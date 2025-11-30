自由開講》金馬影后的「數位消失」：范冰冰突圍與華語電影的斷裂現實

◎ 陳裕翔

中國女演員范冰冰憑藉馬來西亞電影《地母》奪下影后桂冠。（海鵬提供）

第62屆金馬獎的頒獎典禮，無疑上演了華語影壇近年來最具戲劇性、也最諷刺的一幕現實主義大戲。昔日的中國一線巨星范冰冰，憑藉馬來西亞電影《地母》強勢奪下影后桂冠，這本應是演員生涯浴火重生的榮耀時刻，然而在海峽彼岸的中國互聯網上，卻是一片死寂般的「被消失」。微博熱搜榜上空空如也，主流媒體集體失語，甚至連范冰冰本人的相關貼文也遭到無聲刪除。

這種物理世界與數位世界的巨大割裂，赤裸裸地展示了權力機器如何試圖透過「集體失憶」來抹殺一個人的存在與成就。自2018年「陰陽合約」逃稅風波以來，范冰冰遭到中國娛樂圈的全面封殺，而同年金馬獎也因政治因素遭北京抵制；如今，這兩條平行線在《地母》這部作品上交會，不僅標誌著范冰冰成功繞過中國市場的封鎖，在華語電影的最高殿堂證明了自身價值，更深刻地揭示了在政治高壓下，華語電影創作能量正加速向「南方」流動，形成了一種「牆內肅殺、牆外開花」的斷裂奇觀。

請繼續往下閱讀...

范冰冰此次的獲獎，其象徵意義遠大於演技本身。這代表了一種「離散華語電影」（Sinophone Cinema）的勝利，以及藝術家在極權封殺下的生存突圍。過去，中國的龐大市場是華語明星唯一的依歸，但在政治紅線日益緊縮的當下，那裡已成為隨時可能崩塌的流沙。

范冰冰選擇投身馬來西亞導演張吉安的《地母》，深入吉打州的田野，褪去昔日「范爺」的紅毯光環，演繹一位農婦的蒼涼與堅韌，這不僅是戲路的轉型，更是生存策略的根本轉向。她證明了，即便失去了中國十四億人口的票房支撐，只要回歸電影藝術的本質，與具備人文深度的創作者（如張吉安）結合，依然能在金馬獎這樣標榜自由與專業的平台上，獲得國際級的肯定。

《地母》導演張吉安。（資料照）

這無疑給了所有處於政治夾縫中的華語創作者一個巨大的啟示：當權力試圖讓你「社會性死亡」時，藝術的實力與跨域的連結，是唯一能讓你「重生」的方舟。這場勝利，是對封殺令最優雅、也最有力的一次反擊。

而在獲獎後的沈默與發聲之間，范冰冰在社群平台Instagram上的五百字長文，則顯露了其歷經滄桑後的生命韌性。她選擇在一個中國防火牆外的社交平台，以「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」作為總結，這不僅是對粉絲的告白，更是對自身處境的隱喻。文中她細數與馬來西亞劇組的溫暖點滴，讚揚導演張吉安的溫和與靈感，這種對「人」與「創作」的純粹回歸，對照著她在母國所遭受的冷酷對待，形成強烈對比。

她所提到的「吉打天空的彩虹」，不僅是電影拍攝地的風景，更象徵著她在經歷了長達七年的封殺風暴後，終於在異鄉找到了心靈與藝術的棲身之所。這段文字藏著深深的玄機：它暗示了權力可以封鎖資訊、可以刪除貼文，但無法阻擋才華的流動與人性的共鳴。范冰冰的「被消失」，反而讓這座金馬獎座顯得更加耀眼與沈重，它提醒我們，真正的藝術成就，終究會穿透政治的鐵幕，在歷史的長河中留下痕跡。

中國女演員范冰冰獲得金馬獎後，於Instagram發布五百字長文。（翻攝自IG@bingbing_fan）

（作者從事資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法