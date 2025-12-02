自由開講》解讀「川習通話」 美中台關係正處關鍵臨界點

◎ 廖明輝

川普與習近平日前通話，成為媒體關注焦點。中國官媒《新華社》強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，而川普則在其「真實社群」平台發文，避談台灣，僅提及雙方討論「烏克蘭與俄羅斯、芬太尼、大豆及其他農產品」等議題。這種語言不對等與落差，並非偶然。事實上，正凸顯美中台關係正處於歷史性臨界點。

美國智庫「美國企業研究院」學者霍爾．布蘭茲（Hal Brands），也是約翰霍普金斯大學高級國際研究學院全球事務教授。日前他在彭博觀點（Bloomberg Opinion）發表專欄文章「台灣已到臨界點」指出，儘管過去他認為中國對台戰略逐漸失效，如今他已不再那麼確定。他警告，台美正處於可能加深合作，也可能爆發危機的十字路口。而川習通話後，美中對是否談及台灣的曖昧，正是這種轉折的不安訊號。

長期以來，北京對台採取「不戰而屈人之兵」的蟒蛇戰略，逐步施壓，意圖讓台灣社會失去信心。從切斷海底電纜、駭客攻擊、假訊息滲透，到軍機越過海峽中線與外交封鎖，中共無所不用其極。過去，這種策略適得其反，反而鞏固台灣人民對主權與民主制度認同。

但如今，美台雙方內部的不確定與雜音，正讓北京重新取得操作空間。川普與習近平通話，更讓外界擔憂，他是否會為了與習近平交易而犧牲台灣？而台灣內部的政黨對峙與政治極化，更讓這場信任考驗雪上加霜。民進黨政府雖努力提升軍事支出，推動不對稱防衛，強化與美國及盟邦合作；但在立法院屢屢受阻的軍事預算、藍白陣營對美關係質疑，讓台灣整體的戰略姿態出現破口。

當中國的軍演、假訊息與外交封鎖正強化對台脅迫力道時，台灣內部若不能團結，將無法有效回應這場全方位挑戰。更棘手的是，美國政界內部也傳出對台政策分歧。川普陣營不乏主張「美國優先」、反對深度介入台海衝突聲音。若這股孤立主義再度抬頭，勢將削弱台灣在區域安全網的角色。

然而，台灣絕非只是地緣政治的「棋子」或「籌碼」。台灣位於第一島鏈核心，是美軍封鎖中國海權擴張的重要支點。美日澳等國日益認識到「台灣有事，就是亞太有事」。日本首相高市早苗最近就宣布，中國若封鎖台灣，將危及日本重大利益。

因此，台美關係此刻的挑戰，更是整個民主聯盟如何面對北京「灰色地帶戰略」考驗。未來數月，台美能否展現戰略定力，化解內外疑慮，將決定這場地緣權力博弈走向。台灣需要的不只是軍售，更需要穩定可預測的戰略支持；美國也不應只看台灣是否「自我防衛」夠積極，更要思考若台灣失守，第一島鏈將破，印太戰略將崩，將成為美國不能承受的戰略代價。

因此，川習通話的真正政治意涵，不在於誰講了什麼，而在於誰選擇不講什麼。當川普選擇對台灣噤聲，當習近平選擇高分貝強調主權，關於台灣命運的心理戰與政治戰正悄然升溫。未來幾個月，將是台美關係決定性階段。台美對等關稅協議是否能順利敲定、是否能如期推動國防特別預算、是否能持續深化與民主盟邦的戰略鏈結，都將影響台美關係的韌性與深度。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

