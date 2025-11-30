自由電子報
許美華頻道》優雅而堅定的抗議 濱崎步空館獨唱成經典

為了抗議日本首相高市早苗對「台灣有事」的強硬表態，中國最近採取了一連串反制動作。日本天后濱崎步在上海的演唱會，前一天被臨時喊停，但她仍在空無一人的場館中，獨自完成全場演出並全程錄影，像是一場優雅而堅定的抗議。
許美華頻道

許美華頻道

2025/11/30 17:00

◎ 許美華

日本天后濱崎步在上海空無一人的場館中，在舞臺上獨自完成演出。（大步整合行銷提供、翻攝自微博，本報合成）日本天后濱崎步在上海空無一人的場館中，在舞臺上獨自完成演出。（大步整合行銷提供、翻攝自微博，本報合成）

我沒有追日本樂團歌手，但我知道濱崎步，因為她真的超重量級，是貨真價實的日本天后。

為了抗議日本首相高市早苗對「台灣有事」的強硬表態，中國最近採取了一連串反制動作。

11月28日，日本歌手大槻真希晚上在上海開唱，突然音樂暫停、舞台燈光全暗，隨即一臉錯愕地被工作人員帶下舞台，演唱會立刻喊卡。同一天，日本天后濱崎步原定11月29日的演唱會也被臨時喊停，理由不言自明。

日本歌手大槻真希28日晚間在上海開唱，唱到一半，音樂暫停、舞台燈光全暗，隨即一臉錯愕地被工作人員帶下舞台。（翻攝自X@whyyoutouzhele）日本歌手大槻真希28日晚間在上海開唱，唱到一半，音樂暫停、舞台燈光全暗，隨即一臉錯愕地被工作人員帶下舞台。（翻攝自X@whyyoutouzhele）

但是，凡事走到極端，就會引發另一個極端

中國臨時拉掉濱崎步的上海演場會，結果反而造就了一場世人最難忘的濱崎步舞台記憶。

11月29日，她在上海空無一人的場館中，在舞臺上獨自完成全場演出並全程錄影，像是一場優雅而堅定的抗議，非常有尊嚴的一次行動藝術。

這場難得一見的無觀眾演唱會，濱崎步團隊之後會對外公開，預料還會掀起一波波後續風潮和討論，而且會讓濱崎步得到更多掌聲。

這些後續，應該不會是中國想要看到的網路效應。

濱崎步，好樣的！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

