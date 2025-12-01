矢板明夫觀點》日資深媒體人︰高市畫下日中關係紅線

中國總是擅自宣佈「紅線」，並要求周邊國家遵守，而長期以來，日本在外交上也確實傾向迴避衝突，以「不踩中國紅線」為最高原則，致使國家利益多次蒙受損失。然而，高市首相的談話，第一次為日本主動畫下了屬於自己的紅線。

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗近日在國會答辯中指出，台海若發生武力衝突，有可能構成日本的「存亡危機事態」，此言一出便引起中國強烈反彈，也迅速成為日本國內政治焦點。中國方面接連祭出旅遊及進口限制等，試圖向日本施壓。日本國內本身也並非鐵板一塊，對高市發言的反應出現明顯分歧。

高市早苗「台灣有事」發言，在日本國內反應出現明顯分歧。（歐新社檔案照）

其中最受注目的反對聲音來自前首相石破茂。他批評高市、強調日本歷屆政府一向「理解並尊重中國對台灣的立場」。他的這番談話立刻被中國駐日大使館轉貼並加以放大，使得原本屬於日本內政的討論，被外部勢力拿去宣傳利用。

請繼續往下閱讀...

與之相對，支持與贊同的聲浪也不小。有意見認為，高市的發言是一個「必要且遲來的明確訊號」。曾與我在北京共事數年，一起在高壓環境下採訪過中共十七大、四川大地震、北京奧運等多個重大事件的產經新聞前同事、資深媒體人福島香織，便在日本的電視節目上做出直接而清晰的評論。

她指出，中國總是擅自宣佈「紅線」，並要求周邊國家遵守，而長期以來，日本在外交上也確實傾向迴避衝突，以「不踩中國紅線」為最高原則，致使國家利益多次蒙受損失。然而，高市首相的談話，第一次為日本主動畫下了屬於自己的紅線。

日本首相高市早苗「台灣有事說」，引起中國強烈反彈。資深媒體人福島香織表示，日本其實「等待這樣的首相、這樣的外交立場，已經等太久了」。（取自貼文）



福島香織的重點很明確，她說，中國若在台海出動軍艦、封鎖海域，就等於觸碰了日本的紅線，日本將有所作為。換言之，日本並未主動挑釁，而是具體告訴北京：只要中國不跨越這條線，日中仍可維持和平與穩定的關係。

福島強調，這種清楚、對等的外交訊號，是日本多年以來所欠缺的。她指出，日本過去總是被動接受對方設定的框架，導致外交上始終處於不對稱的位置。如今，東京能夠明確告訴中國「日本的安全底線在哪裡」，不僅是政策上的轉變，也是外交態度上的一次突破。

她說，日本其實「等待這樣的首相、這樣的外交立場，已經等太久了」。這段發言直截了當，擲地有聲，引起了許多人的共鳴。這不是情緒化的煽動，而是福島基於多年觀察中國的行為模式後做出的冷靜判斷。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法