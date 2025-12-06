自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》超高齡社會來襲 如何編織台灣長者「溫暖守護網」？

2025/12/06 09:00

◎ 謝旻憲

台灣已於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破20%。從高齡化社會進入高齡社會，台灣花了25年，而從高齡社會到超高齡社會，卻僅用了不到8年的時間。

這種轉變速度在人類歷史上可謂前所未見，對國家發展帶來重大挑戰。如何整合「樂齡學習」與「長期照護」體系，成為台灣邁向永續發展的核心課題。

雖然全台368個鄉鎮區已設立樂齡學習中心與長照據點，構築了初步的服務網絡，但目前這些資源仍各自為政，導致服務重疊與資源分散。樂齡學習以促進社會參與為主，長照則聚焦於失能後的支持，兩者之間存在「健康促進」與「照護服務」的斷層。面對勞動力減少與長照需求激增的雙重壓力，整合創新已刻不容緩。

台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。 （資料照，北市教育局提供）台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。 （資料照，北市教育局提供）

我們必須建構一條「預防—延緩—照護」的連續光譜，以樂齡學習為前端，強化長者的健康識能；中段導入功能性訓練，延緩失能發生；後端則銜接生活協助，形成真正無縫的照護鏈。

為實現這一目標，需從資源整合、數位轉型與跨域治理三大方向著手。首先，在資源整合方面，應推動樂齡學習中心與日照據點的場地共用，並建置跨域專業人才庫，減少重複投資。可導入退場學校資源接辦樂齡學習中心，並推動健康長者參與日照據點服務，建構「老老服務」模式，讓健康長者成為服務提供者，促進世代間的互助循環。

其次，數位轉型是提升效率的關鍵。應導入智慧照護系統，整合健康監測與學習記錄，建立即時預警機制，讓科技力量提升服務品質。同時，跨域治理創新亦不可或缺，需串聯醫療、教育、社區與非營利組織，打破部門間的藩籬，形成協作平台，共同建構在地化的照護網絡。

所有努力的核心在於「以人為本」的服務設計，透過精準需求評估，為長者量身打造個別化的服務方案，並將服務延伸至家庭系統，提供照顧者培力課程與喘息支持，營造互助關懷的社區氛圍。

在人才培育方面，需建立統一的跨域培訓標準，培養兼具「教育力」與「照護力」的新世代專業人才。想像一位70歲的長者，早上在樂齡中心參與學習活動，下午接受健康促進課程，當需要更多協助時，同一空間內熟悉的工作人員自然銜接日照服務——這不是冰冷的制度轉換，而是溫暖的陪伴延續。

自由開講》超高齡社會來襲 如何編織台灣長者「溫暖守護網」？長者在樂齡中心參與學習活動，下午接受健康促進課程。圖為苗栗縣頭屋鄉曲洞社區照顧關懷據點，長輩參與帶動唱活絡筋骨。（資料照）

這一整合願景的深層意義在於重新定義老年價值，讓長者從被照顧者轉變為社會貢獻者。實施過程中雖面臨制度整合的複雜性與跨域人才培育的挑戰，但可採取試點先行策略，選擇特定區域進行整合試驗，逐步優化後再推廣全國。

唯有整合創新，方能實現「學習不止、活力不歇、照護無縫、尊嚴永續」的樂齡台灣，讓每位長者都能享有「老有所學、老有所用、老有所養」的溫暖現實。這張守護網不僅承載了我們對長者的敬愛，也為未來的自己編織希望。當我們用心編織這張溫暖的守護網，不僅是為現在的長者提供全方位支持，更是為台灣社會建構一個讓每個人都能安心老去的美好未來。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書