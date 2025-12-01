自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》日資深媒體人︰高市畫下日中關係紅線

中國總是擅自宣佈「紅線」，並要求周邊國家遵守，而長期以來，日本在外交上也確實傾向迴避衝突，以「不踩中國紅線」為最高原則，致使國家利益多次蒙受損失。然而，高市首相的談話，第一次為日本主動畫下了屬於自己的紅線。
矢板明夫

矢板明夫

2025/12/01 21:00

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗近日在國會答辯中指出，台海若發生武力衝突，有可能構成日本的「存亡危機事態」，此言一出便引起中國強烈反彈，也迅速成為日本國內政治焦點。中國方面接連祭出旅遊及進口限制等，試圖向日本施壓。日本國內本身也並非鐵板一塊，對高市發言的反應出現明顯分歧。

高市早苗「台灣有事」發言，在日本國內反應出現明顯分歧。（歐新社檔案照）高市早苗「台灣有事」發言，在日本國內反應出現明顯分歧。（歐新社檔案照）

其中最受注目的反對聲音來自前首相石破茂。他批評高市、強調日本歷屆政府一向「理解並尊重中國對台灣的立場」。他的這番談話立刻被中國駐日大使館轉貼並加以放大，使得原本屬於日本內政的討論，被外部勢力拿去宣傳利用。

與之相對，支持與贊同的聲浪也不小。有意見認為，高市的發言是一個「必要且遲來的明確訊號」。曾與我在北京共事數年，一起在高壓環境下採訪過中共十七大、四川大地震、北京奧運等多個重大事件的產經新聞前同事、資深媒體人福島香織，便在日本的電視節目上做出直接而清晰的評論。

她指出，中國總是擅自宣佈「紅線」，並要求周邊國家遵守，而長期以來，日本在外交上也確實傾向迴避衝突，以「不踩中國紅線」為最高原則，致使國家利益多次蒙受損失。然而，高市首相的談話，第一次為日本主動畫下了屬於自己的紅線。

矢板明夫觀點》日資深媒體人︰高市畫下日中關係紅線日本首相高市早苗「台灣有事說」，引起中國強烈反彈。資深媒體人福島香織表示，日本其實「等待這樣的首相、這樣的外交立場，已經等太久了」。（取自貼文）

福島香織的重點很明確，她說，中國若在台海出動軍艦、封鎖海域，就等於觸碰了日本的紅線，日本將有所作為。換言之，日本並未主動挑釁，而是具體告訴北京：只要中國不跨越這條線，日中仍可維持和平與穩定的關係。

福島強調，這種清楚、對等的外交訊號，是日本多年以來所欠缺的。她指出，日本過去總是被動接受對方設定的框架，導致外交上始終處於不對稱的位置。如今，東京能夠明確告訴中國「日本的安全底線在哪裡」，不僅是政策上的轉變，也是外交態度上的一次突破。

她說，日本其實「等待這樣的首相、這樣的外交立場，已經等太久了」。這段發言直截了當，擲地有聲，引起了許多人的共鳴。這不是情緒化的煽動，而是福島基於多年觀察中國的行為模式後做出的冷靜判斷。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書