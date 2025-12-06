自由電子報
自由開講》從好市多到圖書館 看公共領域的網紅越界亂象

2025/12/06 11:30

◎ 范振家

有民眾於好市多賣場拍攝裸露照片。（民眾提供）有民眾於好市多賣場拍攝裸露照片。（民眾提供）

近來接連發生網紅於好市多賣場裸露拍照，以及高雄市立圖書館拍攝不雅影片的事件，引發社會強烈反彈。兩件事看似個別失序，實則反映出當代網紅文化中逐漸擴大的價值偏差：為求流量不惜踩踏公共倫理，將自身與公共空間商品化，並以刺激挑釁作為吸引眼球的捷徑。

在演算法的推動下，流量成為衡量影響力的唯一尺度，導致部分創作者將身體視為商品，把公共空間視為道具。好市多因人流高、品牌強，能帶來話題；圖書館因帶有文化象徵，更能製造禁忌效果。當這類行為能換取關注並快速擴散，創作者便傾向忽視倫理與秩序，甚至誤以為「挨罵即曝光」是理所當然的成本。

一名女網紅在高雄市立圖書館總圖拍付費解鎖「愛愛片」。（翻攝自X）一名女網紅在高雄市立圖書館總圖拍付費解鎖「愛愛片」。（翻攝自X）

危險的是，社會過去對此類事件的處分偏輕，使部分人形成「規範無效感」，認為踩線不會付出真正代價。若處理方式仍停留於罰金與道歉，公共場域將無法避免被持續侵蝕，甚至演變成模仿潮。

面對此趨勢，司法與公共機關必須展現更明確的態度。除依《刑法》與《社維法》處理外，場所管理單位也應補強規範、建立求償制度、完善監視巡查，並透過教育導正社會對公共空間的認知。

公共空間不屬於任何個人，而是集體生活的基礎。如果任流量邏輯占據公共倫理，最終受損的不是某間圖書館、某家賣場，而是整個社會對公共價值的信任。

守住公共場域，就是守住我們共同生活的底線。

（作者為管理學博士）

