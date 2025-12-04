自由開講》香港高層建築施工火災之我見

◎ 宋郁德

香港宏福苑大火至今造成逾146人死亡，在案發前，居民就曾經頻繁投訴維修工程具有安全隱患，仍無法避免悲劇發生。（法新社）

一、前言

香港大埔宏福苑於施工期間發生大規模外牆延燒火災，短時間內多棟大樓受波及，凸顯高層建築在施工階段的火災風險具有高度複雜性。與竣工後的建築不同，施工修繕中大樓存在防火區劃未完備、消防設備被關閉、大量可燃物堆置、動火作業頻繁等特徵，使火災蔓延速度更快、救援難度更高。本案例提醒我們，有必要重新檢視現行施工現場的火災管理制度與防制策略。

二、高層建築施工火災之特性

（一）立體火災與煙囪效應

高樓火災促使熱氣流向上浮升，與溫度、樓層高度成正比，樓層愈高，牽引力量愈大。

（二）高空風壓與強風助燃

在高空強風快速給氧情況，火勢燃燒更加猛烈。

（三）鋼骨導熱快

如是鋼骨結構，因鋼材導熱速度，當火災熱超過538℃，易使鋼骨喪失一半強度。

當火災熱度超過538℃，容易使鋼骨喪失一半強度；示意圖。（歐新社檔案照）

（四）抽引力強

抽引力大小與建築物高度成正相關，正負風壓可改變建築物內空氣自然流通之狀態，產生抽吸作用。

（五）熱對流顯著

高層建築物之熱對流，是火災蔓延之主要熱傳形式，因熱與煙都具有浮力，大樓內外溫度出現相對差異，形成建築結構內顯著溫差現象，大樓火災風壓及煙囪效應皆促使火勢蔓延。

三、施工期火災的主要成因分析

（一）大量可燃物與材料管理不足

大量可燃性材料堆積及高分子材料的燃燒特性：包含堆積雜亂、未分類存放，以及高層建築常用的保溫隔熱和裝飾用高分子材料（如易燃外牆保溫板材）的高熱值、快速延燒與大量有毒煙氣特性。

（二）臨時電使用不當

臨時電路設計與管理缺失：包含電源幹線承載不足、多處臨時接線、未設置或失效的漏電斷路保護、電焊機等大功率設備專線架設不規範，以及潮濕或腐蝕環境下的電線絕緣劣化。

（三）動火作業控管不足

違規動火與監護措施鬆懈：未嚴格執行動火許可制度、作業區域周圍可燃物未徹底清理、缺乏合格監護人或監護人擅離職守、高空作業時火花飛濺未有效遮擋、以及作業完成後未進行半小時以上的火種殘留檢查。

（四）防火區劃與設備尚未到位

垂直區劃缺陷與初期滅火能力匱乏：樓層間和管道間（如電纜井、排氣井）的貫穿孔洞未進行臨時防火封堵，形成煙囪效應；自動灑水或消防栓系統尚未完工或未建立臨時加壓供水，導致初期火災無水可用。

（五）外牆工程特有風險

高層建築外部垂直延燒途徑：外牆鷹架（含防護網）的易燃性，以及外牆保溫層施工時火花引燃保溫材料，造成火勢沿立面迅速向上蔓延的風險。

四、高層施工現場火災防制策略

（一）強化材料與存放管理

實施可燃物總量管制與分區管理：

1. 控制可燃物存量：實施材料分批進場，嚴格控制單層樓或單一區域內的可燃材料堆積量，減少火災載荷。

2. 危險品儲存：易燃液體、氣體等化學品須設置獨立、通風良好的專用儲存室，並符合防爆規範。

3. 淘汰高風險材料：高層建築外牆應優先選用不燃或難燃的保溫隔熱材料。

可燃建材要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）

（二）落實臨時用電安全

規範臨時電源系統與設備管理：

1. 專業設計與持證安裝：臨時線路應由合格電工依據規範設計與架設，確保電線具備足夠的截面積以防超載。

2. 設置保護裝置：設置過載、短路及漏電保護裝置。

3. 定期巡檢與維護：建立每日臨時用電設備專人巡檢制度，特別是線路接頭、電焊機等大功率設備的使用狀況。

（三）建立嚴謹的動火許可制度

作業中監護人不得離場。

作業後檢查：動火結束後，監護人須留守至少30分鐘，確認無任何潛在火種或悶燒復燃現象方可撤離。

（四）增設施工期專用消防設備

確保消防水源與垂直消防設施可用性：

1. 垂直防火區劃：管道井、電纜井、樓板孔洞等垂直貫穿部位應及時或採取臨時防火封堵，防止火煙透過煙囪效應向上蔓延。

2. 應急疏散與通道：確保兩座以上安全出口和臨時消防電梯（若有）的暢通，並配備應急照明和消防廣播系統。

3. 配置器材：在每層樓和重點危險區域配置足夠數量和種類（如ABC乾粉、二氧化碳）的滅火器及警報器。

隨時應變初期滅火：訓練員工滅火、通報及避難引導等防火管理教育訓練，定期演習。建築工地應門禁管理，並派保全人員確實執行安全管理，裝設監視器設備，監視錄影巡視等。

台北市勞動局長王秋冬表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）

五、結語

全台最高雲梯車搶救不到廿三樓火災，因過高雲梯車使用上有本身安全限制，因此高樓火災仰賴是建築物本身防火避難設施及消防設備，如自動撒水、防火區劃及室內特別安全梯等，以保護使用人之安全性。

多次事件再次凸顯場所從業人員可能漠視消安及勞安相關規定，應再加強管理，而施工中潛在安全體制，及高樓由上向下灑水搶救策略，政府主管部門應再予以重視。

高層建築施工期間因防火設施未完備、外牆工程風險高、材料可燃性強與管理制度不足，火災風險遠高於一般建築。香港宏福苑火災再次凸顯施工期火災的系統性問題，必須透過制度化管理、專業技術介入與強化現場自主防火能力，才能有效降低災害規模。唯有工地自主安全與制度完善並行，才能真正提升高層建築施工階段的整體安全。

參考文獻

宋郁德，高層建築火災特性與隱憂，現代營建，107年12月

（作者為消防師事務所所長）

