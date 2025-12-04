自由電子報
自由開講》香港高層建築施工火災之我見

2025/12/04 11:30

◎ 宋郁德

香港宏福苑大火至今造成逾146人死亡，在案發前，居民就曾經頻繁投訴維修工程具有安全隱患，仍無法避免悲劇發生。（法新社）香港宏福苑大火至今造成逾146人死亡，在案發前，居民就曾經頻繁投訴維修工程具有安全隱患，仍無法避免悲劇發生。（法新社）

一、前言

香港大埔宏福苑於施工期間發生大規模外牆延燒火災，短時間內多棟大樓受波及，凸顯高層建築在施工階段的火災風險具有高度複雜性。與竣工後的建築不同，施工修繕中大樓存在防火區劃未完備、消防設備被關閉、大量可燃物堆置、動火作業頻繁等特徵，使火災蔓延速度更快、救援難度更高。本案例提醒我們，有必要重新檢視現行施工現場的火災管理制度與防制策略。

二、高層建築施工火災之特性

（一）立體火災與煙囪效應

高樓火災促使熱氣流向上浮升，與溫度、樓層高度成正比，樓層愈高，牽引力量愈大

（二）高空風壓與強風助燃

高空強風快速給氧情況，火勢燃燒更加猛烈。

（三）鋼骨導熱快

如是鋼骨結構，因鋼材導熱速度，當火災熱超過538℃，易使鋼骨喪失一半強度

當火災熱度超過538℃，容易使鋼骨喪失一半強度；示意圖。（歐新社檔案照）當火災熱度超過538℃，容易使鋼骨喪失一半強度；示意圖。（歐新社檔案照）

（四）抽引力強

抽引力大小與建築物高度成正相關，正負風壓可改變建築物內空氣自然流通之狀態，產生抽吸作用。

（五）熱對流顯著

高層建築物之熱對流，是火災蔓延之主要熱傳形式，因熱與煙都具有浮力，大樓內外溫度出現相對差異，形成建築結構內顯著溫差現象，大樓火災風壓及煙囪效應皆促使火勢蔓延

三、施工期火災的主要成因分析

（一）大量可燃物與材料管理不足

大量可燃性材料堆積及高分子材料的燃燒特性：包含堆積雜亂、未分類存放，以及高層建築常用的保溫隔熱和裝飾用高分子材料（如易燃外牆保溫板材）的高熱值快速延燒大量有毒煙氣特性。

（二）臨時電使用不當

臨時電路設計與管理缺失：包含電源幹線承載不足多處臨時接線未設置或失效的漏電斷路保護電焊機等大功率設備專線架設不規範，以及潮濕或腐蝕環境下的電線絕緣劣化

（三）動火作業控管不足

違規動火與監護措施鬆懈：未嚴格執行動火許可制度、作業區域周圍可燃物未徹底清理缺乏合格監護人或監護人擅離職守、高空作業時火花飛濺未有效遮擋、以及作業完成後未進行半小時以上的火種殘留檢查

（四）防火區劃與設備尚未到位

垂直區劃缺陷與初期滅火能力匱乏：樓層間和管道間（如電纜井、排氣井）的貫穿孔洞未進行臨時防火封堵，形成煙囪效應；自動灑水或消防栓系統尚未完工或未建立臨時加壓供水，導致初期火災無水可用。

（五）外牆工程特有風險

高層建築外部垂直延燒途徑：外牆鷹架（含防護網）的易燃性，以及外牆保溫層施工時火花引燃保溫材料，造成火勢沿立面迅速向上蔓延的風險。

四、高層施工現場火災防制策略

（一）強化材料與存放管理

實施可燃物總量管制與分區管理：

1. 控制可燃物存量：實施材料分批進場，嚴格控制單層樓或單一區域內的可燃材料堆積量，減少火災載荷。

2. 危險品儲存：易燃液體、氣體等化學品須設置獨立、通風良好的專用儲存室，並符合防爆規範。

3. 淘汰高風險材料：高層建築外牆應優先選用不燃或難燃的保溫隔熱材料。

可燃建材要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）可燃建材要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）

（二）落實臨時用電安全

規範臨時電源系統與設備管理：

1. 專業設計與持證安裝：臨時線路應由合格電工依據規範設計與架設，確保電線具備足夠的截面積以防超載。

2. 設置保護裝置：設置過載、短路及漏電保護裝置。

3. 定期巡檢與維護：建立每日臨時用電設備專人巡檢制度，特別是線路接頭、電焊機等大功率設備的使用狀況。

（三）建立嚴謹的動火許可制度

作業中監護人不得離場。

作業後檢查：動火結束後，監護人須留守至少30分鐘，確認無任何潛在火種或悶燒復燃現象方可撤離。

（四）增設施工期專用消防設備

確保消防水源與垂直消防設施可用性：

1. 垂直防火區劃：管道井、電纜井、樓板孔洞等垂直貫穿部位應及時或採取臨時防火封堵，防止火煙透過煙囪效應向上蔓延。

2. 應急疏散與通道：確保兩座以上安全出口和臨時消防電梯（若有）的暢通，並配備應急照明和消防廣播系統。

3. 配置器材：在每層樓和重點危險區域配置足夠數量和種類（如ABC乾粉、二氧化碳）的滅火器及警報器。

隨時應變初期滅火：訓練員工滅火、通報及避難引導等防火管理教育訓練，定期演習。建築工地應門禁管理，並派保全人員確實執行安全管理，裝設監視器設備，監視錄影巡視等。

台北市勞動局長王秋冬表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）台北市勞動局長王秋冬表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）

五、結語

全台最高雲梯車搶救不到廿三樓火災，因過高雲梯車使用上有本身安全限制，因此高樓火災仰賴是建築物本身防火避難設施及消防設備，如自動撒水、防火區劃及室內特別安全梯等，以保護使用人之安全性。

多次事件再次凸顯場所從業人員可能漠視消安及勞安相關規定，應再加強管理，而施工中潛在安全體制，及高樓由上向下灑水搶救策略，政府主管部門應再予以重視。

高層建築施工期間因防火設施未完備、外牆工程風險高、材料可燃性強與管理制度不足，火災風險遠高於一般建築。香港宏福苑火災再次凸顯施工期火災的系統性問題，必須透過制度化管理、專業技術介入與強化現場自主防火能力，才能有效降低災害規模。唯有工地自主安全與制度完善並行，才能真正提升高層建築施工階段的整體安全。

參考文獻

宋郁德，高層建築火災特性與隱憂，現代營建，107年12月

（作者為消防師事務所所長）

