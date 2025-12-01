自由電子報
評論 > 投書

自由開講》論烏克蘭的至暗時刻

2025/12/01 10:30

◎ 鄧鴻源

烏克蘭總統澤倫斯基強調，烏國寧可失去與美國合作的風險，也要捍衛其自由與尊嚴。（法新社檔案照）烏克蘭總統澤倫斯基強調，烏國寧可失去與美國合作的風險，也要捍衛其自由與尊嚴。（法新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭寧可失去與美國合作的風險，也要捍衛烏國的自由與尊嚴。的確如此，在至暗時刻，烏克蘭必須挺住俄國的侵略。

烏克蘭目前的處境與當年英國面對納粹德國的威脅相當。當年美國袖手旁觀，幸好英國有邱吉爾力挽狂瀾，發表演說，鼓勵大英國子民奮起不投降。

當時邱吉爾在國會的演講說：「在戰爭與屈辱面前，你若選擇了屈辱，可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！......我們要在空中、海上、沙灘與巷道..作戰，我們決心奮戰到底，永不..永不....永不投降。」這些話鼓舞了大英帝國軍民在危難中奮起，度過英國歷史上最艱難的時刻，所以戰後邱吉爾被英國人公認是最偉大的民族英雄。

當年英國面對納粹德國的威脅時，美國袖手旁觀，幸好有首相邱吉爾力挽狂瀾，發表演說，鼓勵大英國子民奮起不投降；示意圖。（法新社檔案照）當年英國面對納粹德國的威脅時，美國袖手旁觀，幸好有首相邱吉爾力挽狂瀾，發表演說，鼓勵大英國子民奮起不投降；示意圖。（法新社檔案照）

到了1940年9月7日，德國因空軍戰敗，決定停止空戰，原本計畫登陸英國的「海獅作戰」嘎然而止，是不列顛戰役最重要轉折點。隔年，希特勒掉轉頭向東發動代號「巴巴羅薩」的入侵蘇聯軍事行動，終於讓英國獲得一個喘息的機會。

邱吉爾領導英國軍民度過難關，直到一年後的1941年12月7日珍珠港事變，美英法成立盟邦，在1944年6月6日，發動「大君主」行動，由艾森豪將軍率領美英法加聯軍登陸法國諾曼第海灘，反攻德國，光復歐洲，逼死希特勒，審判所有納粹禍首，為人類自由與尊嚴寫下可歌可泣的一頁。

如今，烏克蘭的澤倫斯基總統也可以比照邱吉爾發表演說，號召烏克蘭軍民奮起，歐洲各國基於唇亡齒寒，也會鼎力援助。美國不應該袖手旁觀，怎可要求烏克蘭割地賠款？美國在二戰時的道德勇氣哪裡去？

至今所有為烏克蘭戰死的海內外軍民與義勇軍，他們是「生而為英，死而為靈」的偉大英雄，其偉大功績將永遠記載在人類歷史中，與日月同爭光。烏克蘭如果投降，後果將猶如北宋靖康恥，永世不得翻身。

台灣人也應效法烏克蘭，被惡鄰威脅而面臨生死存亡時，也要奮起抵抗永不投降，寧戰鬥而死，不屈辱而生。只有國民黨與館長等孬種輩向人下跪。

網紅「館長」陳之漢。（資料照）網紅「館長」陳之漢。（資料照）

（作者為大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

