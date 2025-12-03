自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》天冷長輩手腳常冰冷、難入睡！中醫推「泡腳養生」助循環暖全身

腳是人體第二個心臟，日知堂中醫診所陳敬智院長表示，熱水泡腳可為身體帶來暖意，也有助於血液循環。
健康醫療網

健康醫療網

2025/12/03 08:00

◎ 健康醫療網

日知堂中醫診所陳敬智院長說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一。（取自貼文）日知堂中醫診所陳敬智院長說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一。（取自貼文）

進入秋冬，民眾又要開始留意保暖！隨著年紀增長，血液循環會逐漸變差，很多人會出現手腳冰冷、晚上較難入睡的情況。除了穿厚衣、多喝熱飲，也常有人推薦「泡腳養生」。腳是人體第二個心臟，日知堂中醫診所陳敬智院長表示，熱水泡腳可為身體帶來暖意，也有助於血液循環，現在還有加入鎂元素草本足浴包，一併加入水中就能輕鬆為泡腳加分。他也提醒，年輕人不妨多關心家中長輩，適時提醒或協助改善手腳冰冷問題，一起暖暖過冬。

血管、神經變差讓手腳易冰冷　簡單3招關心長輩健康

陳敬智院長表示，長輩容易手腳冰冷，主要有兩個原因：一是隨著年齡增加，血管彈性變差，使得血液循環不良；二是神經反應能力退化，使末梢血管和神經對環境變化的反應變得遲鈍，因此更容易受外界溫度影響。有些人甚至因為手腳冰冷而影響睡眠，表示身體可能有潛在的健康隱憂，應該多加留意。

手腳冰冷在女性，以及體型偏胖或患有代謝症候群的男性中更常見，代表心血管或神經功能可能正在下降，後續也可能面臨高血壓、高血脂、糖尿病，甚至肝腎功能相關風險。老一輩身體稍有不適，通常習慣先忍一忍、怕麻煩他人，因此陳院長也建議，晚輩可透過直接觸摸、觀察長輩是否有手腳冰冷、難入睡等情況，或藉由健檢報告來掌握長輩的身體狀況。

怕冷暗示健康警訊？醫師教你從腿腳看全身循環

陳敬智院長進一步說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一；而腿部肌肉的收縮就像幫浦，可協助血液順利回流心臟，在全身血液循環中扮演關鍵角色。

換言之，照顧好腿部的血液循環，例如確保腿部活動量充足，就有機會帶動全身的血液循環效率提升；反之，若腿腳常冰冷，往往反映整體血液循環的狀況都不太好。

中醫解析足浴養生原理　泡腳同時刺激穴位像按摩！

陳敬智院長表示，對於活動量少又怕冷的長輩來說，熱水泡腳是一種簡單又方便的養生方式，腿部遇熱會刺激血管擴張，血液流速變快、流動量增加，進而讓四肢及腦部的血液循環獲得改善。

此外，腳上有三條重要經絡，包括腳底的腎經「湧泉穴」、足部內側脾經的「太白穴」與「公孫穴」，以及大拇趾與第二趾間肝經的「太沖穴」，分別與血液循環和免疫功能有關。按摩這些穴位能帶來局部刺激，而熱水泡腳則能同時刺激多個穴位，也能產生類似按摩的效果、促進末梢血液循環，兩者可以搭配進行。

泡腳不只用熱水　鎂草本足浴包哪些重點可參考？

除了單純使用熱水泡腳，現在市面上有許多足浴包，其中草本路線為大宗，那又該如何挑選？陳敬智院長指出，泡腳用的中藥材與口服中藥不同，選擇草本配方足浴包時，建議可留意傳統上被認為有「溫通」與「活血化瘀」作用的溫性藥材，包括桂枝、艾草、當歸、川芎、紅花、乾薑、威靈仙等，同時也能提升暖和感。

部分足浴包也含有礦物質鎂成分，陳敬智院長提到，已有研究認為鎂元素與神經和血液循環運作有關，實際效果則因個人狀況而異。對於血液循環較差、淺眠或不易入睡的長輩來說，睡前一到兩小時泡腳也觀察到能幫助放鬆。

掌握正確泡腳撇步！中醫：從足浴開始先把腳照顧好

陳敬智院長建議，泡腳可以每天進行，水溫應控制在皮膚可忍受、舒適範圍，約為38°C至42°C，時長建議約15至20分鐘，最長不超過30分鐘。由於泡腳會讓下肢血管擴張、促進血液循環，血壓較低或神經反應較差的長輩若突然起身，可能有姿勢性低血壓風險，建議先稍作休息再站起。若腳部有傷口、感染或糖尿病患者，則不適合泡腳。

雖然全身泡澡對整體循環效果更佳，但陳敬智院長也表示，條件有限的民眾也可以從足浴開始，先把腳照顧好。想在泡腳時多些放鬆感，添加鎂元素的草本足浴包也是不錯的養生選項。

日知堂中醫診所陳敬智院長個人檔案。（取自貼文）日知堂中醫診所陳敬智院長個人檔案。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 天冷長輩手腳常冰冷、難入睡！中醫推「泡腳養生」助循環暖全身

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書