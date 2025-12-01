自由電子報
名家分享~李明哲》有一種「悲天憫人」 其實是「鱷魚的眼淚」

對戰爭慘狀的描寫與同裡心，是種「悲天憫人」。但真要避免戰爭的慘狀，就要創造真正談判的空間。面對中國，假設台灣主張準備軍備，可經常在軍購時被說成「求戰」，需放棄一切底線與原則。那麼，這種「悲天憫人」實際上是在瓦解台灣保命的根本。
2025/12/01 15:00

◎ 李明哲

中國不透過戰爭拿下台灣的4個策略。（資料來源：沃草 取自貼文）中國不透過戰爭拿下台灣的4個策略。（資料來源：沃草 取自貼文）

在台灣，很多人談到「和平」，通常會舉出烏克蘭的例子。戰爭下，生靈塗炭，民眾流離失所，朝不保夕。更有慈悲胸懷的，會說台灣沒有烏克蘭的戰略縱深。戰爭啟動，台灣的生活文明會瞬間倒退，甚至退回1950年代。

這些論點，我不能否定可能性。但如果你翻找持這樣觀點朋友的臉書，你非常可能會發現：

當國家準備軍購，和外國專家準備軍推時，他會說這是刻意求戰。

當沈伯洋在台灣倡議對中國的積極抵抗，被中國政府通緝，我們希望聲援沈伯洋「言論自由」時，他會刻意混淆，把聲援沈伯洋「言論自由」，扭曲成：這是逼大家跟沈伯洋一樣對抗中國。

當民進黨立委沈伯洋被中國通緝時，希望聲援他的意見會被部分有心人士混淆成：逼大家跟他一樣對抗中國。（資料照）當民進黨立委沈伯洋被中國通緝時，希望聲援他的意見會被部分有心人士混淆成：逼大家跟他一樣對抗中國。（資料照）

這群人口中的「言論自由」有前提：不能抵抗中國，那是挑釁。

當我們希望認為中配參政應該比照其他外國配偶時。這群人會義正辭嚴的說：為了維持兩岸分治（不能把中國當成外國），兩岸和平，不要挑釁中國。

考量中配實際無法放棄國籍，在堅持中國和台灣是兩個國家的前提下，或許可以有變通方式讓中配實質放棄中國國籍。但這群人眼中只有中國不能是外國，因為不要挑釁中國

他們希望把台海引回「可控狀態」，必須和中國談判，但為了談判，九二共識，我們也是中國人，都成為可以台灣可以做的承諾。我相信台灣沒有真的希望戰爭的朋友，如果中國願意談判，沒有人會否定談判的必要。

胡錦濤時代，世界地緣政治還是在希望和中國交往，中國還希望爭取台灣民心的時候。陳水扁政府不承認「九二共識」，還可以利用民間組織作為「白手套」，讓官方人員得以在不觸及敏感政治爭議的情況下直接對話，成功促成了包括春節包機在內的事務性協商，也就是俗稱：「澳門模式」。

當下的中國，成為地緣政治圍堵的目標。加上中國國力提升，已經不在乎台灣民意走向了，所以國民黨這些年在中國的待遇不如從前，連郝龍斌這樣只是主張正視「中華民國」的，都不被中國所喜。

主張正視「中華民國」的郝龍斌，如今也不受中國待見。（資料照）主張正視「中華民國」的郝龍斌，如今也不受中國待見。（資料照）

中國對台灣只希望利用中國的強大，恐嚇台灣人妥協。台灣希望維持談判，但連「澳門模式」都不可得。

恐嚇台灣人妥協，最重要就是擊潰台灣的防禦心理。戰爭種種的可能慘狀，都成為恐嚇台灣人妥協最好的武器。

談判最基本的前提是對等的兩方，不論是地位或者實力，才有可能是有妥協、有爭取的雙贏模式。今天中國始終否定台灣的國家資格，以中國民族主義，不太可能改變。

可能改變的只剩下雙方「實力」。真的希望促成談判的，必定會希望台灣增加國防力量。也會希望台灣問題國際化，讓國際朋友能幫忙我們。

但部份和平主義者，反對軍購。外國希望幫助台灣時，他會說外國在挑釁。基本就是希望台灣單獨面對中國。

最後虛弱無力，孤立無援的台灣，只能依照這些和平主義的論點，接受兩岸是一個國家，都是中國人，並接受九二共識，設定兩岸統一終局。最後就是中國外長王毅說過的：只有一國兩制，海峽才有真正和平。

圖博、香港「一國兩制」的例子還離我們不遠，和平的代價就是喪失基本做為「人」的自由意志和尊嚴。看看今天香港連希望追究大火責任都成了「煽動顛覆國家政權」。香港人或圖博人被迫大量出逃，移民海外。

香港宏福苑大火後，一名24歲大學生關靖豐（右）在網路上發起連署，向港府提出徹查訴求，卻被港警國安處拘捕。（取自Threads @iamhkpeople1）香港宏福苑大火後，一名24歲大學生關靖豐（右）在網路上發起連署，向港府提出徹查訴求，卻被港警國安處拘捕。（取自Threads @iamhkpeople1）

對戰爭慘狀的描寫與同裡心，是種「悲天憫人」。但真要避免戰爭的慘狀，就要創造真正談判的空間。特別台灣是個沒有戰略縱深的小國。最重要的就是堅強的抵抗意志，只有我們自己有堅強抵抗意志，買的軍備才能完全發揮，國際力量也才會支持。才能和中國真正平等談判。

抵抗的意志力，是一切談判與和平的前提和基本，瓦解意志力的和平，只是奴隸主給奴隸的施捨。代價是奴隸的靈魂、自由與尊嚴，當然是投降。自己的家園破碎，還可以重建。但自己家園易主，那就家不成家了。

主張因為需要談判，可以接受九二共識、我們是中國人、兩岸是同一個國家的和平主義者。請告訴我們：如果為了談判，這些基本底線都可以放棄，那真正的過程中，台灣還要放棄什麼？還能放棄什麼？

在中國的邏輯，除非他有求於你，或者雙方實力或地位均等。否則談判只是中國吞掉對手的手段之一。這點1945年的國民黨應該非常清楚。

面對中國，如果台灣沒有備戰的準備，其實只會讓中國侵略台灣時，完全不用考慮代價。堅強的抵抗意志，反而能嚇阻中國，使其考慮冒險的代價。

如果主張軍備，但台灣軍購時就說成「求戰」。要台灣放棄一切底線與原則。那這種「悲天憫人」，實際上是在瓦解台灣保命的根本：「堅強的抵抗意志」。這有如「鱷魚的眼淚」，成了台灣前途的「催命符」。

面對中國，若台灣沒有軍備，只會讓中國侵略台灣時，完全不考慮代價；圖為2B飛彈發射車。（資料照）面對中國，若台灣沒有軍備，只會讓中國侵略台灣時，完全不考慮代價；圖為2B飛彈發射車。（資料照）

（作者為人權工作者）

本文經授權轉載自李明哲臉書

