基層醫療協會理事長林應然醫師指出，流感等呼吸道疾病不再好發於冬季，而呈現全年化流行趨勢。（取自貼文）

新冠、流感全年化？後疫情時代，免疫負債、免疫竊盜來襲！

自新冠疫情趨緩以來，民眾恢復日常活動，但呼吸道疾病卻未見減少。流感病例相較疫情前主要在秋冬高發，近年來則是全年可見，新冠疫情也仍處高原期。基層醫療協會理事長林應然醫師指出，這與「免疫負債」與「免疫竊盜」兩大現象息息相關。

疫情期間民眾長期配戴口罩、勤洗手、減少接觸，免於被許多常見病原體感染，導致群體免疫未能形成。疫情結束後，這些潛在感染源集中爆發，被稱為「免疫負債」。另一方面，感染新冠肺炎後，人體淋巴球數量下降，免疫系統短暫受損，亦讓其他病毒有機可乘，形成「免疫竊盜」。兩者交互作用，使得流感等呼吸道疾病不再侷限於冬季，而呈現全年化流行趨勢。

呼吸道疾病症狀難分辨，三合一快篩助第一線基層醫療院所守護醫療量能

林醫師指出，若流感與新冠病毒同時流行，容易造成醫療院所掛號壅塞與資源緊繃。此時，基層診所的快篩與分流功能相當關鍵。透過快篩檢測，可迅速辨別感染類型，輕症患者於家中休養，重症則轉介至醫院治療，有效維持整體醫療體系運作，避免急診與住院量能過載。

然而，流感與新冠在臨床表現上高度相似，皆可能出現發燒、喉嚨痛、全身痠痛及倦怠等症狀，僅憑症狀難以區分，臨床診斷往往耗時費力。傳統單一病原檢測工具須分別篩檢A、B型流感與新冠病毒，不僅降低醫療效率，也增加病人的麻煩與不適。

今年衛福部正式核准的「三合一檢驗試劑」上市，只需要一次篩檢，便能於15分鐘左右迅速得知是否感染了新冠、A流、B流，協助醫師快速確認病因，避免延誤治療時機，提升整體診斷效能。「我們只要一次篩檢，就可以同時偵測這兩個疾病。不僅比較方便，病人也不需要受苦兩次。」

三合一快篩助判斷，把握黃金48小時及早篩檢與治療

三合一快篩檢測方式與一般快篩相似：以棉棒採取鼻咽樣本，放入溶液後滴入試劑盤，幾分鐘內即可得知結果。目前不同品牌的三合一快篩操作略有差異，有些能在單一視窗內顯示多重結果，也有需分開滴入的設計。林醫師表示，目前三合一快篩的準確率高達九成，臨床上多傾向選用操作簡便、判讀清晰的版本，以便能快速且清楚地於同一視窗內判讀結果。

林應然醫師也進一步提醒，最理想的檢測時間是發病後24至48小時內，此時病毒量高、判讀準確，醫師也能及時給予抗病毒藥物，讓病情迅速緩解。目前三合一快篩屬於醫療用試劑，僅能於醫療院所進行檢測，並由專業人員採樣，以確保結果正確。

最後，林醫師表示能一次檢測多種病毒的試劑，是檢驗技術的未來發展方向。「透過一次採檢即可獲得完整診斷資訊，能有效縮短診療流程、提升醫療品質，這將成為未來防疫與臨床診斷的重要趨勢。」

本文經授權轉載自【照護線上】發燒、喉嚨痛別亂猜！三合一快篩幫你快速分辨流感與新冠！

