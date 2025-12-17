自由開講》淡化威脅、放大陰謀 台灣輿論場上，誰在替北京鋪路？

◎ 廖雨詩

台灣輿論裡，有一種敘事正在快速擴散：它表面上是在「戳破政府謊言」，實際上卻以模糊、移花接木與半生不熟的國際分析，替北京最需要的訊息開道。這些意見輸出者有些是藍營基層、有些自稱「務實中間」、也有不少與中共資訊戰敘事互相呼應。他們彼此不必串連，卻說著同一套話。

這套敘事的目的很簡單——讓台灣不再相信自己正面臨威脅。

不論中國軍機是否升空、不論共軍是否擴軍、不論灰色地帶壓力是否步步加強，「威脅」永遠被說成是民進黨杜撰的。這不是主張和平，而是主張自我盲化。

中國持續對台進行灰色地帶襲擾及軍事恫嚇，中國解放軍殲-16等各式戰機擾台，示意圖。（資料照，國防部提供）

把美國的政治批判移植到台灣，用錯脈絡卻大聲攻擊

這類言論最擅長的一招，就是引用美國在俄烏戰爭中的內部批判，把「軍工複合體」、「媒體製造敘事」、「帝國謊言」等美國政治詞彙原封不動搬來台灣使用。他們的潛台詞是：「你以為中國在威脅台灣？那只是執政黨操弄輿論。」

問題是，美國的政治生態與台灣差距極大。美國的軍工體系、情報體系與主流媒體常被批評是「鐵三角」；台灣是亞洲少見、媒體光譜從藍到綠到親中都有、還彼此攻擊到流血的市場。這種媒體結構，根本不可能被任何政府「整合操弄」。

然而，脈絡錯置並不妨礙這些敘事的流行，因為它們提供了一個最省力的論述：「所有威脅都是假的。」

而這恰恰是北京最想看到的。

美國的軍工體系、情報體系與主流媒體結合，被批評是「鐵三角」。圖為美國賓州一處陸軍工廠正在產製砲彈。（彭博檔案照）

把國際安全界的評估貼上「政黨恐嚇」標籤，先削弱信任再攻擊政策

另一個常見套路，是把跨國安全社群提出的嚴肅評估說成民進黨的「恐嚇策略」。

以「中國可能在 2027 前後具備攻台能力」為例——

這不是民進黨提出的。

不是國防部捏造的。

更不是「為了預算」而講的。

它最早來自美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）在國會的證詞，其後得到美國國防部年度報告、日本防衛省、RAND、CSIS 等智庫的反覆討論。這是一個國際情報界、軍事界與安全研究界的共同警訊。

但在這些意見輸出者的版本裡，它被重新敘事成：「民進黨製造戰爭焦慮，為的是騙預算。」

這正是北京資訊戰中最有效的攻擊方式—不是讓你相信中國要打台灣，而是讓你懷疑自己人。

中國可能在2027前後具備攻台能力，是來自於美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在國會的證詞。（美聯社檔案照）

當台灣民眾開始不信任自己政府的情蒐，不信任國際盟友的評估，不信任軍事專業，那麼中國不需要開一槍，台灣內部的安全共識就會先行崩解。

「小國嚇阻不了大國」聽起來務實，其實是戰略素養薄弱的論述

還有一種常被轉貼的說法是：「中國有核武，台灣不可能阻止侵略，所以所有國防建設都白費。」

這套說法的致命問題在於：它完全錯讀了國際安全理論。

國際關係領域的研究早已清楚區分不同類型的嚇阻機制：核武國家之間的穩定主要依靠「核威懾」，而多數非核國家則以「常規威懾」維持安全，也就是透過提升侵略成本、拉高代價，使對手不輕易發動攻擊。

現代國際體系中，韓國、日本、芬蘭以及波羅的海三國，都是透過這種常規威懾的方式確保自身生存空間的典型案例。

常規威懾不是「打得贏」，而是「讓對方不敢輕易開始」。

這些評論者卻把「不對稱威懾」簡化成「小國沒救」，結果不是讓台灣更冷靜，而是讓人民對國防徹底失去信心。

這正中共心裡的紅心—讓你覺得準備沒有用，你就不會準備。

以「親情敘事」包裝威脅，用感性掩蓋戰略

另一種看似溫情、實則危險的論述：「中國不會打台灣，因為台灣人是兄弟。」

這種說法刻意忽略中國對香港、新疆、西藏的治理方式，也避而不談共機擾台、經濟脅迫、外交封鎖與灰色地帶行動。只要把所有衝突都包裝成「政治人物搞分裂」，就能把武力威脅變成「家庭誤會」。

中共被指控強迫西藏孩童同化，圖為位於西藏首府拉薩的拉薩那曲第二高級中學上課情形。（法新社檔案照）

這不是分析，這是麻痺。

「親情敘事」一旦進入輿論場，就會立刻降低台灣社會對風險的感知，而這比任何飛彈都更危險——因為它侵蝕的是集體警覺。

真正危險的不是不同意見，而是刻意淡化威脅的敘事操作

台灣是一個開放社會，每一種觀點都可以被提出、被討論、被挑戰。但有些敘事不是意見，而是操作：

它們的共同特徵不是提出不同觀點，而是系統性地把外部威脅說成虛構，把國防說成騙局，把專業評估說成陰謀，把中國的壓力說成「誤會」。

這些敘事不會強化台灣的民主，只會削弱台灣的判斷。

真正危險的不是意見分歧，而是讓舉國社會在敵意升高時，被包裝過後的「假分析」牽著走。

面對這種敘事，我們需要的不只是反駁，而是更強大的公共警覺——因為在資訊戰時代，最容易被攻陷的不是防空識別區，而是集體常識。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

