自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》英國MI5警示中國滲透風險 民主國家拉警報

2025/12/08 20:00

◎ 茜茜

11月18日英國情報機關軍情五處（MI5）向國會發布罕見警示，直指中國情報人員假扮獵人頭、顧問或企業人士，透過LinkedIn等職業社群大規模接觸英國議員、智庫與專家，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動；此一警示並非孤立事件，而是近年北京「對外友好與對內滲透」雙重策略的最新一環，揭示出中國在對外宣稱和平合作之餘，亦運用更隱蔽、制度化的滲透手法追求戰略利益。

英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）

英國升高警戒的意義：從單一案件到體系性風險

MI5此次不僅點名兩個可疑LinkedIn帳號（Amanda Qiu、Shirly Shen），還強調這是「有針對性、規模廣泛」的行動，並配合政府提出一套反制計畫（包括加強加密技術、修法規管政治獻金與為地方選舉候選人提供安全簡報）；英國官方把此類活動視為對民主制度的系統性侵擾，反映出英方不再把這類問題視為零星情報事件，而是將之上升為國家安全與民主保護的長期課題。

真實案例與歷史脈絡：滲透手法的延續與升級

然而英國並非首例；過去幾年MI5、英國檢方與國會曾針對「捐款干預」、「學術滲透」與「商務掩飾的間諜活動」發出警告；此次以職業社群為工具，更顯示出情報行動正借助數位平臺放大規模與隱蔽性；北京對外強調「和平發展」、「經貿合作」，但同時透過偽裝的招聘、出差贊助或研究合作，長期建立影響路徑，目的是取得政策資訊、影響話語場並在必要時擴大政治資本。

英國升級警示的國際影響力：示範作用與連鎖反應

英國作為重要民主國家，其情報機構公開警示具有示範效果；一方面促使其他國家檢視自家政治圈與學術界的廉潔與防護機制；另一方面也可能引發跨國合作以共築防線；英國的回應（從資安投資到選舉規範改革）將成為民主體系如何面對「混合滲透」的參考模式，並可能推動西方盟國在對華政策上更具協調性與防範性。

中國政府人員企圖透過職場社群平台LinkedIn，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動，圖為「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆。（美聯社檔案照） 中國政府人員企圖透過職場社群平台LinkedIn，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動，圖為「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆。（美聯社檔案照）

對臺灣的直接啟示：滲透無國界，防線必向社會延伸

對臺灣而言，MI5的警示具有三重提醒；一、是北京的滲透手法多元且善用社群平臺，臺灣政界、學界與企業亦是目標；二、是滲透不單為蒐集情報，也試圖透過長期關係建立影響力，改變政策或輿論走向；三、是單靠國防或情治力量防堵有限，必須把防線延伸到選舉、學術合作、企業投資與社群媒體等整體社會體系；臺灣應把「議員被接觸」視為系統性風險，並採取制度化的防護措施。

向國際說明：如何把中共對臺滲透事實化為全球共識

臺灣在向國際揭露中共滲透時，應採取「證據＋案例＋制度建議」三步策略；一，公開化可驗證的接觸紀錄與通聯跡證（在不危及情報來源下）；二，把臺灣遭遇的滲透案例以白皮書或會議形式分享給民主盟友；三，提出具體的跨國合作方案（例如共同審核職業社群平臺上的可疑帳號、共享間諜行為樣態數據、協調對外資投資審查標準）；藉由制度化、專業化的揭露，可把道德譴責轉為國際政策行動。

國際社會能做的回應：從資訊共享到法律框架的補強

民主國家應在三個層面協作；短期加強情資共享與平臺合作以即時阻斷（例如共同通報可疑帳號）；中期在國際論壇制定「網路與認知滲透」的行為準則與透明標準長期推動法律工具（如外國勢力登記、選舉干預刑責與跨國追蹤金融流向）以降低敵對勢力利用開放體制的漏洞；可藉由此次英國的反制計畫作為起點，但需仍跨大西洋與亞太建立更多連結。

英國國會也成為中國滲透的目標之一。（法新社檔案照）英國國會也成為中國滲透的目標之一。（法新社檔案照）

結語

MI5的警示再次提醒我們，現代國家安全已不再只靠軍備與邊界管控，而是深入到政治、學術、商務與社會網絡的每一處；對臺灣而言，重點在於把「被接觸的個案」上升為制度化防護工程，並以透明、專業與國際協作，讓民主社會的開放不淪為外國滲透的可乘之機；只有把單點的警報轉為跨域、跨國與跨部門的長期防線，才能真正守住民主的彈性與社會的自主決策。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書