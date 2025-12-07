自由開講》賴總統向全球宣告：台灣已不是被動防禦者

◎ 茜茜

總統賴清德於美東時間11月25日透過《華盛頓郵報》刊登專文，無疑是臺灣近年最具戰略意義的國際傳聲筒事件之一。在區域局勢急速升溫的時刻，臺灣不再僅以被動姿態回應威脅，而是主動以「戰略敘事」向全球宣示自身定位：臺灣是印太和平的參與者，而非風險製造者。

此篇投書，不僅向美國主流政治圈精準傳遞臺灣的安全戰略，也向全球表達一個訊號：面對中國軍事脅迫，臺灣選擇以擴大國防投資、深化盟友合作與強化產業韌性，來打造足以維持和平的戰略能力。

總統賴清德於《華郵》刊登專文，主動以「戰略敘事」向全球宣示自身定位。（資料照、擷取自《華盛頓郵報》，本報合成）

華郵平臺的影響力：放大臺灣的戰略話語權

《華盛頓郵報》創立逾百年，影響力遍及美國政治決策圈、學界與盟友外交領域，賴總統選擇以此投書，不只是外交曝光，更是戰略操作：臺灣主動塑造國際社會理解臺海議題的角度，即「臺灣不是挑釁者，而是捍衛民主的前線」。

投書指出的四大重點，深化印太合作、擴大軍事投資、強化國防工業、堅定守護主權，反映出臺灣正整合國防、產業、科技與國際關係的全面戰略。投書中對「臺灣之盾」的描繪、對GDP 5%國防支出的承諾、以及對AI、無人化平臺的投入，都傳達出臺灣已意識到未來安全環境更加複雜，並選擇透過結構性國防改革來長期維持嚇阻。

在國際上，這篇文章的最大影響力，不在於文字本身，而在於它被放上全球重要的資訊架構。當《華郵》主流讀者，包括美國國會、智庫、國務院、五角大廈與外交政策社群，在閱讀這篇專文後，「Taiwan invests, Taiwan reforms, Taiwan cooperates」這三個訊號將成為未來討論臺海政策的重要基礎。

中方可能的反應與敘事操作：抨擊與信息戰同步展開

面對臺灣強化國防的清晰訊號，北京的回應幾乎可預見：首先，指控臺灣「挾洋自重」、「挑釁現狀」，並把軍購與特別預算定調成「走向軍事對抗」；其次，對外宣稱臺海緊張源自臺灣自主行為，而非中國軍事擴張，另強化外交戰，在國際場合阻斷任何支持臺灣的聲音。

這些反應並不新鮮，而是中國一貫的「敘事反制策略」，其目的在於讓國際失去對臺灣的同情與理解，同時削弱臺灣民眾面對威脅時的士氣。然賴總統投書對中國最不利之處在於，它把「維持和平」與「強化嚇阻」直接掛勾，只要我國敘事成功，全球的判斷邏輯就會改變，區域衝突風險不是因為臺灣強，而是因為中國不斷擴張。這正是北京所畏懼的，臺灣把國際話語權搶回來了。

臺灣可採取的回應路徑：以事實與制度化合作還擊錯誤敘事

面對可能的中國反擊，臺灣可採取三項具戰略性的反制敘事：

第一，持續公開透明化中國軍事動態：國防部、防衛韌性委員會與外交部可定期以國際媒體能理解的語彙，揭露中國軍機擾臺模式、海軍演訓走廊、軍事壓迫的區域鏈結（如南海、東海），透明化能削弱中國宣稱「正常軍事行動」的正當性。

外交部可定期以國際媒體能理解的語彙，揭露中國的軍事動態。（資料照）

第二，強化與理念相近民主國家合作：此舉能讓中國的指控失效，當臺灣與日本、美國、歐洲、南韓、澳洲等國持續在資安、海事、科技合作上深化連結時，中國的「臺灣挑釁論」將自動破功，民主國家的集體支持本身就是一種外交盾牌。

第三，以法治與民主語言框定兩岸議題：臺灣必須持續強調捍衛主權不是挑釁，自我防衛是基本權利，國際支持臺海和平不是外國介入，而是維護區域穩定，這些語言會讓國際社會更容易辨識中國在亞太的破壞行動，使臺灣站在民主陣營的道德制高點。

結論

這篇投書最大的價值在於，它把臺灣的安全思維放進全球戰略語境：和平不是被給予的，而是靠實力、合作與堅定立場來維繫。而賴總統的論述也巧妙反制中國多年來對外宣稱的「臺海緊張是臺灣造成」的敘事：當臺灣清晰且持續地展現，增加國防預算追求國防自主，及加強區域合作擴大民主韌性，並建構以防禦為基礎的嚇阻架構，就會讓國際社會更容易辨視誰是真正的挑釁者。

臺灣不再只是國際新聞中的被動名詞，而逐漸成為印太安全秩序的主動行為者，中國若持續以威脅、軍演與言語攻擊來回應，反而會更清楚地暴露其在亞太的破壞本質。臺灣的力量正在於此威權擴張的陰影下，以更堅定的民主信念、更具體的國防投資與更成熟的國際敘事，把和平掌握在自己的手裡。

（作者為研究生）

