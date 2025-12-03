自由電子報
自由開講》台灣強化科技出口管制 為什麼是必要的一步？

2025/12/03 10:30

◎ 下民之辟

經濟部近日預告修正戰略性高科技貨品清單，新增先進半導體設備、量子電腦技術與高階3D列印設備等18項品項，未來出口前須申請許可。這項政策反映出台灣面對科技外流、軍民融合與國際供應鏈重組時，必須主動建立更嚴謹的科技安全防線。對我國而言，出口管制不是退縮，而是成熟科技國家的必要責任。

這次被列入的多數技術具有「軍商兩用」的特性，例如低溫冷卻系統、晶圓測試設備、掃描電子顯微鏡與量子運算相關裝置，都是精密製造與國防科技同時依賴的基礎工具。近年多起商業機密外洩與技術外流案件都顯示，我國在高風險技術上仍有制度縫隙；一旦敏感設備落入對台灣敵意的軍事體系，可能強化導彈、無人機或電子戰能力，讓威脅更具實質效果。因此，科技安全早已不是產業問題，而是國家安全課題。

值得注意的是，政府採取的是「許可制」，並非全面禁止。經濟部明確指出，此修正是為因應國際出口管制規範更新，並與多邊管制精神接軌。審查通過後仍可出口，目的是降低武器擴散風險，而非阻斷正常交易。同時，政策依行政程序法進行60日預告，公開徵詢業界意見，使制度調整具透明程序。在高度全球化的科技產業中，這樣的公開程序有助於減少不確定性，維持產業競爭力。

我國在全球的科技地位，使出口管制成為一項「國際責任」。自烏俄戰爭以來，台灣多次更新出口管制規定，避免高科技設備被轉用於軍事用途；此次擴大列管量子與先進晶片設備，正是這條負責任路線的延續。世界主要民主國家皆在強化科技防線，而台灣身為全球半導體與關鍵零組件樞紐，一旦在管制作為上鬆動，國際供應鏈也可能因此出現漏洞。此時採取明確與一致的制度，反而能提升台灣在民主科技體系中的信任度。

面對中國推動的軍民融合，台灣更沒有模糊空間。軍民融合意味民用企業的技術最終可能流入軍事部門，形成威脅台灣的實質能力。因此台灣在出口端建立清楚邊界，是阻止自身技術被武器化的必要機制。與其在事後承擔安全成本，不如在事前透過審查制度有效控管。

當然，產業界可能對行政負擔有所疑慮，例如審查速度、標準是否清楚、是否影響合作彈性等。這些都提醒政府必須在「管得嚴」與「管得準」之間取得平衡：

第一，明確列出高敏感技術與高風險地區。

第二，建立可預測的審查流程並加速行政作業。

第三，避免過度擴張，使一般研發或低風險設備被拖入繁瑣程序。

經濟部已表示審查目的在於防止武器擴散，而非限縮產業活動。只要持續提升流程透明度與效率，就能讓制度既保障安全，也維持科技創新環境。

整體而言，台灣強化科技出口管制是邁向「科技民主國家」的重要一步。這不只是因應國際情勢，更是確保尖端技術不被用來削弱自身安全的基本防線。台灣擁有全球關鍵科技，因而也必須承擔相對責任，在開放經濟與國安需求之間，以制度化方式找到平衡。未來，政府仍需持續更新清單、提升審查透明度、並深化社會對科技安全的理解，使出口管制從「專業議題」走向「全民共識」。

（作者具軍事政治學的自由業）

