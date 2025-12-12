自由開講》台灣提高國防支出 台美互惠方可長久

◎ 常遇秋

台灣大幅提高國防支出，才是「台美互惠」的具體作法。（資料照）

11月25日，《華盛頓郵報》刊出總統賴清德的投書，文中表態因應中共對台軍事威脅日益嚴峻，政府將「大幅提高國防支出」來捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算！

對此，國人意見分歧！筆者提出幾點看法：

首先，台灣加大對美軍事採購，不僅可以強化「美台」彼此利益夥伴關係，也會大幅強化台灣「不對稱」的作戰能力，若中國若想對台動武，中國也要付出的巨大代價，藉此，產生犯台的嚇阻力。

其次，當美國對台「有利可圖」，美國政府才更有動力去護台！否則，幹嘛日本與南韓都要加大「對美投資」，讓川普笑得合不攏口？

《史記·項羽本紀》：「人為刀俎，我為魚肉」，台灣絕對不想當「魚肉」，任人宰割！台灣具體的作法，就是強化台灣「自身國防實力」，讓覬覦台灣者，不敢「輕舉妄動」！

其三，世界各國都在改變，「右派」勢力抬頭，台灣不可輕忽這局勢！台灣若還奢望「免費獲得美國保護」，這是如西晉晉惠帝司馬衷「何不食肉糜」的翻版，令人失望！

川普主義（Trumpism）就是「右派」！川普高呼「美國優先」，經濟走向貿易保護主義；美國的「川普關稅」，幾乎對各盟友國家都徵收「高關稅」，就是明證！值得注意的，是歐洲也掀起「讓歐洲再次偉大」運動！？

右派的川普主義，經濟走向貿易保護主義，從川普對各盟友徵收「高關稅」便可知。（路透檔案照）

最後，國人別再奢望川普會「無條件」去「護台灣」，這不是「右派」政治人物的思維，這是癡人作夢！

台灣「大幅提高國防支出」，才是台美彼此「互惠」的具體作法！天佑台灣！



（作者為教育人員）



