自由開講》老師被打 「官話防線」才是真問題

日前，國民黨立委葉元之在社群平台Threads發文，一名國中老師向他發出求助訊息：因多次規勸學生，竟遭學生毆打，卻因擔心法律、制度、校方處理不力，不敢正式提告，委婉詢問他「能提告嗎？」隨後此事也引起社會關注。然而這並非個案，而是全台校園安全與師生關係失衡的縮影。

國民黨立委葉元之在社群平台Threads發文指出，一名國中老師被學生毆打，向他發出求助訊息。（翻攝自Threads@yeh.seafood）

老師被打卻無力申訴、管教無門，顯示教育現場早已處於失序邊緣。

然而，真正失能的，不是學生，而是教育體制本身。台北市教育局的回應就是明證：強調「已掌握情況、啟動程序」，卻不說任何實際行動，也不承擔責任。換句話說，老師被打、校園失序，他們只是按下流程按鈕，然後用「持續溝通、提供協助」這種空洞字眼掩蓋無能。教育部多年來口頭宣示關注校園安全，卻未建立有效保護機制，導致教師成了「受害者與沉默者」的雙重身分。

校園暴力無法靠口號消失。當管教權被削弱、保護措施缺位，教師只能在道德壓力與現實威脅間掙扎，教育核心價值「尊重、紀律、秩序」逐漸崩解。社會也不應再容忍「忍一忍就過去」的文化，它只會助長學生的肆意行為，讓老師自我封閉。

教育部必須正視三大問題：明文保障教師合法管教權；建立即時通報與介入機制，確保事件不被掩蓋；加強師生心理輔導，重建校園信任。否則，整個社會將付出代價：失序校園孕育的，不只是問題學生，更是教育體制的信任崩壞。

教育部必須明文保障教師合法管教權、建立即時通報與介入機制、加強師生心理輔導，否則，整個社會將付出代價。（資料照）

校園不是法外之地，教師也不該成為制度失能的受害者。當老師被打卻不敢提告，教育部的無作為已赤裸裸地暴露，整個教育體系正面臨信任與秩序的雙重崩潰。

（作者為退休人士）

