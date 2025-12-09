自由電子報
自由開講》川習、川高通話 習大大親自下場的地緣政治三溫暖

2025/12/09 18:00

◎ 張怡穎

最近國際政治又上演一齣四不像的大戲：川普總統先打電話給習近平，再打給日本首相高市早苗。這個「打給誰比較大條」的順序，竟讓日本前駐中大使垂秀夫感嘆到「已經沒有人壓得住習近平了」。看來全世界都知道，習大大現在只要聽到「台灣」兩字，心跳就會自動進入200BPM（每分鐘心跳次數）模式，比百米短跑選手還緊張。可惜這種「親自關切」不是為了和平，而是為了強調自己的情緒不容被忽視。

川普先打給誰惹怒誰？ 

美國總統川普（左）與中國領導人習近平（右）10月底會晤，近日又有「川習通話」。（路透檔案照）美國總統川普（左）與中國領導人習近平（右）10月底會晤，近日又有「川習通話」。（路透檔案照）

高市在國會答詢提到「台灣有事」，日本內閣立刻補一句：「我們立場沒變喔。」結果中國外交部的毛寧跳出來說：

「立場沒變？這樣不夠！要誠實、準確、完整講清楚！」

簡單講，就是「你講什麼不重要，重點是要講到我習近平開心」。外交部這種套路好像小孩玩積木：不管別人怎麼拼，最後都要照「北京指定圖案」才算對。這種「你講的我都不算，我講的才算」的外交風格，難怪全球民主國家越來越對北京戒慎恐懼。

更神奇的是，北京還要求「收回錯誤言論」。台灣有事？台灣自己都還沒說什麼，日本講了一句，北京卻像腰上被拍了一巴掌，反應敏銳得像神經裝了感應器。

垂秀夫更指出習近平在談台灣問題時「偷換概念」，把台灣回歸描繪成「美中共同奠定的戰後秩序」。問題是：

戰後簽開羅宣言與波茨坦宣言的，是「中華民國」不是「中華人民共和國」。

自由開講》川習、川高通話 習大大親自下場的地緣政治三溫暖日本前駐中大使垂秀夫從外交角度剖析這場敏感時機下的美、中互動。（擷取自日本外務省官網）

習近平這種「歷史魔術」的技術，跟把兔子變成鴨子差不多，唯一差別是全世界都看得出來他在變魔術。但北京卻總希望美國人「配合一下演出」。例如1997年江澤民訪美，還硬在珍珠港沉艦前說「美中曾是同盟國」。這種說法大概會讓二戰歷史學家笑到咖啡噴滿桌。

但北京的邏輯很簡單：「我想怎麼講歷史就怎麼講，你要聽、不能笑，更不能反駁。」

至於高市的發言是不是恰當，垂秀夫倒點出重點：真正會第一時間動起來的其實是美軍，日本的角色是「之後再討論」。依照現行法理，日本只有在進入「存亡危機事態」時，才可能讓美軍使用基地。換句話說，美國衝第一，日本衝第二，北京則最擔心自己被迫「得演出」。這也難怪習近平氣得跳腳，畢竟台海問題根本不是他能完全掌控的局面。

越緊張 全世界越看破手腳

整件事最荒謬的是：習近平越是「親自處理」，越讓世界看見中國對台灣議題的不安全感。北京越是嚴詞喊「台灣回家！」，全世界卻越覺得：「啊你就是心虛。」

而這次川普先打給習、再打給高市的順序，意外揭露了北京最怕的一件事—國際真正的主導者不是習近平，而是美日之間的互動。

日本首相高市早苗於11月25日和川普進行對談，高市早苗表示，此次通話確認了「日美兩國的緊密合作關係」。（美聯社檔案照）日本首相高市早苗於11月25日和川普進行對談，高市早苗表示，此次通話確認了「日美兩國的緊密合作關係」。（美聯社檔案照）

所以習近平急了、跳了、氣了，最後只能靠外交部每天重複：「日本要收回錯誤言論」。聽久了反而像是北京在對自己喊話：「拜託承認我才是老大！」

世界早已進入新局，唯一停留在舊時代的，恐怕就是那位堅信「歷史是我說的才算」的習近平。簡言之，習近平越緊張，全世界越看破手腳。

（作者為自營商）

