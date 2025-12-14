自由電子報
自由開講》3C成癮與教養迷思 恐助長兒少施暴

2025/12/14 19:00

◎ 楊智強

過度依賴3C產品所造成的情緒失控，正成為兒少施暴不可忽視的推手；示意圖。（美聯社檔案照）過度依賴3C產品所造成的情緒失控，正成為兒少施暴不可忽視的推手；示意圖。（美聯社檔案照）

近年來，台灣未成年子女對父母施暴的通報案件驚人上升，五年間暴增超過八成，年報逾四千起。這不僅是家庭危機，更是社會安全的警報。當親子間的矛盾與疏離逐漸失控，許多家庭正一步步滑向暴力的深淵。而在背後，過度依賴手機、平板等3C產品所造成的情緒失衡與衝動失控，正成為潛藏而不可忽視的推手

根據衛福部今年統計，這些施暴青少年中，超過六成曾在成長過程中面臨心理或家庭困境，不少個案同時涉及肢體與精神暴力。這顯示政府在親職教育、家庭支持與心理健康資源配置上仍有不足，讓許多家庭在矛盾升溫時缺乏及時的協助管道。

學界研究指出，長期沉迷3C產品的青少年，容易出現焦慮、憂鬱、注意力衰退與睡眠不足等問題，情緒波動與衝動性明顯上升數位刺激的快速節奏削弱了自我控制與情緒調節能力，使青少年更易陷入暴躁與攻擊行為，成為兒少施暴事件的重要誘因之一。

值得警惕的是，當前部分家長在教養觀念上過於強調「溫和教養」，卻忽略了明確的界限與規範缺乏適當的規矩與後果，使孩子難以學會自律與情緒管理，反而導致更多偏差行為。長期下來，這些孩子在群體中往往缺乏耐挫力與責任感，難以適應學校與社會的規範，更容易以情緒或衝動回應衝突。理想的教養應兼顧溫柔與堅定，既鞏固情感連結，也建立合理界線，幫助孩子在有愛又有秩序的環境中成長。

孩子若缺乏適當的規矩，將難以學會自律與情緒管理，恐導致更多偏差行為；示意圖。（圖取自freepik）孩子若缺乏適當的規矩，將難以學會自律與情緒管理，恐導致更多偏差行為；示意圖。（圖取自freepik）

家庭教育的重要性，不亞於學校教育。家庭是孩子成長的第一線防線與情感根基，父母的言行影響深遠。若將教育責任全數推給學校，卻忽略家庭支持系統的功能，終將讓社會付出更高代價。唯有強化家庭教育與心理健康政策，才能真正防堵親子暴力的蔓延

讓我們從走進家庭、理解孩子的情緒開始，重新建立健康的教養平衡。唯有讓家庭重新成為孩子的避風港，而非戰場，台灣社會的下一代才能在愛與安全中成長。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

