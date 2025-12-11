自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中客避日改去韓國 觀光大災難？！

2025/12/11 09:00

◎ 三毛

隨著中國與日本關係急速降溫，北京以減少航班與縮減旅行團作為對東京的政治施壓手段，使得原本大量湧入日本的中國觀光客開始往韓國、泰國乃至歐洲部分國家轉移；然旅客體量的巨幅變動，不僅牽動當地觀光業，更帶來「文化摩擦」與「公共秩序衝擊」等非傳統安全議題；近期韓國媒體大幅報導疑似中國遊客在濟州島漢拏山步道邊「當場替孩子解便並留置排泄物」的事件，引發韓國社群炸鍋。

而日本鎌倉、北海道等地也早已對中國旅客的脫序行為疲於奔命，觀光本應帶來經濟收益，但當大量旅客未能遵守當地規範，旅遊就會由「收入來源」變成「社會負擔」，甚至上升為「外交問題」；這些事件的本質並非單純的旅遊糾紛，而是國與國、社群與社群之間在文化理解、公共治理與政治張力下的交會點，也是各國面對中國遊客行為爭議時，逐漸形成「反中情緒」的社會背景。

自由開講》中客避日改去韓國 觀光大災難？！網友發文並附上照片指出，韓國濟州島漢拏山的登山道上，日前有中國女遊客直接放任小孩隨地便溺。（資料照，取自漢拏山國立公園官網）

日本脫序實例：從鎌倉到北海道，觀光壓力與社區反彈全面爆發

在日本，觀光名勝鎌倉的居民多次向市府陳情，指出旅客過度集中導致街道髒亂、垃圾暴增、人行道壅塞，甚至有觀光客因「找不到廁所」而闖入民宅排泄，使得圍牆被弄髒、居民驚嚇不已；不止如此，北海道也曾出現外國遊客在公園直接洗澡、在公共水源洗衣物的情況，京都更對觀光客過度密集、破壞生活品質的問題提出諸多限制措施，包括禁止在部分住宅區拍照、加強罰則等。

有些行為確實是極少數人的個案，但當大量旅客集中於有限空間時，其衝擊便被成千上萬倍放大，導致社區對異文化的耐受度逐漸下降，尤其中國遊客常被日本媒體放在放大鏡下檢視，使得「行為脫序與國籍貼標籤」成為一種社會現象；日本政府在經濟需求與當地民意壓力之間拉扯，只能透過限流、擴建公共設施與加強宣導等方式進行調節，但民間反感情緒至今未緩和，甚至出現民間要求「限制特定國家旅客」的聲音。

跨國「小粉紅風暴」：政治情緒外溢引發全球反感

除了觀光層面，一些所謂「小粉紅」的政治化行為，也使中國遊客在國際社群的形象雪上加霜；從巴黎奧運、中東球賽、到香港議題及臺灣選舉期間，不乏中國遊客或留學生因政治情緒高張，在國外大吵大鬧、與當地人發生衝突，甚至攔阻記者採訪、破壞示威現場；這些行為已不再是單純的個人情緒，而被視為國族主義外溢的延伸，使其他國家民眾將其視為「官方政治的延伸者」。

換言之，中國旅客的不文明或激烈行為，往往被快速政治化，甚至被視為中國政府在海外的「軟施壓方式」之一；對觀光地區而言，旅客增加本來是利多，但當政治效應加脫序行為同時醞釀，不少國家開始出現反中示威，韓國尤其明顯；韓國媒體更指出，有民眾對中國政府試圖干涉韓國政治的不滿加深，進而要求取消中國公民免簽待遇；這顯示中國旅客不只是消費者，更被視為可能的社會風險來源。

南韓保守派團體今年7月間在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社檔案照）南韓保守派團體今年7月間在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社檔案照）

臺灣遊客戴上『我是臺灣人』徽章：認同政治與安全選擇的交集

在韓國反中情緒升高後，臺灣遊客佩戴「我是臺灣人」徽章的現象頗具象徵性；這個舉動表面上是避免誤會、提升旅遊安全感，但深層意涵更值得關注；它反映臺灣人希望被國際社會「獨立辨識」，避免與中國官方立場或中國旅客行為被混為一談；這也顯示，國際社會在面對中國議題時，愈來愈願意從民間層面分辨「臺灣與中國」的不同。

當地旅宿業者甚至會對臺灣遊客表達友善，以表示「反中不等於反臺」；此一現象，為臺灣提供了外交機會，在中國形象於國際社會逐漸受損之際，臺灣能透過文明旅遊、友善互動、文化溝通，讓世界理解臺灣的差異性，也能加強國際社會對臺灣的支持。

自由開講》中客避日改去韓國 觀光大災難？！韓國人反中情緒高漲，台灣遊客選擇佩戴表明自己是台灣人的徽章，以免被誤認為是中國公民，遭受不當的待遇。（資料照，取自網路）
 結語

中國遊客在東北亞脫序行為的連環事件，表面上是旅遊糾紛，實際上卻牽涉到文化治理、國家形象與地緣政治的交錯；當日本、韓國等國家開始以制度、宣導與強化執法管控旅客行為時，中國在國際形象上承受更多負面累積，反中情緒被擴大與固化。

對臺灣而言，這是一個重新塑造國際形象的關鍵窗口，臺灣旅客普遍受到國際好評，這是軟實力的重要基礎；若能透過官方與民間合作推動「文明旅遊倡議」、與各國共享觀光治理經驗、並在國際輿論場合中凸顯臺灣與中國在政治文化上的差異，便能將這波區域情緒轉化為支持臺灣的力量；最終，觀光爭議不只是觀光議題，而是國際敘事的一部分，我國若能運用這股趨勢，在國際舞臺上塑造更清晰的國家形象，就能在地緣風險升高的時代中，打造屬於自己的影響力與安全空間。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書