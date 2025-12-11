自由開講》中客避日改去韓國 觀光大災難？！

◎ 三毛

隨著中國與日本關係急速降溫，北京以減少航班與縮減旅行團作為對東京的政治施壓手段，使得原本大量湧入日本的中國觀光客開始往韓國、泰國乃至歐洲部分國家轉移；然旅客體量的巨幅變動，不僅牽動當地觀光業，更帶來「文化摩擦」與「公共秩序衝擊」等非傳統安全議題；近期韓國媒體大幅報導疑似中國遊客在濟州島漢拏山步道邊「當場替孩子解便並留置排泄物」的事件，引發韓國社群炸鍋。

而日本鎌倉、北海道等地也早已對中國旅客的脫序行為疲於奔命，觀光本應帶來經濟收益，但當大量旅客未能遵守當地規範，旅遊就會由「收入來源」變成「社會負擔」，甚至上升為「外交問題」；這些事件的本質並非單純的旅遊糾紛，而是國與國、社群與社群之間在文化理解、公共治理與政治張力下的交會點，也是各國面對中國遊客行為爭議時，逐漸形成「反中情緒」的社會背景。

網友發文並附上照片指出，韓國濟州島漢拏山的登山道上，日前有中國女遊客直接放任小孩隨地便溺。（資料照，取自漢拏山國立公園官網）



日本脫序實例：從鎌倉到北海道，觀光壓力與社區反彈全面爆發

在日本，觀光名勝鎌倉的居民多次向市府陳情，指出旅客過度集中導致街道髒亂、垃圾暴增、人行道壅塞，甚至有觀光客因「找不到廁所」而闖入民宅排泄，使得圍牆被弄髒、居民驚嚇不已；不止如此，北海道也曾出現外國遊客在公園直接洗澡、在公共水源洗衣物的情況，京都更對觀光客過度密集、破壞生活品質的問題提出諸多限制措施，包括禁止在部分住宅區拍照、加強罰則等。

有些行為確實是極少數人的個案，但當大量旅客集中於有限空間時，其衝擊便被成千上萬倍放大，導致社區對異文化的耐受度逐漸下降，尤其中國遊客常被日本媒體放在放大鏡下檢視，使得「行為脫序與國籍貼標籤」成為一種社會現象；日本政府在經濟需求與當地民意壓力之間拉扯，只能透過限流、擴建公共設施與加強宣導等方式進行調節，但民間反感情緒至今未緩和，甚至出現民間要求「限制特定國家旅客」的聲音。

跨國「小粉紅風暴」：政治情緒外溢引發全球反感

除了觀光層面，一些所謂「小粉紅」的政治化行為，也使中國遊客在國際社群的形象雪上加霜；從巴黎奧運、中東球賽、到香港議題及臺灣選舉期間，不乏中國遊客或留學生因政治情緒高張，在國外大吵大鬧、與當地人發生衝突，甚至攔阻記者採訪、破壞示威現場；這些行為已不再是單純的個人情緒，而被視為國族主義外溢的延伸，使其他國家民眾將其視為「官方政治的延伸者」。

換言之，中國旅客的不文明或激烈行為，往往被快速政治化，甚至被視為中國政府在海外的「軟施壓方式」之一；對觀光地區而言，旅客增加本來是利多，但當政治效應加脫序行為同時醞釀，不少國家開始出現反中示威，韓國尤其明顯；韓國媒體更指出，有民眾對中國政府試圖干涉韓國政治的不滿加深，進而要求取消中國公民免簽待遇；這顯示中國旅客不只是消費者，更被視為可能的社會風險來源。

南韓保守派團體今年7月間在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社檔案照）

臺灣遊客戴上『我是臺灣人』徽章：認同政治與安全選擇的交集

在韓國反中情緒升高後，臺灣遊客佩戴「我是臺灣人」徽章的現象頗具象徵性；這個舉動表面上是避免誤會、提升旅遊安全感，但深層意涵更值得關注；它反映臺灣人希望被國際社會「獨立辨識」，避免與中國官方立場或中國旅客行為被混為一談；這也顯示，國際社會在面對中國議題時，愈來愈願意從民間層面分辨「臺灣與中國」的不同。

當地旅宿業者甚至會對臺灣遊客表達友善，以表示「反中不等於反臺」；此一現象，為臺灣提供了外交機會，在中國形象於國際社會逐漸受損之際，臺灣能透過文明旅遊、友善互動、文化溝通，讓世界理解臺灣的差異性，也能加強國際社會對臺灣的支持。

韓國人反中情緒高漲，台灣遊客選擇佩戴表明自己是台灣人的徽章，以免被誤認為是中國公民，遭受不當的待遇。（資料照，取自網路）

結語

中國遊客在東北亞脫序行為的連環事件，表面上是旅遊糾紛，實際上卻牽涉到文化治理、國家形象與地緣政治的交錯；當日本、韓國等國家開始以制度、宣導與強化執法管控旅客行為時，中國在國際形象上承受更多負面累積，反中情緒被擴大與固化。

對臺灣而言，這是一個重新塑造國際形象的關鍵窗口，臺灣旅客普遍受到國際好評，這是軟實力的重要基礎；若能透過官方與民間合作推動「文明旅遊倡議」、與各國共享觀光治理經驗、並在國際輿論場合中凸顯臺灣與中國在政治文化上的差異，便能將這波區域情緒轉化為支持臺灣的力量；最終，觀光爭議不只是觀光議題，而是國際敘事的一部分，我國若能運用這股趨勢，在國際舞臺上塑造更清晰的國家形象，就能在地緣風險升高的時代中，打造屬於自己的影響力與安全空間。



（作者為研究生）

