自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當「獵殺人類」成為一場週末豪奢之旅

2025/12/13 11:30

◎ 陳琪

一樁沉寂了三十年、駭人聽聞的「人體狩獵之旅」（Human Safari）舊案，近日因義大利米蘭檢方的重啟追查，再度浮上檯面。這起事件發生在1990年代的波士尼亞戰爭期間，數名義大利的超級富豪，竟被指控支付高達8萬8千英鎊（約新台幣360萬）的天價，以「狙擊手觀光客」的身份，前往戰火圍城的薩拉熱窩。他們的「娛樂」，是在塞族軍隊的保護下，從制高點用狙擊槍隨機射殺市區內的無辜平民，甚至傳言能「加價指定」射殺兒童。

這起案件所揭示的，早已超越了戰爭罪的範疇；它是一種將極致的惡意、絕對的權力（金錢）與人性的完全泯滅相結合的病態展演。當謀殺平民可以被「商品化」，成為一場標價販售的極限刺激之旅，這不僅是司法的挑戰，更是對人類文明底線的公然踐踏。

波士尼亞戰爭期間，一名波士尼亞士兵和一些平民，在塞拉耶佛遭到塞爾維亞狙擊手射擊。（法新社資料照）波士尼亞戰爭期間，一名波士尼亞士兵和一些平民，在塞拉耶佛遭到塞爾維亞狙擊手射擊。（法新社資料照）

根據《衛報》等媒體的深入報導，這群「狙擊手觀光客」的行程，被安排得如同一場高端的客製化旅遊。他們大多是槍械愛好者或極端右翼團體成員，從義大利搭乘班機飛抵貝爾格勒，隨後便由當時的塞族軍隊「周密服務」，接駁至薩拉熱窩周邊的狙擊點。他們瞄準的「獵物」，是在那條被稱為「狙擊手大道」上，為了生存而奔波的普通市民。揭發此事的記者形容，這些富豪「利用週末去獵殺平民，然後再若無其事地回到他們光鮮亮麗的日常。」

這場「狩獵」的雙方是如此的不對等：一方是享受著「實彈射擊真人」快感的消費者，另一方則是毫無防備、在日常生活中被當作靶子的「活物」。這筆血腥的「旅遊費用」，最終流入了塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadžić）的軍隊口袋，這位領袖，已在2016年因種族滅絕罪被判處重刑。

然而，真正令人不寒而慄的，是這樁罪行長達三十年的「沉默」。若非斯洛維尼亞導演米蘭·祖帕尼奇在2022年的紀錄片《薩拉熱窩狩獵》（Sarajevo Safari）中揭露了多方證詞，這起案件恐怕將永遠石沉大海。

這三十年的延遲，本身就是一個巨大的問號。更令人震驚的是，一名波士尼亞前情報員的爆料：早在1993年，義大利的情報部門就已對此事「略知一二」，但相關的機密文件至今仍未完全公開。這是否意味著，出於某種政治考量、或為了保護這些「超級富豪」的身份，國家機器竟選擇了姑息，甚至是掩蓋？當戰爭罪的追訴期在時間流逝中備受挑戰時，這種來自「內部」的沉默，無異於是對受害者的二度凌遲，更是對司法正義的公然背叛。

米蘭檢方的重新追查，面臨的法律挑戰極為艱鉅。卡拉季奇作為「主辦方」雖已伏法，但那些「消費者」呢？這些「狙擊手觀光客」並非軍人，他們不受《日內瓦公約》軍規的約束；他們亦非單純的恐怖分子，而是以「客戶」身份購買「殺人服務」。這在法律上幾乎是一片空白。他們將最殘酷的「危害人類罪」，包裝成了一筆「商業交易」。

那些狙擊手將最殘酷的「危害人類罪」，包裝成一筆「商業交易」；示意圖。（美聯社檔案照）那些狙擊手將最殘酷的「危害人類罪」，包裝成一筆「商業交易」；示意圖。（美聯社檔案照）

這也使得「加價射殺兒童」的傳聞，更顯得真實而醜惡——在純粹的市場邏輯下，任何「稀缺」或「高難度」的目標，自然可以索取更高的價格。這群富豪所購買的，不僅是殺戮的快感，更是一種凌駕於法律、道德、乃至生命之上的「神之權力」。

如今，米蘭檢方重啟調查，是遲到三十年、但絕對必要的正義。這場調查的意義，不僅在於追究幾名變態富豪的個人罪責，更在於一個文明社會的自我詰問：我們是否允許金錢的特權，凌駕於人類的生命權之上？義大利政府有責任、也必須立即解密所有1993年的相關情報文件，向世界公開真相。

這起「人體狩獵之旅」，是人類歷史上最黑暗的註腳之一；如果司法系統最終因證據、時效或「國家機密」而選擇再次沉默，那將不僅是義大利的恥辱，更是對薩拉熱窩「狙擊手大道」上所有無辜亡魂的最終背叛。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書