自由開講》中共痛罵「媚日份子」也擋不住北京人嗑壽司郎

日本首相高市早苗在國會明言「臺灣有事可能構成日本的存立危機事態」，隨即引發北京強烈不滿並推動一系列警告與經濟反制措施，要求民眾避免赴日旅遊、限制日本水產品進口，並嚴厲譴責任何示好日本的公眾人物；可笑的是，在這波政治對峙中，日系連鎖迴轉壽司品牌壽司郎（Sushiro）在大陸仍屢屢爆滿，排隊、搶號與黃牛倒賣現象非但沒有因此消退，反而越演越烈，暴露出官方動員與民間日常選擇之間的裂縫。

中國政府帶頭大動作抵制日本，然而中國境內的日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」分店，卻出現天天爆滿的排隊盛況。（圖取自中國微博）

排隊熱潮──政治壓力下的「食欲抵抗」

壽司郎自2024年進入北京、杭州等市場以來，憑藉平價與高端食材並置的模式迅速吸粉；北京首店開幕曾出現上千桌排隊、最長等待逾十小時的情況；截至2025年中旬至下半年，其在中國的門市數量與排隊熱度仍持續攀升；面對官方鼓動的抵制情緒，許多消費者仍選擇以味蕾與生活便利為先，顯示民間消費決策並非單純以國家政策為唯一考量。

系統漏洞催生黃牛經濟與灰色交易

壽司郎為了提升座位周轉率設計出複雜的取號與預約機制（可提前30天線上預約、當日線上取號或門市取號），但系統缺乏強綁定與實名驗證漏洞，被黃牛利用多設備搶號、囤號，再以高價轉賣給消費者；社群上甚至流傳以38.88元人民幣購買號碼卻被要求「以號換號」的投訴案例，店方也公開表示會對以號換號等行為進行取締並報警；這類現象顯示，平臺設計與執法落差直接催生了市場扭曲的灰色經濟。

民心分裂──從國族認同到消費現實的矛盾

官方以國族立場發聲、施壓企業與個人，但基層民眾的生活選擇往往更受價格、口味與社交因素驅動；網路上對壽司郎的撻伐與「你們怎麼還去吃？」等怒罵，以及同時出現的長長排隊隊伍，反映的是一個國家在面對外交衝突時，從中央到個人的態度並非一體；這種分裂一方面暴露了政府動員的限度，另一方面也凸顯信息治理與公共話語場的張力，中國政府能發聲，但難以改變其民間的消費偏好。

日本首相高市早苗「臺灣有事」說，引發北京限制日本水產品進口。但是當外交摩擦轉為國內情緒動員，難以改變民間的消費偏好。（路透檔案照）

結語

壽司郎事件看似生活新聞，實則映射出中日角力下更大的治理與敘事困境，當外交摩擦轉為國內情緒動員，市場力量與民眾選擇往往自建另一套現實；對臺灣而言，這既是挑戰也是機會，透過冷靜、事實導向的國際說明，臺灣可把外界焦點從單純的地緣對抗，轉向分析中方內部矛盾與治理效果，促使國際社會以更全面的視角理解區域情勢；短期內這類文化消費事件會持續發生，長期來看，它提醒大家國家政策的外溢影響，終究要面對市場與民心的現實檢驗。

（作者為研究生）

