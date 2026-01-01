自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

工業技術與資訊》讓機能衣重生 Circu-Texfilm的循環密碼

快時尚製造出的廢棄衣物洪流，該何去何從？根據聯合國環境規劃署研究報告顯示，全球每年產生9,200萬噸廢棄紡織品，大多採掩埋或焚化，已造成環境負擔。工研院與興采集團合作開發創新的「回收織物再製低碳循環防水透濕膜」（Circu-Texfilm）技術，賦予廢棄織品新生命，獲得2025全球百大科技研發獎肯定。
工研院

工研院

2026/01/01 17:00

◎ 賴宛靖

又輕又暖更透濕的防水外套，可能只陪你上山幾次，卻要在地表上停留長達兩個世紀，這是快時尚時代留給後代的「遺產」。隨著永續觀念的崛起，人們開始尋求解方，試圖為時尚的後遺症找到出路。

近年來各國政府與產業界逐漸意識到推動「紡織品循環經濟」的重要性，紡織品循環回收的法規與機制加速推進，但「傳統回收系統大多針對單一聚酯纖維（PET）設計，其他如防水外套、登山服或運動機能衣等產品所使用的複合布料，往往含有聚氨酯（PU）或其他膜材，兩種材質化學結構迥異，難以透過一般熱熔或機械粉碎方式重新利用。」全球最大防水透濕布料供應商，興采集團研發部副總經理張立勳解釋，這也導致儘管品牌廠對紡織再生料源的需求有增無減，但供應卻遠遠跟不上。

以歐盟為例，《永續產品生態設計規範》（ESPR）及《廢棄物框架指令》修訂後，要求各國建立廢紡織品獨立收集系統，並全面導入「紡織品生產者延伸責任制」（EPR），促使企業在產品設計階段就考慮再利用、修復與回收的可行性。但現實狀況是，全球廢棄紡織品的回收比率僅15%至20%，能再製成新衣的比例更是不到1%。

不挑材質的回收術　讓複合纖維重生

在工研院的實驗室裡，一群工程師正試著改變這個局面。他們的目標並非創造新材料，而是要讓複合布料也能進入回收再生體系。這項名為「Circu-Texfilm」的技術能把混有聚酯（PET）與聚氨酯（PU）的防水機能衣再製為防水透濕薄膜，讓那些原本無法回收的複合纖維，透過拆解、再聚合，重生為可再利用的材料。

「我們想做的是一種不挑材質的回收方式。」工研院材料與化工研究所經理湯偉鉦說，現實世界的衣物，從來不是單一成分，市面上僅願意回收單一材質的衣物，再製為相同材質的織品，導致回收再製的速度遠遠跟不上丟棄的速度。

「我們不挑材質，但我們會先分級，」湯偉鉦說明，紡織品組成複雜，往往混合多種纖維與材質，若不分類就直接投入回收鏈，結果將難以控制。工研院與興采集團攜手打造分級系統，將回收紡織品依材質特性分為二至三大類，再分別以不同的化學特性進行拆解。

「Circu-Texfilm技術」賦予廢棄織品新生命，得到2025全球百大科技研發獎肯定。（取自貼文）「Circu-Texfilm技術」賦予廢棄織品新生命，得到2025全球百大科技研發獎肯定。（取自貼文）

解構化學封印　再生頂級機能薄膜

「拆解」正是舊衣回收製程的巨大障礙。湯偉鉦比喻，紡織品像是由數百個不同材質與化學結構組成的樂高積木，外觀看起來是一整片，但內部卻是多層、多鏈結的複合體，這些化學物質在高溫下扣合鎖死，宛如封印。

工研院團隊從解開這道封印下手，開發出一條「化學解聚再聚合」的路徑：先以精準控制的反應將高分子鏈打開，再重新鏈結成可利用的分子結構。「這個過程就好比是把成百上千個樂高積木拆散，重新拼成新的模型。」

說來簡單，做來卻充滿挑戰。首先，回收PET解聚後的多元醇（Polyol）結晶度很高、呈現固態，缺乏柔性與親水性，也沒有透濕特性，根本無法拿來做防水透濕膜。研發團隊必須針對回收料中不同的PET與PU比例，調整親疏水結構、加工條件及溶劑，達最佳平衡後，才能生成低結晶、高流動性的功能性多元醇，做為後續聚合反應的原料。

「這個過程中光是要找到『對的位置』進行裂解就困難重重，」湯偉鉦指出，若反應條件控制不精準，化學鏈斷在錯誤的地方，就像玩樂高時拆錯零件，反而讓結構更混亂。研發團隊經過無數次嘗試終於找出解聚邏輯，讓回收纖維重新變回「原料」。解聚後的多元醇是下一步合成聚氨酯溶液的核心，最後產出的Circu-Texfilm樹脂，柔軟又耐拉，塗佈製成防水透濕薄膜，性能媲美頂級機能膜。

貼合布料。（取自貼文）貼合布料。（取自貼文）

貼合後進行充氣檢測。（取自貼文）貼合後進行充氣檢測。（取自貼文）

製成運動機能服飾或風衣。（取自貼文）製成運動機能服飾或風衣。（取自貼文）

製程挑戰大　關關難過關關過

回收料的穩定性則是另一個挑戰。張立勳點出，因為每批回收料的成分都有些許不同，為確保品質一致，工研院與興采集團建立資料庫，記錄回收物的分子特性，再依據配方微調進行補償。這套資料化管理，讓 Circu-Texfilm真正走出實驗室。

在製程上，研發團隊也下了苦功，「因為回收的PET分子間作用力強、黏度高，導致塗佈時不易均勻，在薄膜成型上是一大挑戰，」張立勳說明，透過不斷調整樹脂配方、交聯設計、及各項加工參數的最佳化，在黏度與牢固度之間找到平衡，才能確保Circu-Texfilm製作順暢，塗佈時薄膜不易捲曲，適合生產線上快速的操作。

此外，傳統回收再製過程中，染料往往是最大的干擾因子，因為色料會影響反應過程、品質純度與最終產品顏色，脫色會使回收步驟更複雜、更耗能。Circu-Texfilm的技術優勢在於使用回收紡織品無需去色，即可直接進行解聚與再聚合。

「跳過繁瑣的脫色程序，可大幅減少能耗。」湯偉鉦說明，由於不需脫色，製得的Circu-Texfilm薄膜呈現較深的顏色，適合用於深色服飾或作為三明治布料的中間層；若使用白色回收布料，就能製得淡黃色薄膜，經上色後可應用於只有兩層的運動機能服飾或風衣產品。

如今團隊已能依市場需求，設計不同規格的薄膜：一種適合運動外套與休閒服的紡織品，含70%回收PET纖維，透濕度達20,000 g/m²/24h、防水壓力20,000 mmH2O，可耐10次水洗；另一種適用於登山裝或軍用服，耐壓超過20,000mmH2O，經20次水洗依舊可保持性能。兩種規格的薄膜都通過比國際規範更嚴格的測試，獲得2025年全球百大科技獎的肯定，實至名歸。

織品的下一段生命　從創新開始

根據市場研究，全球防水透濕薄膜市場在2024年規模已達20.3億美元，預估至2030年將以年均5.9%的速度成長。目前Circu-Texfilm已成功導入興采實業自有品牌產品線，也吸引歐美戶外品牌洽談合作，先鎖定講求功能與環保永續的戶外服飾為合作標的，未來也有機會讓薄膜應用於家居紡織品與建材市場。

這項技術的命名「Circu-Texfilm」代表了循環、紡織與薄膜技術的整合（Circular+Textile+ Film），也為紡織業打開一條通往循環經濟的大門，讓那些被丟棄的衣物，創造再生的契機，「這刺激我們思考，未來衣服不再是消費品，而是一段可以延續的生命。」湯偉鉦說。

透過工研院與興采實業的努力，回收織物變身為永續循環的新形態薄膜材料，從機能衣到衣料，從生產端到消費者，要讓綠色循環的價值生生不息。

透過工研院與興采實業的努力，回收織物變身為永續循環的新形態薄膜材料，讓綠色循環的價值可持續增長。（取自貼文）透過工研院與興采實業的努力，回收織物變身為永續循環的新形態薄膜材料，讓綠色循環的價值可持續增長。（取自貼文）

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書