自由開講》中共焦慮曝光：若台灣接入星鏈 北京恐難再施展「資訊圍困戰」

中國害怕臺灣戰時運用星鏈偵蒐、協調後勤、與盟軍聯繫等，取得如烏克蘭般的韌性優勢。（路透、資料照，本報合成）

中國對臺威脅正從海上與空中延伸至太空領域。南華早報披露，中國軍事科研單位正積極研究如何在臺海衝突爆發時干擾星鏈（Starlink）系統在臺灣的運作，而這項研究結果顯示，北京若要全面壓制星鏈的通訊能力，至少需動用1000至2000架搭載空中干擾器的無人機。這不只反映中國對臺軍事評估的新焦慮，也揭露未來臺海戰爭形態將與過去完全不同，資訊鏈路、衛星系統與電子戰，恐成為戰場真正的起點。

中國近年對臺加大施壓，從繞臺軍演、海警船灰色地帶行動，到東引等外島被民用無人機擾臺，這些看似零星的事件，其實都是北京混合作戰（Hybrid Warfare）的拼圖。

而烏克蘭戰爭更給北京敲響警鐘：當俄羅斯初期企圖摧毀烏克蘭通信架構時，星鏈迅速恢復烏軍網路，使俄軍干擾失效，SpaceX透過軟體更新反制，使烏軍得以依賴星鏈進行無人機作戰、砲火校射與前線指揮。

在烏克蘭使用的「星鏈」衛星網路天線。（法新社檔案照）

對北京而言，這是一堂赤裸裸的教訓，如果臺灣戰時也能運用星鏈，臺灣的指管、偵蒐、後勤協調及與盟軍聯繫將更難被斷網、斷電，在戰場上可能取得如烏克蘭般的韌性優勢。

也因此，中方研究團隊推演各種可能性，指出由於星鏈採用大量低軌衛星、跳頻、自適應天線等技術，傳統地面干擾已幾乎無效，要癱瘓星鏈必須採「分布式干擾」。換言之，北京必須以無人機、氣球或航空器搭載同步干擾器，才能形成電磁屏障。

研究推算，以臺灣約3.6萬平方公里的範圍計算，中國至少需要935個高功率干擾載具；而若系統功率較低，甚至可能需要1500至2000架設備。這些數據還未納入星鏈抗干擾能力提升、地形遮蔽、干擾器損耗等因素，真正需求恐更大。

這項研究的意涵不僅是技術層面，更是戰略層面：

首先，它代表北京擔心未來臺海衝突的關鍵不是「是否能登陸臺灣」，而是「能否先切斷臺灣的資訊命脈」，星鏈將使臺灣不易在戰場上被孤立，使中國的「資訊圍困戰」可能失效。

其次，研究顯示中國已把無人機視為未來電子戰核心平臺，延續近年民用無人機侵擾外島的作法。

再次，若中國企圖大規模干擾星鏈，勢必被國際視為挑戰太空基礎建設的行為，恐引爆新一輪太空科技對抗。

英國、美國、日本等國都將高度關注此趨勢，因為星鏈已不只是民用系統，而是「民主國家通訊韌性」的支柱之一，未來國際可能加速建立衛星合作架構、共享抗干擾技術，甚至把針對平民衛星網的攻擊納入安全條約與制裁機制之中。

對臺灣而言，此事件提供至少三項重要啟示：

第一，臺灣必須建立多套衛星通訊備援，而非單押星鏈。可併用OneWeb、AST SpaceMobile、日本NTT或低軌衛星商業服務，形成多層韌性。

歐洲通訊衛星公司旗下子公司OneWeb（右）。（取自bcsatellite官網）

第二，反制中國干擾的最有效方式不是比干擾，而是摧毀干擾來源。因此反無人機系統、雷射與微波武器、電子偵蒐站升級將是臺灣必須優先強化的項目，臺灣只要能打掉或干擾中國的干擾載具，中方整套計畫立即瓦解。

第三，臺灣應主動向民主國家揭露中國電子戰企圖。把軍事威脅轉為國際議題，爭取更多太空通訊、防空科技與反無人機合作。

國際社會能做的，不只是政治聲援，更應從技術、法規與軍事合作三方面行動：包括共享衛星干擾偵測資料、在印太建立太空韌性網絡、強化「針對衛星攻擊的跨國應對」等措施，太空已成國家安全的前線，保護臺灣的衛星通訊，就是保護全球民主國家的數位供應鏈。

總結來看，中國研究如何干擾星鏈，揭示臺海衝突的戰爭型態已全面變化，未來的戰火不一定從飛彈打起，而可能從電磁干擾、衛星攻防與資訊戰拉開序幕。

然而中國的研究也暴露一個重要弱點，要癱瘓星鏈並不容易，反而成本極高、風險極大，而且越依賴無人機數量，中國越容易被偵測、被摧毀。這反而提供臺灣戰略縫隙與國際合作的槓桿，只要臺灣能結合多國衛星網路、強化反無人機能力、深化資訊戰合作，就能大幅降低中國的電子戰企圖。

中國試圖依賴無人機來癱瘓星鏈，但越依賴，就越容易被偵測、被摧毀；無人機示意圖。（資料照）

未來臺海真正的勝負關鍵，不僅在海峽中線，也在天空之上與軌道之間。守住資訊，就能守住戰略主動權，也守住臺灣的韌性與主權。

（作者為研究生）

