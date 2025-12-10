自由開講》新印太秩序的台日合作 民主VS威權的結構性選擇

◎ 張詠翔

近期台灣與日本在多項領域深化交流，引起北京方面強烈批判。國台辦甚至以「背叛民族」等措辭定調台日互動。然而，在今日國際情勢急遽變動、印太架構面臨重組的背景下，以情緒化語言解讀國際合作，不僅難以回應現實需求，更與區域國家關切的焦點明顯脫節。

第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」於11月4日在神奈川縣舉行，賴清德總統以錄影致詞。

台日關係之所以在近年快速升溫，並非意識形態操作，而是基於多項清晰可辨的客觀事實：兩國共享民主價值、面臨共同安全風險、在科技與供應鏈高度互賴，且在維持區域秩序方面有一致利益。這些因素使台日深化合作成為國際社會普遍理解、且可預期的趨勢。

北京將此解讀為政治挑釁，實則反映其仍以傳統「勢力範圍」思維看待區域關係。然而，台灣作為民主社會，與其他國家的互動本質上屬自主決策，也完全符合國際交往原則。中國固然可表達立場，但無權干預民主國家之間正常、合法且透明的交流。

當前國際合作的核心已從經濟互動擴大至安全、科技與價值連結，目的在於維護開放海域、確保供應鏈穩定、並避免任何單一勢力改變現狀。台日合作正是在此脈絡下發展，而非如部分指控般帶有對抗意圖。反之，若以軍事施壓、外交孤立或言語威嚇作為主要策略，才是造成區域不確定性的根源。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，日本首相高市早苗（右）在社群媒體Ｘ發布與我國領袖代表林信義的合影。

當北京將台日交流定性為「背叛」，其實無助自身政策辯證，反而使更多國家對中國的意圖產生疑慮。面對國際規範與區域共識，中國若持續以單方面主張架空他國自主，將不利其長期外交布局，也難以贏得周邊國家的信任。

台日合作不是挑釁，而是區域國家基於共同價值與現實需求所作出的選擇。中國若希望在印太扮演正面角色，應回到國際秩序的基本原則：尊重自治、信守規範、減少脅迫，並以對話與互信取代威懾與干預。

外交部發言人蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴。

印太區域的和平，需要的是穩健、透明、可預測的合作架構，而不是將正常交流政治化的對立敘事。唯有各國尊重彼此選擇、相互承認合法權益，這個地區才能避免衝突升高，邁向更加穩定與開放的未來。

