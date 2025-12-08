自由開講》英國MI5警示中國滲透風險 民主國家拉警報

◎ 茜茜

11月18日英國情報機關軍情五處（MI5）向國會發布罕見警示，直指中國情報人員假扮獵人頭、顧問或企業人士，透過LinkedIn等職業社群大規模接觸英國議員、智庫與專家，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動；此一警示並非孤立事件，而是近年北京「對外友好與對內滲透」雙重策略的最新一環，揭示出中國在對外宣稱和平合作之餘，亦運用更隱蔽、制度化的滲透手法追求戰略利益。

英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）

英國升高警戒的意義：從單一案件到體系性風險

請繼續往下閱讀...

MI5此次不僅點名兩個可疑LinkedIn帳號（Amanda Qiu、Shirly Shen），還強調這是「有針對性、規模廣泛」的行動，並配合政府提出一套反制計畫（包括加強加密技術、修法規管政治獻金與為地方選舉候選人提供安全簡報）；英國官方把此類活動視為對民主制度的系統性侵擾，反映出英方不再把這類問題視為零星情報事件，而是將之上升為國家安全與民主保護的長期課題。

真實案例與歷史脈絡：滲透手法的延續與升級

然而英國並非首例；過去幾年MI5、英國檢方與國會曾針對「捐款干預」、「學術滲透」與「商務掩飾的間諜活動」發出警告；此次以職業社群為工具，更顯示出情報行動正借助數位平臺放大規模與隱蔽性；北京對外強調「和平發展」、「經貿合作」，但同時透過偽裝的招聘、出差贊助或研究合作，長期建立影響路徑，目的是取得政策資訊、影響話語場並在必要時擴大政治資本。

英國升級警示的國際影響力：示範作用與連鎖反應

英國作為重要民主國家，其情報機構公開警示具有示範效果；一方面促使其他國家檢視自家政治圈與學術界的廉潔與防護機制；另一方面也可能引發跨國合作以共築防線；英國的回應（從資安投資到選舉規範改革）將成為民主體系如何面對「混合滲透」的參考模式，並可能推動西方盟國在對華政策上更具協調性與防範性。

中國政府人員企圖透過職場社群平台LinkedIn，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動，圖為「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆。（美聯社檔案照）

對臺灣的直接啟示：滲透無國界，防線必向社會延伸

對臺灣而言，MI5的警示具有三重提醒；一、是北京的滲透手法多元且善用社群平臺，臺灣政界、學界與企業亦是目標；二、是滲透不單為蒐集情報，也試圖透過長期關係建立影響力，改變政策或輿論走向；三、是單靠國防或情治力量防堵有限，必須把防線延伸到選舉、學術合作、企業投資與社群媒體等整體社會體系；臺灣應把「議員被接觸」視為系統性風險，並採取制度化的防護措施。

向國際說明：如何把中共對臺滲透事實化為全球共識

臺灣在向國際揭露中共滲透時，應採取「證據＋案例＋制度建議」三步策略；一，公開化可驗證的接觸紀錄與通聯跡證（在不危及情報來源下）；二，把臺灣遭遇的滲透案例以白皮書或會議形式分享給民主盟友；三，提出具體的跨國合作方案（例如共同審核職業社群平臺上的可疑帳號、共享間諜行為樣態數據、協調對外資投資審查標準）；藉由制度化、專業化的揭露，可把道德譴責轉為國際政策行動。

國際社會能做的回應：從資訊共享到法律框架的補強

民主國家應在三個層面協作；短期加強情資共享與平臺合作以即時阻斷（例如共同通報可疑帳號）；中期在國際論壇制定「網路與認知滲透」的行為準則與透明標準；長期推動法律工具（如外國勢力登記、選舉干預刑責與跨國追蹤金融流向）以降低敵對勢力利用開放體制的漏洞；可藉由此次英國的反制計畫作為起點，但需仍跨大西洋與亞太建立更多連結。

英國國會也成為中國滲透的目標之一。（法新社檔案照）

結語

MI5的警示再次提醒我們，現代國家安全已不再只靠軍備與邊界管控，而是深入到政治、學術、商務與社會網絡的每一處；對臺灣而言，重點在於把「被接觸的個案」上升為制度化防護工程，並以透明、專業與國際協作，讓民主社會的開放不淪為外國滲透的可乘之機；只有把單點的警報轉為跨域、跨國與跨部門的長期防線，才能真正守住民主的彈性與社會的自主決策。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法