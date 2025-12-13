自由開講》當「獵殺人類」成為一場週末豪奢之旅

◎ 陳琪

一樁沉寂了三十年、駭人聽聞的「人體狩獵之旅」（Human Safari）舊案，近日因義大利米蘭檢方的重啟追查，再度浮上檯面。這起事件發生在1990年代的波士尼亞戰爭期間，數名義大利的超級富豪，竟被指控支付高達8萬8千英鎊（約新台幣360萬）的天價，以「狙擊手觀光客」的身份，前往戰火圍城的薩拉熱窩。他們的「娛樂」，是在塞族軍隊的保護下，從制高點用狙擊槍隨機射殺市區內的無辜平民，甚至傳言能「加價指定」射殺兒童。

這起案件所揭示的，早已超越了戰爭罪的範疇；它是一種將極致的惡意、絕對的權力（金錢）與人性的完全泯滅相結合的病態展演。當謀殺平民可以被「商品化」，成為一場標價販售的極限刺激之旅，這不僅是司法的挑戰，更是對人類文明底線的公然踐踏。

請繼續往下閱讀...

波士尼亞戰爭期間，一名波士尼亞士兵和一些平民，在塞拉耶佛遭到塞爾維亞狙擊手射擊。（法新社資料照）

根據《衛報》等媒體的深入報導，這群「狙擊手觀光客」的行程，被安排得如同一場高端的客製化旅遊。他們大多是槍械愛好者或極端右翼團體成員，從義大利搭乘班機飛抵貝爾格勒，隨後便由當時的塞族軍隊「周密服務」，接駁至薩拉熱窩周邊的狙擊點。他們瞄準的「獵物」，是在那條被稱為「狙擊手大道」上，為了生存而奔波的普通市民。揭發此事的記者形容，這些富豪「利用週末去獵殺平民，然後再若無其事地回到他們光鮮亮麗的日常。」

這場「狩獵」的雙方是如此的不對等：一方是享受著「實彈射擊真人」快感的消費者，另一方則是毫無防備、在日常生活中被當作靶子的「活物」。這筆血腥的「旅遊費用」，最終流入了塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadžić）的軍隊口袋，這位領袖，已在2016年因種族滅絕罪被判處重刑。

然而，真正令人不寒而慄的，是這樁罪行長達三十年的「沉默」。若非斯洛維尼亞導演米蘭·祖帕尼奇在2022年的紀錄片《薩拉熱窩狩獵》（Sarajevo Safari）中揭露了多方證詞，這起案件恐怕將永遠石沉大海。

這三十年的延遲，本身就是一個巨大的問號。更令人震驚的是，一名波士尼亞前情報員的爆料：早在1993年，義大利的情報部門就已對此事「略知一二」，但相關的機密文件至今仍未完全公開。這是否意味著，出於某種政治考量、或為了保護這些「超級富豪」的身份，國家機器竟選擇了姑息，甚至是掩蓋？當戰爭罪的追訴期在時間流逝中備受挑戰時，這種來自「內部」的沉默，無異於是對受害者的二度凌遲，更是對司法正義的公然背叛。

米蘭檢方的重新追查，面臨的法律挑戰極為艱鉅。卡拉季奇作為「主辦方」雖已伏法，但那些「消費者」呢？這些「狙擊手觀光客」並非軍人，他們不受《日內瓦公約》軍規的約束；他們亦非單純的恐怖分子，而是以「客戶」身份購買「殺人服務」。這在法律上幾乎是一片空白。他們將最殘酷的「危害人類罪」，包裝成了一筆「商業交易」。

那些狙擊手將最殘酷的「危害人類罪」，包裝成一筆「商業交易」；示意圖。（美聯社檔案照）

這也使得「加價射殺兒童」的傳聞，更顯得真實而醜惡——在純粹的市場邏輯下，任何「稀缺」或「高難度」的目標，自然可以索取更高的價格。這群富豪所購買的，不僅是殺戮的快感，更是一種凌駕於法律、道德、乃至生命之上的「神之權力」。

如今，米蘭檢方重啟調查，是遲到三十年、但絕對必要的正義。這場調查的意義，不僅在於追究幾名變態富豪的個人罪責，更在於一個文明社會的自我詰問：我們是否允許金錢的特權，凌駕於人類的生命權之上？義大利政府有責任、也必須立即解密所有1993年的相關情報文件，向世界公開真相。

這起「人體狩獵之旅」，是人類歷史上最黑暗的註腳之一；如果司法系統最終因證據、時效或「國家機密」而選擇再次沉默，那將不僅是義大利的恥辱，更是對薩拉熱窩「狙擊手大道」上所有無辜亡魂的最終背叛。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法