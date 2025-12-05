自由開講》鍾東錦「違紀也能回家」 國民黨黨紀崩壞的示範

◎ 不孝

國民黨近期規劃在十二月中旬公布地方首波提名，其中最受矚目的，莫過於苗栗縣長鍾東錦的「回家」戲碼。這位在2022年悍然違紀參選、遭國民黨正式開除黨籍的人，今日不僅重新被接納，甚至還能名正言順地獲得提名競選連任。對國民黨而言，黨紀原來不是規範，而是可鬆可緊、可以政治計算調整的彈性規則；對社會而言，這更像是一場把「管不住自己人」演到極致的示範秀。

鍾東錦2022年違紀參選苗栗縣長，曾被國民黨開除黨籍處分，如今可能獲提名競選連任。（資料照）

鍾東錦事件的荒謬，在於國民黨自己早已說破。一個政黨若要維持基本信任，黨紀是最核心的內部契約。當年鍾東錦違紀參選，國民黨大動作開除，就是在向社會保證：制度大於個人、原則優於地方派系。然而不到三年，國民黨卻又親手推翻自己的宣示。更諷刺的是，國民黨並沒有坦然承認過去的處分過於倉促，也沒有說明鍾東錦究竟在哪些方面「痛改前非」。唯一改變的只有現實：國民黨在苗栗缺乏更強的候選人。

請繼續往下閱讀...

於是黨紀不再是價值，而只是選舉的工具。能幫忙贏選舉，違紀也能回家；沒利用價值的人，遵紀守法也可以被冷凍。這樣的政治文化，如何讓人民相信國民黨在其他重大公共議題上能守住原則？

更值得警惕的是，國民黨此舉等於向全體黨內人員傳達一個訊號：不必在乎規矩，因為只要你掌握地方勢力、選舉有票，黨中央終究會向你屈服。這將鼓勵更多潛在的「另立山頭」，削弱政黨的凝聚力，並使黨紀徹底淪為擺設。

苗栗長期被派系政治綁架，社會期待的是國民黨能展現改革魄力，提出新的政治典範，讓地方政治走出黑金、利益分贓的陰影。然而國民黨卻選擇重蹈覆轍，把短期勝選放在制度之前，把現實交換置於政治倫理之上。

違紀參選也能回家，國民黨中央選擇把短期勝選放在制度之前。（資料照）

鍾東錦事件不是個案，而是國民黨的縮影：缺乏制度自信、無法堅守原則、永遠被地方派系牽著走。這樣的政黨若無法先整頓自己的黨紀，又何談帶領台灣走向現代化治理？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法