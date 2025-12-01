自由開講》港福苑五級煉獄 都市更新竟成「火燒連環船」

◎ 陳裕翔

當香港宏福苑七幢高達三十二層的住宅大樓，被維修用的竹棚與圍網串聯成一片漫天火海時，我們看到的是在都更過程中，被嚴重低估的系統性風險。（法新社檔案照）

香港新界大埔宏福苑發生的這場五級奪命大火，截至11月30日，至少146人死亡、79人受傷，在維多利亞港的夜空中燒出了一道怵目驚心的傷痕。這不僅是香港自一九九七年主權移交以來發生的第二宗五級火警，更是一場現代都市治理的恐怖寓言。當七幢高達三十二層的住宅大樓，被維修用的竹棚與圍網串聯成一片漫天火海時，我們看到的已非單純的意外，而是都市更新過程中，被嚴重低估的系統性風險。

宏福苑這座樓齡逾四十二年的老牌居屋，本意是透過耗資三億三千萬港元的大維修來延續壽命、改善居民生活，豈料這層旨在保護與修繕的「外衣」，竟在強風與高溫的催化下，異化為奪命的導火線。火勢沿著外牆棚架如病毒般迅速蔓延，將獨立的樓宇變成了古代赤壁之戰中的「連環船」，讓本應具備防火區劃的高層住宅防線瞬間潰堤。

這場悲劇迫使我們必須嚴肅審視：在寸土寸金、高樓林立的東亞都會區，當我們不得不面對建築老化與維修常態化時，現行的工安規範與防災思維，是否早已跟不上「立體化火場」的致命演變？

這場災難的核心，在於「維修棚架」所形成的特殊火場效應。竹棚與尼龍圍網，向來是香港建築工地的標誌性景觀，具備成本低廉與搭建靈活的優勢。然而，在宏福苑的案例中，這些易燃材料在維修期間包覆了整棟大樓，一旦起火，便形成了巨大的「垂直煙囪效應」。火舌不受內部防火門或灑水系統的阻隔，直接沿著外牆向上竄燒，更在強風助長下，跨越樓距波及鄰近大廈。

維修棚架等易燃材料包覆了整棟大樓，一旦起火，便形成了巨大的「垂直煙囪效應」。居民更被困在屋內，無處可逃。（歐新社檔案照）

這種「由外而內」的攻擊模式，徹底癱瘓了傳統大樓的逃生邏輯。居民被困在屋內，窗外是熊熊烈火與濃煙，逃生梯可能充滿毒氣，原本安全的家變成了無處可逃的烤箱。更令人痛心的是，這是一場發生在「人還住在裡面」的維修工程中。在住商混合或密集住宅區進行大規模明火或高風險作業，卻缺乏足夠的防火隔離與應變計畫，這無異於是讓數千名居民枕著炸彈入眠。那一聲聲傳出的爆炸聲與不斷跌落的火球雜物，敲響的不僅是宏福苑的喪鐘，更是對所有正在進行拉皮、整建之老舊大樓最嚴厲的警示。

消防救援在這次五級大火中面臨的絕望困境，也暴露了現代高樓救災的極限。儘管香港消防處投入了超過七百名人力、一百二十八輛消防車，甚至付出了折損一名英勇同袍的慘痛代價，但面對三十二層高的火場，地面的雲梯車僅能觸及中層，高層住戶只能在恐懼中等待救援或冒險突圍。消防員在現場不僅要對抗高溫與濃煙，更要面對隨時可能崩塌的燃燒棚架與墜落物，其環境之惡劣可想而知。

這場火警升至最高的「五級」，正顯示了當火勢完全失控且迅速蔓延時，人類的科技與人力顯得何其渺小。這也凸顯出，高層建築的防火安全，絕對不能寄託在「外部救援」上，而必須建立在建築本身的「韌性」與「自救能力」上。當外牆維修破壞了建築原本的防護機制，又未能提供替代的防護措施（如臨時性的阻燃覆蓋、更嚴格的動火管制、或增設臨時消防管線）時，再英勇的消防員也難以扭轉乾坤。那位殉職的消防員，是用生命在為制度的疏漏買單。

香港一名37歲消防員何偉豪不幸在宏福苑火災中喪命，同袍發文悲慟哀悼。（翻攝自Threads）

宏福苑大火不應只被視為一則香港的社會新聞，它對同樣面臨高齡化建築危機的台灣與其他亞洲城市，具有極高的參照價值。我們必須痛定思痛，針對高樓外牆維修工程建立更嚴苛的「防災標準」。這包括強制使用阻燃性的圍網材料、設立分層的防火阻隔帶以防止火勢垂直蔓延、以及在施工期間對居民進行更頻繁的防火演練與逃生動線規劃。

政府不能只在發放維修補助款時展現效率，更要在工安監管上展現魄力。都市更新與老屋維修是未來的必然趨勢，但我們不能容許這種「為了修房子而燒房子」的荒謬劇碼重演。人命的逝去，是極其沈重的代價，若不能從中淬鍊出更安全的工安法規與防災智慧，那麼這場五級煉獄的火光，將只會是下一次悲劇的序曲。我們祈願死者安息，更期盼生者能從廢墟中，重建起對居住安全的嚴肅承諾。

（作者從事資訊業）

