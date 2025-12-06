自由電子報
自由開講》我究竟做錯了什麼？──一位幼兒園老師的心聲

2025/12/06 08:00

◎ 失落的幼兒老師

教育現場需要師生、家長共同合作，而不僅僅是對教師單方面要求；示意圖。（資料照）教育現場需要師生、家長共同合作，而不僅僅是對教師單方面要求；示意圖。（資料照）

身為一名幼兒園老師，我每天面對的，是一雙雙需要被照顧、被教導、被理解的小眼睛。然而，有些時候，我卻會忍不住問自己：「我做錯了什麼嗎？」

前陣子班上一位孩子在教室中因腳軟跌倒，眼皮撞到桌緣受了傷，需要縫針。當下我們非常心疼，也立刻依照流程處理。然而家長對傷勢提出質疑，認為不太可能只是撞到桌邊，並希望園方裝設攝影機、改善地板防滑、一天兩次換藥，而且地板材質還希望由家長選擇。

其實，這些要求我們都能理解——父母心，無非是擔心孩子

但作為老師，我們心裡也揪著同樣的擔心。

孩子動作偏快、跑跳頻繁，我們怕他流汗影響傷口、怕活動時再次撞到、怕同學不小心碰到他。所以不論上課或下課，我們都特別留意他的每一個動作。甚至看到他蹲下撿筆，都會忍不住趕緊制止，擔心他又去碰到桌邊。

然而也因為這樣的高度緊繃，我們在課後安排的換藥時間不小心遺漏了。爸爸來接時，我們才發現藥還放在藥盒。只能立刻道歉，承認疏忽。隔天另一位老師也再次向家長致歉。家長回說：「三個老師都忘記，也很厲害。」那句話，我們聽了真的很難過。

難過的不是被責備，而是我們原以為自己已經盡全力保護孩子、調整課程、降低活動強度、隨時守在旁邊關心他。
卻仍然被視為「不夠用心」。

那一刻，我真的忍不住自問：

我們到底做錯了什麼？

每天上班，我都希望能以開朗的心迎接孩子。可是當面對的是不被理解、甚至否定時，心裡難免沉重。孩子受傷，老師比誰都希望他安全健康，但也希望家長能看見，我們並不是冷漠或粗心，而是在有限的環境中，用最大的能力守護每個孩子。

我不是要責怪誰，只是希望在討論安全與責任時，也能看見老師的努力與脆弱。教育現場需要合作，而不是單方面的要求。因為我們的目標，其實都是一樣的——讓孩子平安、快樂地成長。

全國教師工會總聯合會做的網路調查發現，幼教老師與教保員等，工作痛苦原因中，九成是家長不尊重、生師比過高與身兼行政職等，但最快樂的莫過於看到孩子成長與良性師生互動；示意圖。（資料照）全國教師工會總聯合會做的網路調查發現，幼教老師與教保員等，工作痛苦原因中，九成是家長不尊重、生師比過高與身兼行政職等，但最快樂的莫過於看到孩子成長與良性師生互動；示意圖。（資料照）

這是我心裡一直反覆問的一句話：

「我究竟做錯了什麼？需要被整天監視」

或許，我更希望家長能問問我們另一句話：

「老師，你還好嗎？」

（作者為幼兒園老師）

