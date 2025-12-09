自由開講》川習、川高通話 習大大親自下場的地緣政治三溫暖

◎ 張怡穎

最近國際政治又上演一齣四不像的大戲：川普總統先打電話給習近平，再打給日本首相高市早苗。這個「打給誰比較大條」的順序，竟讓日本前駐中大使垂秀夫感嘆到「已經沒有人壓得住習近平了」。看來全世界都知道，習大大現在只要聽到「台灣」兩字，心跳就會自動進入200BPM（每分鐘心跳次數）模式，比百米短跑選手還緊張。可惜這種「親自關切」不是為了和平，而是為了強調自己的情緒不容被忽視。

川普先打給誰惹怒誰？

美國總統川普（左）與中國領導人習近平（右）10月底會晤，近日又有「川習通話」。（路透檔案照）

高市在國會答詢提到「台灣有事」，日本內閣立刻補一句：「我們立場沒變喔。」結果中國外交部的毛寧跳出來說：

「立場沒變？這樣不夠！要誠實、準確、完整講清楚！」

簡單講，就是「你講什麼不重要，重點是要講到我習近平開心」。外交部這種套路好像小孩玩積木：不管別人怎麼拼，最後都要照「北京指定圖案」才算對。這種「你講的我都不算，我講的才算」的外交風格，難怪全球民主國家越來越對北京戒慎恐懼。

更神奇的是，北京還要求「收回錯誤言論」。台灣有事？台灣自己都還沒說什麼，日本講了一句，北京卻像腰上被拍了一巴掌，反應敏銳得像神經裝了感應器。

垂秀夫更指出習近平在談台灣問題時「偷換概念」，把台灣回歸描繪成「美中共同奠定的戰後秩序」。問題是：

戰後簽開羅宣言與波茨坦宣言的，是「中華民國」不是「中華人民共和國」。

日本前駐中大使垂秀夫從外交角度剖析這場敏感時機下的美、中互動。（擷取自日本外務省官網）



習近平這種「歷史魔術」的技術，跟把兔子變成鴨子差不多，唯一差別是全世界都看得出來他在變魔術。但北京卻總希望美國人「配合一下演出」。例如1997年江澤民訪美，還硬在珍珠港沉艦前說「美中曾是同盟國」。這種說法大概會讓二戰歷史學家笑到咖啡噴滿桌。

但北京的邏輯很簡單：「我想怎麼講歷史就怎麼講，你要聽、不能笑，更不能反駁。」

至於高市的發言是不是恰當，垂秀夫倒點出重點：真正會第一時間動起來的其實是美軍，日本的角色是「之後再討論」。依照現行法理，日本只有在進入「存亡危機事態」時，才可能讓美軍使用基地。換句話說，美國衝第一，日本衝第二，北京則最擔心自己被迫「得演出」。這也難怪習近平氣得跳腳，畢竟台海問題根本不是他能完全掌控的局面。

習越緊張 全世界越看破手腳

整件事最荒謬的是：習近平越是「親自處理」，越讓世界看見中國對台灣議題的不安全感。北京越是嚴詞喊「台灣回家！」，全世界卻越覺得：「啊你就是心虛。」

而這次川普先打給習、再打給高市的順序，意外揭露了北京最怕的一件事—國際真正的主導者不是習近平，而是美日之間的互動。

日本首相高市早苗於11月25日和川普進行對談，高市早苗表示，此次通話確認了「日美兩國的緊密合作關係」。（美聯社檔案照）

所以習近平急了、跳了、氣了，最後只能靠外交部每天重複：「日本要收回錯誤言論」。聽久了反而像是北京在對自己喊話：「拜託承認我才是老大！」

世界早已進入新局，唯一停留在舊時代的，恐怕就是那位堅信「歷史是我說的才算」的習近平。簡言之，習近平越緊張，全世界越看破手腳。

（作者為自營商）

