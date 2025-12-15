自由開講》中共網軍+藍白亂政 台灣民主面臨「滑」坡危機

◎ 楊智強

「滑著滑著，民主就碎了。」這絕非危言聳聽，當我們還以為只是在看對岸娛樂短片時，中共的認知作戰早已透過演算法長驅直入；這不再是單純的資訊傳播，而是藍白陣營與境外勢力裡應外合，聯手將台灣推向分裂與崩潰的懸崖邊緣。

前陣子國民黨主席選舉，國民黨候選人郝龍斌、張亞中和名嘴趙少康都親口指控遭遇排山倒海的中國網軍與假帳號攻擊。更驚人的是，反共網紅八炯公開揭露「中共統戰紀錄片」，驚爆中共系統性收買台灣網紅與各界人士，光是一個城市就「破千人」，透過旅遊補助、資金援助等手段，讓這些人淪為「有利用價值的」宣傳工具，在社群平台帶風向、帶節奏。這顯然是有組織、有預算、有指標的對台認知作戰。

趙少康（左起）、張亞中與郝龍斌日前都指出中國介入此次國民黨黨主席的選舉。（資料照）

最可怕的是，如今藍白兩黨在這場「政治鬥爭」中，竟然也開始複製同樣邏輯：無差別攻擊、狗仔追殺、媒體動員、議題簡化。他們也學會了用情緒吞沒理性、用分化替代對話。執政黨被在野逼著鷸蚌相爭，誰得利？中共得利。

演算法不會區分善惡，它只推播最能激怒你的內容。不到二十秒的短片壓倒了深度報導，政治人物從制度溝通改為直播、限動，從審議改為「挺或不挺」的對立表態。部分媒體不再決定什麼是重要新聞，而是等著點閱率告訴他們，這套邏輯在台灣已經變成日常。

結果是什麼？民主被悄悄掏空了。理性派沒人理，理性聲音無法吸睛，只有極端言論能上頭版。民眾對資訊環境的評價與民主信心呈現高度相關。環境愈毒，信心愈低。

面對紅色滲透與藍白唱和的亂局，我們沒有悲觀的權利。敵對勢力製造混亂，目的只有一個：讓台灣人對民主失望，進而放棄抵抗。因此，每一次的查證、拒絕轉傳謠言、識破本土協力者的認知作戰，都是「保衛台灣」的意志對決。我們絕不能容許政客配合境外勢力，用廉價的仇恨動員，替獨裁政權開路。

台灣北社在內的多個本土社團，11月28日在立法院舉行《守護民主台灣、反制強制統一：台灣之盾X全民國家防衛體系》呼籲朝野團結，不做侵略者的協力者記者會。（資料照）

民主從不是自然從天而降，更不是靠沉默就能維繫。當中共和藍白利用台灣的自由來摧毀自由，人民的警醒就是最強的國防。別讓演算法綁架你的大腦，別讓失敗主義動搖你的信念。只要我們還願意思考、還堅持站在真相這一邊，這座島嶼的民主防線，就絕不會被輕易攻破。

（作者為社會科教師、NGO工作者）

