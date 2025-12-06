古生物研究》2千8百萬年前的新屬新種鯨魚：新大地鯨魚

新大地鯨魚（Echericetus novellus）在整個鯨魚家族裡隸屬於始鬚鯨科（Eomysticetidae）。始鬚鯨類群在瞭解大型鬚鯨（包含了體型最大的藍鯨）演化佔有了重要的地位。

發現新大地鯨魚（Echericetus novellus）的地點與其野外環境。（取自貼文）

臺灣大學生命科學系蔡政修與墨西哥國立理工學院Atzcalli Ehécatl Hernández-Cisneros、墨西哥南下加州自治大學Tobias Schwennicke及加拿大多倫多大學Heriberto Rochín-Bañaga的合作研究，發現了生存在墨西哥約2千8百萬年前（漸新世時期）的新屬新種鯨魚，此古生物研究文章於2024年1月3日正式刊登於美國古生物學會所發行的《古生物學雜誌》 （Journal of Paleontology）。

我們將此新屬新種鯨魚化石命名為：Echericetus novellus，屬名Echericetus來自墨西哥當地的普瑞佩查語（Purepecha），Echeri意指土地或大地，而cetus為希臘語中的海洋巨獸或鯨魚──屬名Echericetus可以中譯為大地鯨魚。novellus的名稱來自化石所發現附近的山脈名稱（Sierra El Novillo），有著「新」的含義，所以中文譯名為：新大地鯨魚。

新大地鯨魚（Echericetus novellus）在整個鯨魚家族裡隸屬於始鬚鯨科（Eomysticetidae）。始鬚鯨類群在瞭解大型鬚鯨（包含了體型最大的藍鯨）演化佔有了重要的地位，現存所有的鬚鯨類群（Mysticeti）的牙齒在胚胎發育期間就會被吸收掉，所以一出生後到成體都沒有牙齒，取而代之的是用鯨鬚（baleen）來進行濾食，而這樣的攝食方式也讓鬚鯨類群能大量的進食、從而演化成巨大的體型。而始鬚鯨──包含了我們新發現的新大地鯨魚和其親緣關係的分析結果──可以看出為介於有牙齒和沒有牙齒的鬚鯨演化的過渡時期，為瞭解鯨魚演化成完全沒有牙齒的關鍵類群。

新大地鯨魚（Echericetus novellus）的模式標本。（取自貼文）

始鬚鯨類群先前的發現主要集中在南半球和北大西洋的海域，我們這次發現的新大地鯨魚來自北太平洋海域的墨西哥，再加上我們全新、大尺度的親緣關係分析也證實了之前在美國所發現、不被認為是始鬚鯨類的鯨魚其實是始鬚鯨類群的物種，提出了始鬚鯨類群在北太平洋海域其實有高度的多樣性和先前被忽略的演化歷程。太平洋另一岸的日本也有發現始鬚鯨類的鯨魚化石，和新大地鯨魚所發現的緯度差不多的台灣其實也同樣有漸新世（Oligocene）的地層，後續的古生物研究工作將會更進一步瞭解始鬚鯨類群與其鯨魚演化的關鍵歷程。

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章刊載於台大生科系系網的古生物研究成果文章113年6月13日

