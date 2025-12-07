自由電子報
健康醫療網》情緒影響子宮肌瘤？中醫師：賀爾蒙波動大是關鍵

睿鳴堂中醫診所周宗翰中醫師指出，女性情緒會直接影響內分泌運作，若長期情緒緊繃、起伏大，容易造成賀爾蒙分泌紊亂，刺激肌瘤生長。
健康醫療網

2025/12/07 08:00

◎ 健康醫療網

在臨床中使用疏肝解鬱方向的中藥，有助改善情緒壓抑、睡眠差等問題，進而調整內分泌、氣血循環。（取自貼文）在臨床中使用疏肝解鬱方向的中藥，有助改善情緒壓抑、睡眠差等問題，進而調整內分泌、氣血循環。（取自貼文）

子宮肌瘤並非單純因賀爾蒙「過多」而形成，而是賀爾蒙分泌波動過大、不穩定所引起，也就是常說的賀爾蒙失調。睿鳴堂中醫診所周宗翰中醫師指出，女性情緒會直接影響內分泌運作，若長期情緒緊繃、起伏大，容易造成賀爾蒙分泌紊亂，刺激肌瘤生長。中醫將子宮肌瘤歸類為「症瘕」（指女性腹內出現腫塊，伴有或痛或脹或滿或出血等疾病），多與氣滯血瘀形成有關。古書記載：婦人為性情中人，夫妻不和，勢必傷及七情；「七情內傷」會讓氣機不暢、血行不順，久了就可能在子宮形成痞塊。

長期性生活失調、家庭與工作壓力　也可能成為加劇因子

適度正常性生活，有助維持神經內分泌運作，使賀爾蒙處於較穩定狀態；但若長期性生活失調，也可能讓激素分泌更加紊亂，導致盆腔慢性充血，進而成為肌瘤誘發因子之一。再加上現代女性常同時扛家庭與工作壓力，憂鬱、焦慮等情緒更會讓內分泌波動加劇，增加肌瘤出現的可能。

中醫調理常以疏肝解鬱為主　改善情緒能穩定體質

周宗翰中醫師分享，在臨床中使用疏肝解鬱方向的中藥，有助改善情緒壓抑、睡眠差等問題，進而調整內分泌、氣血循環。也就是說，改善肌瘤體質，需要先讓情緒有出口、學會調節心理壓力。

練習紓壓方法　協助穩定情緒

當情緒焦慮緊張時，可透過緩慢深呼吸、讓心跳逐漸平穩。若情緒激動，也可以先離開刺激環境，到較安靜的空間緩一緩，再深吸、慢吐、反覆練習。戶外運動也是很好的方式，能轉移注意力、幫助降低不安與煩躁。同時，適度向親近的人傾訴、尋求支持，透過分享把壓力釋放出去，也能有助調節情緒。

善用茶飲輔助紓壓　「理氣順經茶」可作保養選項

周宗翰中醫師推薦「理氣順經茶」協助女性調氣、舒緩情緒，也可兼具保養作用。

材料：益母草2錢、玫瑰花2錢、香附2錢、紅糖適量、紅茶些許。

做法：加1000cc水煮滾後放涼去渣即可，每週喝2-3次。

益母草可活血、利水、行氣；香附可理氣解鬱；玫瑰花能安神、疏肝理氣；紅糖與紅茶也有溫經補血作用。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 情緒影響子宮肌瘤？中醫師：賀爾蒙波動大是關鍵

