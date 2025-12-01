名家分享～張育萌》看看徐春鶯的黑歷史 黃國昌少鬼扯～

黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。完全是裝睡的人叫不醒。至今還相信徐春鶯的民眾黨，可以回答這個問題嗎？

◎ 張育萌

① 徐春鶯根本不只用「台灣新住民發展協會」穿梭兩岸。

2019年7月27日，史雪燕成立「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，徐春鶯擔任秘書長。

成立大會上，國民黨主席吳敦義到現場，希望史雪燕選議員，要她「選到當選」。

徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。（取自貼文）

② 隔年，12 月 31 日，徐春鶯拉著「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」紅布條，到立法院抗議《反滲透法》立法通過。

③ 2022年，史雪燕選南投縣議員，徐春鶯捐款給史雪燕。（6,600元）

④ 很多人不知道——中國民政部和國台辦指導成立「海峽兩岸婚姻家庭協會」，由直屬民政部的「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」指揮。

海峽兩岸婚姻家庭協會接待台灣交流團，安排中國行程。前年，總統大選前，「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」就組團到北京。

⑤ 徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，涉嫌違反收受滲透來源指示、資助，為市長和總統候選人站台、造勢。

被羈押禁見時，徐春鶯還是民眾黨新住民委員會主委。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）

⑥ 台灣有許多勤勤懇懇的移民。我實在不能理解，為什麼藍白互挖牆腳，永遠要找這種視法律為無物，把兩岸關係當成生意的人？

黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。完全是裝睡的人叫不醒。

至今還相信徐春鶯的民眾黨，可以回答這個問題嗎？

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

