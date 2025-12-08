自由開講》賴清德走在正確道路 讓台灣長治久安、自立自強

◎ 蕭錫惠

台灣此刻面對的，不只是政策選擇，而是國家要不要繼續存在的問題。總統賴清德發布國安演說後，有人用意識形態解讀，也有人以選舉算計評論。但若回到台海的真實局勢，這份演說不是政治語言，而是一條攸關台灣百年命運的生存路線圖。

中國在軍事擴張、法律戰、假訊息、認知作戰與跨境鎮壓全面升高壓力，台灣必須回答一個根本問題：我們是否願意成為自己命運的主人？

賴清德的答案，是台灣長治久安的唯一正確道路：自立自強，不卑不亢；守護民主，決不放棄。

總統賴清德在國安演說中提出以「拒止、韌性、智慧化」三大戰略來守護台灣。（資料照）

一、聖經：和平不是退讓 而是準備

《聖經‧尼希米記》記載，耶路撒冷城牆被毀後，人民一邊重建、一邊防衛：「一手做工，一手拿兵器。」（尼希米記 4:17）

因為沒有安全，就沒有和平；沒有防衛，也無法建設。

今日台灣面臨中國軍力逼近、跨境鎮壓與在地協力者滲透，處境與當年的耶路撒冷極其相似。賴清德主張國防預算提升至GDP5%、推動不對稱防衛與國防產業自主，正是現代版的「一手做工、一手拿兵器」。

和平不是退讓換來的，而是準備換來的；和平不是把自己縮小，而是保持力量。

二、《戰爭論》：拒止戰略才能真正保住台灣

克勞塞維茨在《戰爭論》中指出：「戰爭乃政治以其他手段之延續。」

中國對台的攻擊，不必等到開火才開始，而是以假訊息、輿論滲透、代理人、經濟脅迫與法律戰全面展開——這是一場「不流血的征服」。

克勞塞維茨也強調：「防禦雖弱於攻擊，但最符合保存自身之道。」

賴清德提出的「拒止、韌性、智慧化」三大戰略，正是現代防衛核心：

拒止——讓敵人即使攻擊，也無法成功。

韌性——即使遭受攻擊，國家仍能運作。

智慧化——以科技壓制敵人資訊優勢。

這不是好戰，而是以最強的防禦換取最長久的和平。

三、最可怕的不是戰爭 而是「放棄」

賴清德指出：「最具威脅的不是武力，而是放棄。」這句話道破台灣最大的風險：心中的投降。

有人相信「犧牲一點主權、少一點自由」就能換取和平；但歷史反覆證明：向侵略退讓，不會換來和平，只會換來更深的屈辱。

聖經提醒我們：「要儆醒，要站立得穩。」克勞塞維茨警告：「政治意志崩潰時，國家即使未戰已敗。」

台灣需要的，正是這股不放棄自己的意志。

四、結語：走在正確的道路上

台灣位處第一島鏈核心，美中競逐激烈，和平已不再是自然狀態，而是必須以實力、決心與團結維持的成果。賴清德提出的主權清晰、防衛自主、民主韌性、社會團結與產業升級，構成了21世紀台灣能站得住、走得遠的根本。

和平不是贈品，而是我們守護自由的代價。台灣不怕艱難，只怕放棄。只要自立自強，沒有任何力量能讓台灣消失。

賴清德走的，就是台灣唯一能走的正確道路。

台灣位處第一島鏈核心，美中競逐激烈，和平必須以實力、決心與團結來維持；示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為自由撰稿人）

