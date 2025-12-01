自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》看看徐春鶯的黑歷史 黃國昌少鬼扯～

黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。完全是裝睡的人叫不醒。至今還相信徐春鶯的民眾黨，可以回答這個問題嗎？
名家分享

名家分享

2025/12/01 10:00

◎ 張育萌

① 徐春鶯根本不只用「台灣新住民發展協會」穿梭兩岸。

2019年7月27日，史雪燕成立「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，徐春鶯擔任秘書長。

成立大會上，國民黨主席吳敦義到現場，希望史雪燕選議員，要她「選到當選」。

徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。（取自貼文）徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。（取自貼文）

隔年，12 月 31 日，徐春鶯拉著「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」紅布條，到立法院抗議《反滲透法》立法通過。

③ 2022年，史雪燕選南投縣議員，徐春鶯捐款給史雪燕。（6,600元）

④ 很多人不知道——中國民政部和國台辦指導成立「海峽兩岸婚姻家庭協會」，由直屬民政部的「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」指揮。

海峽兩岸婚姻家庭協會接待台灣交流團，安排中國行程。前年，總統大選前，「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」就組團到北京。

⑤ 徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，涉嫌違反收受滲透來源指示、資助，為市長和總統候選人站台、造勢。

被羈押禁見時，徐春鶯還是民眾黨新住民委員會主委。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）

⑥ 台灣有許多勤勤懇懇的移民。我實在不能理解，為什麼藍白互挖牆腳，永遠要找這種視法律為無物，把兩岸關係當成生意的人？

黃國昌還在鬼扯，徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。完全是裝睡的人叫不醒。

至今還相信徐春鶯的民眾黨，可以回答這個問題嗎？

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書