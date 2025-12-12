自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣提高國防支出 台美互惠方可長久

2025/12/12 17:00

◎ 常遇秋

台灣大幅提高國防支出，才是「台美互惠」的具體作法。（資料照）台灣大幅提高國防支出，才是「台美互惠」的具體作法。（資料照）

11月25日，華盛頓郵報》刊出總統賴清德的投書，文中表態因應中共對台軍事威脅日益嚴峻，政府將「大幅提高國防支出」來捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算！

對此，國人意見分歧！筆者提出幾點看法：

首先，台灣加大對美軍事採購，不僅可以強化「美台」彼此利益夥伴關係，也會大幅強化台灣「不對稱」的作戰能力，若中國若想對台動武，中國也要付出的巨大代價，藉此，產生犯台的嚇阻力。

其次，當美國對台「有利可圖」，美國政府才更有動力去護台！否則，幹嘛日本與南韓都要加大「對美投資」，讓川普笑得合不攏口？

《史記·項羽本紀》：「人為刀俎，我為魚肉」，台灣絕對不想當「魚肉」，任人宰割！台灣具體的作法，就是強化台灣「自身國防實力」，讓覬覦台灣者，不敢「輕舉妄動」！

其三，世界各國都在改變，「右派」勢力抬頭，台灣不可輕忽這局勢！台灣若還奢望「免費獲得美國保護」，這是如西晉晉惠帝司馬衷「何不食肉糜」的翻版，令人失望！

川普主義（Trumpism）就是「右派」！川普高呼「美國優先」，經濟走向貿易保護主義；美國的「川普關稅」，幾乎對各盟友國家都徵收「高關稅」，就是明證！值得注意的，是歐洲也掀起「讓歐洲再次偉大」運動！？

右派的川普主義，經濟走向貿易保護主義，從川普對各盟友徵收「高關稅」便可知。（路透檔案照）右派的川普主義，經濟走向貿易保護主義，從川普對各盟友徵收「高關稅」便可知。（路透檔案照）

最後，國人別再奢望川普會「無條件」去「護台灣」，這不是「右派」政治人物的思維，這是癡人作夢！

台灣「大幅提高國防支出」，才是台美彼此「互惠」的具體作法！天佑台灣！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書