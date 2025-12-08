自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賴清德走在正確道路 讓台灣長治久安、自立自強

2025/12/08 08:30

◎ 蕭錫惠

台灣此刻面對的，不只是政策選擇，而是國家要不要繼續存在的問題。總統賴清德發布國安演說後，有人用意識形態解讀，也有人以選舉算計評論。但若回到台海的真實局勢，這份演說不是政治語言，而是一條攸關台灣百年命運的生存路線圖。

中國在軍事擴張、法律戰、假訊息、認知作戰與跨境鎮壓全面升高壓力，台灣必須回答一個根本問題：我們是否願意成為自己命運的主人？

賴清德的答案，是台灣長治久安的唯一正確道路：自立自強，不卑不亢；守護民主，決不放棄。

總統賴清德在國安演說中提出以「拒止、韌性、智慧化」三大戰略來守護台灣。（資料照）總統賴清德在國安演說中提出以「拒止、韌性、智慧化」三大戰略來守護台灣。（資料照）

一、聖經：和平不是退讓 而是準備

《聖經‧尼希米記》記載，耶路撒冷城牆被毀後，人民一邊重建、一邊防衛：「一手做工，一手拿兵器。」（尼希米記 4:17）

因為沒有安全，就沒有和平；沒有防衛，也無法建設。

今日台灣面臨中國軍力逼近、跨境鎮壓與在地協力者滲透，處境與當年的耶路撒冷極其相似。賴清德主張國防預算提升至GDP5%、推動不對稱防衛與國防產業自主，正是現代版的「一手做工、一手拿兵器」。

和平不是退讓換來的，而是準備換來的；和平不是把自己縮小，而是保持力量。

二、《戰爭論》：拒止戰略才能真正保住台灣

克勞塞維茨在《戰爭論》中指出：「戰爭乃政治以其他手段之延續。」

中國對台的攻擊，不必等到開火才開始，而是以假訊息、輿論滲透、代理人、經濟脅迫與法律戰全面展開——這是一場「不流血的征服」

克勞塞維茨也強調：「防禦雖弱於攻擊，但最符合保存自身之道。」

賴清德提出的「拒止、韌性、智慧化」三大戰略，正是現代防衛核心：

拒止——讓敵人即使攻擊，也無法成功。

韌性——即使遭受攻擊，國家仍能運作。

智慧化——以科技壓制敵人資訊優勢。

這不是好戰，而是以最強的防禦換取最長久的和平

三、最可怕的不是戰爭 而是「放棄」

賴清德指出：「最具威脅的不是武力，而是放棄。」這句話道破台灣最大的風險：心中的投降

有人相信「犧牲一點主權、少一點自由」就能換取和平；但歷史反覆證明：向侵略退讓，不會換來和平，只會換來更深的屈辱

聖經提醒我們：「要儆醒，要站立得穩。」克勞塞維茨警告：「政治意志崩潰時，國家即使未戰已敗。」

台灣需要的，正是這股不放棄自己的意志。

四、結語：走在正確的道路上

台灣位處第一島鏈核心，美中競逐激烈，和平已不再是自然狀態，而是必須以實力、決心與團結維持的成果。賴清德提出的主權清晰、防衛自主、民主韌性、社會團結與產業升級，構成了21世紀台灣能站得住、走得遠的根本。

和平不是贈品，而是我們守護自由的代價。台灣不怕艱難，只怕放棄。只要自立自強，沒有任何力量能讓台灣消失。

賴清德走的，就是台灣唯一能走的正確道路。

台灣位處第一島鏈核心，美中競逐激烈，和平必須以實力、決心與團結來維持；示意圖。（美聯社檔案照）台灣位處第一島鏈核心，美中競逐激烈，和平必須以實力、決心與團結來維持；示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書