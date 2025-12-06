自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》熊貓不是友誼 是統戰道具：台灣沒義務替敵國養吉祥物

2025/12/06 09:30

◎ 蕭錫惠

熊貓是中國的「軟實力投射工具」；圖為團團圓圓。（資料照）熊貓是中國的「軟實力投射工具」；圖為團團圓圓。（資料照）

團團、圓圓來台已十九年。當年排隊看熊貓的熱潮早已散去，但留下的卻是一筆筆沉重的帳，以及一場從未停過的政治表演。如今兩岸進入準戰爭狀態，我們必須問：台灣憑什麼還要繼續出錢、出力、出場地，替北京養統戰工具？

一、這不是贈禮 是天價租借

全世界沒有一隻「贈台」熊貓。所有熊貓都是「租」來的——每對每年100萬美元（約新台幣3200萬）的「保育研究費」，直接匯入中國官方帳戶。而且所有幼崽（包括圓仔、圓仔的妹妹），從出生第一秒起，就依法屬於中華人民共和國。

台灣付出什麼？飼養、醫療、場館維護、竹子、冷氣、空運、獸醫、維安、宣傳……全部台灣買單。根據台北市府與歷年預算推算：大貓熊館19年累計支出約落在新台幣18～22億元之間。但我們連一滴基因、一次研究主導權都沒有。

這不是合作，這是收租。

二、國際早已看破這場外交騙術

美國國會中國問題特別委員會（CECC）2023年報告明白指出：熊貓是中共的「軟實力投射工具」。英國Policy Exchange、法國IRIS、澳洲多位學者的研究皆指出同一趨勢：熊貓出現在哪裡，北京在當地的政治與經濟施壓往往在數年後升高。

因此，全世界開始拆舞台：

華盛頓國家動物園2023年歸還三隻

愛丁堡2023年、阿德雷德2024年、巴黎2025年初相繼送回

和歌山、馬來西亞都宣布不再續租

當全球都陸續下台時，台灣卻還在加碼演，成為唯一仍乖乖當冤大頭的地方。

三、保育價值被嚴重誇大

大貓熊早在2016年就從「瀕危」降級為「易危」。野外族群突破1900隻，圈養族群近700隻，人工繁殖全球最成熟。

台北動物園確實完成繁殖，但，基因資料庫、人工授精、冷凍精液庫、國際論文主導權——全都在成都與中國林業局手上。台灣十九年來實質上只是一個大型「展示櫥窗」與「代孕工廠」，完全無法掌握保育主導權

大貓熊的繁殖，由台北動物園完成，但手握主導權的全是中國。（資料照）大貓熊的繁殖，由台北動物園完成，但手握主導權的全是中國。（資料照）

四、台灣的錢應該花在台灣的動物身上

大貓熊館每年運作成本超過一億元。相比之下，2024年台灣本土物種的保育預算是什麼狀況？

台灣黑熊保育預算：不到熊貓館的三分之一

石虎淺山廊道維護：僅數千萬元規模

櫻花鉤吻鮭保育：多年缺乏穩定預算

●雲豹研究計畫：曾因預算不足被迫中斷

我們竟然對自家瀕危物種精打細算，卻對北京的「政治吉祥物」大撒幣？這不僅荒謬，更是國安盲點。

五、合約2027年到期 這次別再續了

團團已去世，圓圓與圓仔一家最快於2027年面臨續約選擇

這一次，台灣無須撕破臉，只要平靜而堅定地說：

「謝謝你們來台做客。合約到期，請帶牠們回家。」

這不是殘忍。這是讓熊貓回到沒有統戰任務的生活。對動物是解脫，對台灣是負責。

一個主權國家，不需要替敵對政權付場地費、當廣告牌、養統戰門面。把錢留給台灣的生態，把空間留給台灣的孩子。

熊貓回家，台灣才真正自由。

現在，是時候把舞台拆了。

圓圓與圓仔一家最快於2027年將面臨續約選擇。（資料照）圓圓與圓仔一家最快於2027年將面臨續約選擇。（資料照）

（作者為自由撰稿人

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書