自由開講》當北京的紅線跨越國界：看不見的壓力 看得見的威脅

近年北京把對台灣的壓迫從台海、外交戰場擴張到世界各地，形成系統性的跨國鎮壓網路，尤其是官方媒體點名台灣學者沈伯洋、揚言「全球通緝」的事件，更凸顯北京正嘗試把其政治紅線延伸到台灣人所在的每一個國家，試圖讓台灣公民在海外也感受到實質威脅。這類行動雖不具國際法效力，但卻具有高度的政治恫嚇效果，其目的不是逮捕誰，而是製造寒蟬效應，逼迫台灣人在世界各地都得自我審查。

沈伯洋被冠上「涉嫌分裂國家罪」、被央視用帶有審判感的節目包裝成「國安案件」，就是典型例子。中共深知這些指控在國際社會無法成立，卻仍大肆宣傳，原因在於它能象徵性地警告所有台灣公共知識分子、研究者與NGO工作者：只要北京認定你碰觸到政治敏感議題，即使身處海外，也可能成為政治追捕的對象。這類法律戰與輿論戰結合的操作，企圖對台灣人民形成心理壓力，讓台灣人說話前先「衡量後果」，此與中共限制中國人民的言論自由方式如出一轍。

北京持續在國際場域施壓，如台灣NGO工作者受邀參加聯合國會議，卻因中國施壓而被要求「改國籍」；學者在會議現場遭中國代表拍照監看；國際論壇以「程序理由」拒絕台灣身分登記，背後都反映同樣邏輯——讓台灣人在國外時也必須意識到北京的存在與威脅。當台灣人民以「台灣」之名出席國際活動卻遭阻擋時，恐使台灣民眾開始自我懷疑。

中共在全球多地利用僑團、社團與學生組織形成滲透網絡，對台灣社群進行監控。許多在外地參與示威、聲援或公共議題的台灣人，都曾遭遇被拍照、被蒐集資料，甚至收到「有人提醒你小心言行」的訊息。有些人的家屬在中國經商或旅遊時遭公安約談，成為間接施壓的工具。中國公安不直接拘捕，但在人民身邊製造壓力，達成恐嚇效果，讓台灣人在海外逐漸學會噤聲。

跨國鎮壓最隱晦也最具破壞力的，是利用家屬作為政治槓桿。台灣的研究者、社運者或留學生只要在海外表態，就可能讓在中國的家人承受壓力，包括詢問、審查、要求寫保證書等。這類「人質模式」對台灣人的心理衝擊極大。沈伯洋事件之所以被視為警訊，是因為它不只針對個別學者，更是向所有台灣公民傳達「你的言論不受國界保護」的訊號。

北京透過法律威嚇、外交施壓、情報滲透與家屬威脅等手段，讓台灣人在海外也必須遵守中國的政治界線。這不只是對台灣的壓迫，也是對國際秩序中自由、人權與主權概念的挑戰。如果這種跨國鎮壓思維不被揭露與抵制，它將逐步侵蝕台灣人的國際能見度，削弱台灣社會參與全球公共事務的能力。

台灣需要建立保護海外人民的制度，例如提供受威脅者協助、強化留學生與NGO的風險指引，並與民主國家合作揭露中共的跨國壓迫模式。唯有讓台灣人不必擔心被政治追捕，在海外也能放心地以自己的身分說話，台灣的自由空間才算真正延伸到世界。

