自由開講》民主不是縱容：台灣如何面對政治人物的「灰色背叛」

◎ 蕭錫惠

川普近日在其創立的社群平台Truth Social怒斥六名不服從他的國會議員為「叛徒」，震驚美國社會。這件事提醒所有民主國家：當民選政治人物的言行與敵對勢力利益高度重合時，民主該如何自我防衛？

對台灣而言，這不是假設題，而是已經發生的現實。

近年，部分政治人物公開引用北京論述、阻擋軍購與國防預算、頻繁赴中與官方互動，甚至在國會替北京立場辯護。這些行為通常未達刑法「叛國」門檻，卻已落入國際政治學所稱的「灰色背叛（Grey Betrayal）」——不在戰場拿槍，卻在制度縫隙削弱國家。

台灣部分政治人物會阻擋軍購與國防預算；圖為國防部長顧立雄（前排左2）與國民黨立委馬文君（前排右2）協商刪減國防預算提案。（資料照）

民主不能獵巫，但也不能天真。

真正需要回答的是：台灣如何在不破壞民主的前提下建立有效防線？

一、情緒不是答案 制度才是防線

民主國家不能像威權體制那樣動輒貼上「叛國」標籤，但也不能把所有問題都包裝成「不同意見」。在全球最龐大的威權滲透系統面前，僅靠選民記憶與政治倫理已經不夠。

台灣需要的，是可驗證、高透明度、制度化的民主防衛機制。

二、修補國安法制：讓協助敵對勢力不再無法可管

現行《反滲透法》、《國安五法》仍存在三大缺口：

●蒐證門檻過高：中共不會留下白紙黑字指令，但法律卻要求「明確證明接受指示」才構成犯罪。

●公職人員缺乏國安忠誠義務：美國、英國、澳洲都明文要求公職人員不得受敵對勢力影響；台灣尚未建立這項底線。

●國會成為最大漏洞：國防、外交、情報與機密預算都在委員會流動，但立委與境外勢力的互動難以規範。

國防、外交、情報與機密預算都在委員會流動，但立委與境外勢力的互動難以規範。（資料照）

解方是比照美國《外國代理人登記法》（FARA）與澳洲《外國影響透明法》，建立「中國代理人登記制度」。

凡接受中國資金、出席統戰活動、或在國會持續為中國立場發聲者，都應公開登記；未登記者處罰。

這不是針對特定政黨，而是民主國家的標準防衛工具。

三、建立「國會國安分級管理」：是風險控管而非禁止

歐美議會普遍的鐵律是：不是每位議員都能無限制接觸最高機密。

若議員曾與中國官方密會、系統性傳遞北京論述，或疑似接受境外資助，就應限制其進入：國防委員會外交委員會情報與國安會議機密預算審查。

美國國會甚至可暫停個別議員的機密權限，從未被認為違憲。

這不是剝奪民意，而是最基本的國安風險控管。

四、國會不做 人民可以做

即使朝小野大，民主仍有其他工具：

●民間資料庫：紀錄政治人物赴中、統戰活動與資金來源。

●選舉公報增列「境外資金申報」：修《選罷法》即可，不須三讀。

●企業與地方政府自主防衛：拒與親中團體合作，成為新的社會共識。

這些都能讓「灰色行為」付出代價。

結語

民主真正的敵人不是「不同意見」，而是「假意見」。

當某些政治人物的立場與行為，恰好成為中共對台滲透的槓桿時，人民有權知道，也有權決定誰值得信任。

透明，是最強的消毒劑；制度，是最好的防衛線。

在更亮的光線下，背叛者不必被抓——會在選舉中被民主自然淘汰。

當某些政治人物的立場與行為，成為中共對台滲透的槓桿時，人民有權知道，也有權決定誰值得信任；投票示意圖。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

