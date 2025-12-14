自由開講》3C成癮與教養迷思 恐助長兒少施暴

◎ 楊智強

過度依賴3C產品所造成的情緒失控，正成為兒少施暴不可忽視的推手；示意圖。（美聯社檔案照）

近年來，台灣未成年子女對父母施暴的通報案件驚人上升，五年間暴增超過八成，年報逾四千起。這不僅是家庭危機，更是社會安全的警報。當親子間的矛盾與疏離逐漸失控，許多家庭正一步步滑向暴力的深淵。而在背後，過度依賴手機、平板等3C產品所造成的情緒失衡與衝動失控，正成為潛藏而不可忽視的推手。

根據衛福部今年統計，這些施暴青少年中，超過六成曾在成長過程中面臨心理或家庭困境，不少個案同時涉及肢體與精神暴力。這顯示政府在親職教育、家庭支持與心理健康資源配置上仍有不足，讓許多家庭在矛盾升溫時缺乏及時的協助管道。

學界研究指出，長期沉迷3C產品的青少年，容易出現焦慮、憂鬱、注意力衰退與睡眠不足等問題，情緒波動與衝動性明顯上升。數位刺激的快速節奏削弱了自我控制與情緒調節能力，使青少年更易陷入暴躁與攻擊行為，成為兒少施暴事件的重要誘因之一。

值得警惕的是，當前部分家長在教養觀念上過於強調「溫和教養」，卻忽略了明確的界限與規範。缺乏適當的規矩與後果，使孩子難以學會自律與情緒管理，反而導致更多偏差行為。長期下來，這些孩子在群體中往往缺乏耐挫力與責任感，難以適應學校與社會的規範，更容易以情緒或衝動回應衝突。理想的教養應兼顧溫柔與堅定，既鞏固情感連結，也建立合理界線，幫助孩子在有愛又有秩序的環境中成長。

孩子若缺乏適當的規矩，將難以學會自律與情緒管理，恐導致更多偏差行為；示意圖。（圖取自freepik）

家庭教育的重要性，不亞於學校教育。家庭是孩子成長的第一線防線與情感根基，父母的言行影響深遠。若將教育責任全數推給學校，卻忽略家庭支持系統的功能，終將讓社會付出更高代價。唯有強化家庭教育與心理健康政策，才能真正防堵親子暴力的蔓延。

讓我們從走進家庭、理解孩子的情緒開始，重新建立健康的教養平衡。唯有讓家庭重新成為孩子的避風港，而非戰場，台灣社會的下一代才能在愛與安全中成長。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

