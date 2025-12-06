自由開講》超高齡社會來襲 如何編織台灣長者「溫暖守護網」？

◎ 謝旻憲

台灣已於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破20%。從高齡化社會進入高齡社會，台灣花了25年，而從高齡社會到超高齡社會，卻僅用了不到8年的時間。

這種轉變速度在人類歷史上可謂前所未見，對國家發展帶來重大挑戰。如何整合「樂齡學習」與「長期照護」體系，成為台灣邁向永續發展的核心課題。

請繼續往下閱讀...

雖然全台368個鄉鎮區已設立樂齡學習中心與長照據點，構築了初步的服務網絡，但目前這些資源仍各自為政，導致服務重疊與資源分散。樂齡學習以促進社會參與為主，長照則聚焦於失能後的支持，兩者之間存在「健康促進」與「照護服務」的斷層。面對勞動力減少與長照需求激增的雙重壓力，整合創新已刻不容緩。

台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。 （資料照，北市教育局提供）

我們必須建構一條「預防—延緩—照護」的連續光譜，以樂齡學習為前端，強化長者的健康識能；中段導入功能性訓練，延緩失能發生；後端則銜接生活協助，形成真正無縫的照護鏈。

為實現這一目標，需從資源整合、數位轉型與跨域治理三大方向著手。首先，在資源整合方面，應推動樂齡學習中心與日照據點的場地共用，並建置跨域專業人才庫，減少重複投資。可導入退場學校資源接辦樂齡學習中心，並推動健康長者參與日照據點服務，建構「老老服務」模式，讓健康長者成為服務提供者，促進世代間的互助循環。

其次，數位轉型是提升效率的關鍵。應導入智慧照護系統，整合健康監測與學習記錄，建立即時預警機制，讓科技力量提升服務品質。同時，跨域治理創新亦不可或缺，需串聯醫療、教育、社區與非營利組織，打破部門間的藩籬，形成協作平台，共同建構在地化的照護網絡。

所有努力的核心在於「以人為本」的服務設計，透過精準需求評估，為長者量身打造個別化的服務方案，並將服務延伸至家庭系統，提供照顧者培力課程與喘息支持，營造互助關懷的社區氛圍。

在人才培育方面，需建立統一的跨域培訓標準，培養兼具「教育力」與「照護力」的新世代專業人才。想像一位70歲的長者，早上在樂齡中心參與學習活動，下午接受健康促進課程，當需要更多協助時，同一空間內熟悉的工作人員自然銜接日照服務——這不是冰冷的制度轉換，而是溫暖的陪伴延續。

長者在樂齡中心參與學習活動，下午接受健康促進課程。圖為苗栗縣頭屋鄉曲洞社區照顧關懷據點，長輩參與帶動唱活絡筋骨。（資料照）



這一整合願景的深層意義在於重新定義老年價值，讓長者從被照顧者轉變為社會貢獻者。實施過程中雖面臨制度整合的複雜性與跨域人才培育的挑戰，但可採取試點先行策略，選擇特定區域進行整合試驗，逐步優化後再推廣全國。

唯有整合創新，方能實現「學習不止、活力不歇、照護無縫、尊嚴永續」的樂齡台灣，讓每位長者都能享有「老有所學、老有所用、老有所養」的溫暖現實。這張守護網不僅承載了我們對長者的敬愛，也為未來的自己編織希望。當我們用心編織這張溫暖的守護網，不僅是為現在的長者提供全方位支持，更是為台灣社會建構一個讓每個人都能安心老去的美好未來。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法