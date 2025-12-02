自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》災難之後 從香港大火談公民發聲的正當性

2025/12/02 10:00

◎ 水落石

——真正危險的不是連署，而是被迫的沉默

香港大火奪走無辜性命的畫面傳出後，火燒高樓的畫面令全世界震驚，也令人悲痛。有香港公民在第一時間透過連署要求調查與檢討制度，並且加強公共安全。在多數文明社會中，這樣的反應被視為一座城市仍願意面對真相，拒絕讓悲劇在沈默中被遺忘與淡化的象徵。

香港大埔「宏福苑」於11月26日下午發生嚴重火災，造成至少上百人死亡。（法新社檔案照）香港大埔「宏福苑」於11月26日下午發生嚴重火災，造成至少上百人死亡。（法新社檔案照）

然而，這次卻有聲音指控災後連署是「趁機亂港」、「煽動情緒」。這不僅誤解國際上處理災難的常態，更把願意關心生命的人置於被懷疑的位置，這才是真正值得關注的問題。

若把視野放向世界，可以看見類似的連署在許多國家都屢次出現。2017年英國倫敦格倫費爾大樓大火奪走72條人命。大火撲滅後，居民立刻透過請願與連署，要求政府公開外牆建材審查標準、檢討消防應變與公共住宅管理制度。這些聲音推動政府展開歷時多年的公開調查，也迫使英國正視長期忽略的貧窮與居住安全問題。這些連署並非「趁災鬧事」，反而它們是受創社區自救的必要行動。

香港大埔宏福苑大火釀成嚴重傷亡，發起聯署要求政府問責的「大埔宏福苑火災關注組」成員關靖豐（右三），29日遭警方國安處以涉嫌煽動罪名拘捕。（擷取自自香港《獨立媒體》臉書帳號）香港大埔宏福苑大火釀成嚴重傷亡，發起聯署要求政府問責的「大埔宏福苑火災關注組」成員關靖豐（右三），29日遭警方國安處以涉嫌煽動罪名拘捕。（擷取自自香港《獨立媒體》臉書帳號）

在重大災難發生之後，公民提出質問、要求改革，是文明社會的標準反應，而非異常現象。真正不尋常的，是要求受害者與市民在災難後保持安靜、不準問責、不准討論制度，只能接受承包商可能犯錯，「工安意外」的說詞。這種態度不但無法回應社會不安，更是在為下一次悲劇預留空間。

回到香港大火後被的連署，其訴求其實十分明確：釐清建築安全、日常管理、監管制度與消防應變可能存在的漏洞；檢視是否曾出現警訊被忽視；要求政府提出具體的改革方向。這些訴求並非政治動員。而是任何一個社會在面對重大傷亡後，為了避免悲劇再度發生，提出的最基本問題。換言之，這連署指向的不是某一個陣營，而是災難背後的「結構性問題」。

在這樣的脈絡下，把釐清真相的要求簡化成「亂港」，不只是邏輯上的錯置，更是在道德上忽視了罹難者與受影響家庭的處境。彷彿只要沒有人提出質疑，悲劇就不算真正發生。這種標籤化，不僅掩蓋制度漏洞，也阻斷了改革的可能。

香港宏福苑大火釀146死79傷，警方以煽動罪逮捕要求究責的民眾，連屯門區前區議員張錦雄也被逮。（擷取自張錦雄臉書）香港宏福苑大火釀146死79傷，警方以煽動罪逮捕要求究責的民眾，連屯門區前區議員張錦雄也被逮。（擷取自張錦雄臉書）

更值得警惕的是，一旦「關心公共安全」的聯署人被視為政治犯，受到影響的不只是這一次的連署，而是之後每一個想為公共利益發聲的市民。因為所有的犯錯可以被容忍，人命喪失的重大傷亡事件無法被檢討。從長遠來看，這樣的社會不是更穩定，而是更脆弱——表面平靜，底下卻堆滿無法討論、無法修補的破洞。

在災難面前，一個社會最重要的不是快速恢復表面的秩序，而是誠實地照見脆弱之處。如果受害者與關心公共安全的市民已經以溫和、和平的方式——簽署連署——向政府提出要求，最合理的回應，理應是啟動調查與改革，而不是懷疑他們意圖不純。

11月28日晚上，有自稱關注組的人士曾到大埔墟站附近派發傳單，單張上提出包括成立獨立調查委員會等「四大訴求」。警方國安處隨後介入，並以涉嫌煽動罪拘捕相關人士。（擷取自自香港01）11月28日晚上，有自稱關注組的人士曾到大埔墟站附近派發傳單，單張上提出包括成立獨立調查委員會等「四大訴求」。警方國安處隨後介入，並以涉嫌煽動罪拘捕相關人士。（擷取自自香港01）

這場災難奪走了多條生命，帶來許多家庭的破碎。這場被稱為「港殤」的大火發生之後，如果香港公民再被奪走為自己居住安全發聲的權利，那麼真實的情形其實是民主的消亡。

民主的消亡不該被「亂港」這樣的簡化語言所蒙蔽。希望每一次重大的社會災難，都成為邁向更安全社會的艱難但必要的一步，而不是通往集體遺忘的入口。

（作者為退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書