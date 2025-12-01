名家分享~Jiasin Yu》誰還在裝睡？ 劉寶傑文章透露的訊息！

劉寶傑此文算是印證我心中的假想：一旦緊急事態發生，本土派最主要的盟友，很可能是傳統的藍營支持者。希望他們能儘可能喚醒藍營支持者的危機感，有多少是多少。

◎ Jiasin Yu

今天（11/30）資深媒體人劉寶傑在上報發表〈兩岸不能被定調是內政問題〉一文。一則驚訝，同時也令人讚賞。

資深媒體人劉寶傑在上報發表〈兩岸不能被定調是內政問題〉一文。（資料照，東森提供）

這篇算是佳句連連，值得拜讀。最讓我驚奇的最後一段：

「現在以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

馬英九被劉寶傑批評當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。（資料照）

有概念的人都知道，劉寶傑這種說法實質上就是「中華民國代管論」，不論劉寶傑自己有沒有意識到。

但是劉寶傑這篇文章還是有個語病。他認為：

「所以兩岸會不會戰爭，除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住」

結論沒錯，但「挑釁」這兩個字，有心守護臺灣的人真的不必再說了。依照中國的邏輯，劉寶傑今天說「兩岸不能被定調是內政問題」就已經是挑釁了。

也就是說，管你是立刻投降，還是維持現狀走向投降。總之除了投降以外，任何堅持臺灣主權獨立，與中國互不隸屬的主張，都是挑釁。

同理還有趙少康所謂「避戰」一詞，真的也可以丟掉了。對於中國來說，唯一有效的避戰只有投降而已。

趙少康強調兩岸要「避戰」，但對於中國來說，唯一有效的避戰只有投降而已。（資料照）



「挑釁」、「避戰」這種用詞，真的是在那種環境待久之後，潛意識會冒出來的想法。但我知道其實這些人心中還是願意維繫自由民主，所以請勇敢把這些詞彙和念頭丟到垃圾桶。

很多投降派都沒有告訴大家投降之後要面對什麼，以為投降之後中國就完成民族復興大業，天下就太平了。陳柏惟算是少數在電視上提醒大家的評論員。

一旦投降，東邊是石垣基地、北邊是沖繩基地、南邊有菲律賓，海的另一端是世界最強國家。這些本來跟臺灣稱兄道弟的國家，在你決定投降的那一刻，立刻變成敵人。想要投降的人，準備好跟美日同盟開戰了嗎？

台灣北邊的日本沖繩，現有美國駐軍，圖為嘉手納空軍基地。（美聯社檔案照）

劉寶傑此文算是印證我心中的假想：一旦緊急事態發生，本土派最主要的盟友，很可能是傳統的藍營支持者。希望他們能儘可能喚醒藍營支持者的危機感，有多少是多少。

畢竟藍營量體很大，就算只能喚醒3成、讓5成觀望，把投降派壓縮到2成，那也是很不錯的成果。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

