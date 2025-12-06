自由開講》熊貓不是友誼 是統戰道具：台灣沒義務替敵國養吉祥物

◎ 蕭錫惠

熊貓是中國的「軟實力投射工具」；圖為團團圓圓。（資料照）

團團、圓圓來台已十九年。當年排隊看熊貓的熱潮早已散去，但留下的卻是一筆筆沉重的帳，以及一場從未停過的政治表演。如今兩岸進入準戰爭狀態，我們必須問：台灣憑什麼還要繼續出錢、出力、出場地，替北京養統戰工具？

一、這不是贈禮 是天價租借

全世界沒有一隻「贈台」熊貓。所有熊貓都是「租」來的——每對每年100萬美元（約新台幣3200萬）的「保育研究費」，直接匯入中國官方帳戶。而且所有幼崽（包括圓仔、圓仔的妹妹），從出生第一秒起，就依法屬於中華人民共和國。

台灣付出什麼？飼養、醫療、場館維護、竹子、冷氣、空運、獸醫、維安、宣傳……全部台灣買單。根據台北市府與歷年預算推算：大貓熊館19年累計支出約落在新台幣18～22億元之間。但我們連一滴基因、一次研究主導權都沒有。

這不是合作，這是收租。

二、國際早已看破這場外交騙術

美國國會中國問題特別委員會（CECC）2023年報告明白指出：熊貓是中共的「軟實力投射工具」。英國Policy Exchange、法國IRIS、澳洲多位學者的研究皆指出同一趨勢：熊貓出現在哪裡，北京在當地的政治與經濟施壓往往在數年後升高。

因此，全世界開始拆舞台：

●華盛頓國家動物園2023年歸還三隻。

●愛丁堡2023年、阿德雷德2024年、巴黎2025年初相繼送回。

●和歌山、馬來西亞都宣布不再續租。

當全球都陸續下台時，台灣卻還在加碼演，成為唯一仍乖乖當冤大頭的地方。

三、保育價值被嚴重誇大

大貓熊早在2016年就從「瀕危」降級為「易危」。野外族群突破1900隻，圈養族群近700隻，人工繁殖全球最成熟。

台北動物園確實完成繁殖，但，基因資料庫、人工授精、冷凍精液庫、國際論文主導權——全都在成都與中國林業局手上。台灣十九年來實質上只是一個大型「展示櫥窗」與「代孕工廠」，完全無法掌握保育主導權。

大貓熊的繁殖，由台北動物園完成，但手握主導權的全是中國。（資料照）

四、台灣的錢應該花在台灣的動物身上

大貓熊館每年運作成本超過一億元。相比之下，2024年台灣本土物種的保育預算是什麼狀況？

●台灣黑熊保育預算：不到熊貓館的三分之一。

●石虎淺山廊道維護：僅數千萬元規模。

●櫻花鉤吻鮭保育：多年缺乏穩定預算。

●雲豹研究計畫：曾因預算不足被迫中斷。

我們竟然對自家瀕危物種精打細算，卻對北京的「政治吉祥物」大撒幣？這不僅荒謬，更是國安盲點。

五、合約2027年到期 這次別再續了

團團已去世，圓圓與圓仔一家最快於2027年面臨續約選擇。

這一次，台灣無須撕破臉，只要平靜而堅定地說：

「謝謝你們來台做客。合約到期，請帶牠們回家。」

這不是殘忍。這是讓熊貓回到沒有統戰任務的生活。對動物是解脫，對台灣是負責。

一個主權國家，不需要替敵對政權付場地費、當廣告牌、養統戰門面。把錢留給台灣的生態，把空間留給台灣的孩子。

熊貓回家，台灣才真正自由。

現在，是時候把舞台拆了。

圓圓與圓仔一家最快於2027年將面臨續約選擇。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

