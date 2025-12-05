自由開講》大麥克指數的迷思：別用漢堡神話誤診台灣經濟

◎ 陳琪

權威財經媒體《經濟學人》近期再次揮舞其著名的「大麥克指數」（Big Mac Index），直指台灣新台幣匯率長期遭到嚴重低估，甚至將其診斷為導致「台灣病」:即國民購買力受損、房價飆升與金融風險累積的罪魁禍首。此論點一出，隨即在台灣社會引發軒然大波，彷彿一顆漢堡就能解釋台灣錯綜複雜的經濟結構與社會痛點。然而，若我們抽絲剝繭，便會發現這種將「速食價格」奉為「匯率真理」的論述，雖具備傳播學上的「易懂性」，卻在經濟學理上存在著嚴重的「不嚴謹」。中央銀行與眾多學者專家紛紛跳出來「拆彈」，直言單憑單一商品來評斷一國匯率的高估或低估，無異於管窺蠡測。大麥克指數的本質，是建立在「購買力平價」（PPP）的理想假設之上，卻完全忽視了現實世界中，非貿易財（如店租、人力）成本的巨大差異。台灣的大麥克之所以便宜，很大程度上反映的是台灣相對低廉的人力成本、水電費用與店面租金，而非單純是匯率被央行「人為壓低」。若僅因漢堡賣得便宜，就斷言匯率有問題，這無異於是倒果為因，將物價結構的差異，粗暴地簡化為貨幣政策的失誤。

大麥克指數是建立在「購買力平價」的假設，卻完全忽視了現實世界中店租、人力成本的巨大差異。（中央社檔案照）

為了凸顯大麥克指數的荒謬性，我們不妨引入另一個廣為人知的指標:「iPhone指數」。根據最新的數據換算，若以iPhone售價為基準，新台幣對美元的匯率反而是「高估」了17.1%，這與大麥克指數顯示新台幣「低估」55%的結論，呈現出截然相反、甚至南轅北轍的結果。這兩個指數的「網內互打」，恰恰證明了依賴單一商品指數來制定匯率政策的危險性。央行官員精準地指出，iPhone作為全球供應鏈高度整合的產品，其生產與組裝跨越國界，相對貼近可貿易財的概念；而大麥克漢堡雖然配方全球統一，但其組成的麵包、蔬菜、肉品多為在地採購，且其售價中包含了極高比例的「在地服務成本」。當我們在吃大麥克時，我們吃的不只是牛肉與麵包，更多的是吃當地的店租與工資。因此，用一個高度受在地內需因素影響的漢堡價格，來衡量受全球金融流動影響的匯率，這本身就是一種「拿橘子比蘋果」的錯置。這也解釋了為何台經院孫明德主任會強調，各國稅制的差異（如消費稅）也會嚴重扭曲這些指數的準確性。這些單一指數，作為茶餘飯後的談資或許有趣，但若將其作為嚴肅的經濟診斷書，則是過度簡化了經濟運行的複雜性。

「iPhone指數」換算，新台幣對美元的匯率反而是「高估」了17.1%，與大麥克指數顯示「低估」55%的結論，呈現南轅北轍的結果。圖為美國達拉斯一家商店內的iPhone。（美聯社檔案照）

更適合的學理探討在於，大麥克指數所依賴的「購買力平價」理論，早已跟不上現代金融資本主義的腳步。該理論建構的時空背景，是那個「貿易力量」主導匯率的舊時代，認為兩國之間的匯率應由商品貿易的均衡來決定。然而，如今我們身處的是一個「金融資本」主宰一切的時代。央行數據顯示，2024年台灣的外資及本國資金進出合計金額，竟是商品貿易金額的19.3倍。這個驚人的倍數差異告訴我們：決定新台幣匯率的關鍵力量，早已不是我們賣了多少晶片或漢堡，而是外資對台股的買賣、壽險業的海外投資、以及全球利差所驅動的巨大資本流動。在資金流動量是貿易量近20倍的當下，仍死守著以「一籃子商品」為基礎的PPP理論來衡量均衡匯率，無疑是刻舟求劍。匯率的波動反映的是一國資產的吸引力、經濟成長的預期以及全球資金的風險偏好，而非僅僅是物價水平的投射。因此，《經濟學人》試圖用一個漢堡來解釋台灣的匯率政策，不僅是忽視了台灣作為小型開放經濟體受國際金融衝擊的現實，更是對現代匯率決定機制的一種誤讀。

台灣高房價問題，則涉及土地政策、資金寬鬆與華人社會的置產文化。不是只要台幣大幅升值就能解決購買力問題。（資料照）

當然，我們並非要全盤否定《經濟學人》提出的警訊，台灣確實面臨著低薪、高房價等「台灣病」的挑戰，但將病灶全數歸咎於「匯率低估」，則是開錯了藥方。台灣的低薪問題，更多源於產業結構的二元化（高科技與傳統產業的脫鉤）以及服務業附加價值的低落；高房價問題，則涉及土地政策、資金寬鬆與華人社會的置產文化。若誤信大麥克指數，以為只要大幅升值就能解決購買力問題，恐怕未見其利，先見其害︰出口競爭力將瞬間遭受重創，仰賴出口的科技業與傳產將面臨寒冬，進而可能引發失業潮，反而進一步削弱國人的實質購買力。大麥克指數之所以迷人，在於它將枯燥的經濟學變得「庶民化」，讓大眾能有一個直觀的入門概念。但正如專家所言，它「易懂卻不嚴謹」。在面對國家級的經濟戰略時，我們需要的是更全面、更細緻的數據分析，而非隨波逐流於「速食經濟學」的標籤。台灣應正視自身的結構性問題，透過產業升級與分配正義來治病，而非期待透過調整匯率、讓漢堡變貴，就能奇蹟似地讓台灣病痊癒。

（作者為台北市民、自由業）

