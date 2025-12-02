自由電子報
自由開講》藍白搶著護航 才是「徐春鶯案」真正問題

2025/12/02 09:30

◎ 不孝

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭檢調依《反滲透法》相關事證聲押禁見。從法院裁定理由可見，她不僅涉嫌接受來自中國的資金挹注，還在總統與市長選舉中替特定候選人站台動員。這是觸及國家安全、選舉公平與民主基礎的重大法律案件。

然而，比案件本身更令人驚訝的，是藍白陣營「搶著護航」的姿態。

藍白將司法偵辦包裝成「對某族群的打壓」。這不僅是刻意模糊焦點，更是不負責任地把新住民推向政治風口。效忠國家不是族群問題，而是法律底線與公民義務。任何人若涉嫌成為境外勢力在台灣的代理人，那是個人行為，絕不是「族群被針對」。藍白刻意把個案變族群議題，只會傷害真正認真落地生活的新住民。

藍白的護航，也透露出更深層的政治焦慮：一旦承認此案的嚴重性，就等於承認長期以來藍白陣營某些人與中國勢力之間糾纏不清的灰色地帶。於是他們選擇最簡單卻最危險的方式——否認、模糊、轉移，甚至挑動社會情緒

但台灣社會應該要問的問題非常簡單：如果今天涉案的人不是徐春鶯，而是任何其他政黨的人，藍白會這樣急著護航嗎？如果司法不能偵辦跨境政治介入，那《反滲透法》還留著做什麼？

台灣花了三十年才建立起相對乾淨的選舉制度，如今面對中國滲透，已不是「有沒有」的問題，而是「多深、多廣」的問題。檢調依法偵辦，是在守住民主的底線；而藍白公然護航，則是在告訴我們：他們的政治算計，比捍衛制度更重要。

徐春鶯案當然需要法院最後定讞，但政黨的態度不需要等。一個真正珍惜民主的政黨，應該主動切割、要求調查、支持防範滲透；而不是急著把司法說成陰謀，把專業調查說成迫害。藍白護航的真正問題在於：他們不是在保護徐春鶯，而是在保護自己未來可能面臨的每一個同類案件。

（作者為退休人士）

