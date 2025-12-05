自由開講》沈伯洋、周子瑜、范冰冰都有罪？

◎ 再米

近年台灣社會反覆上演一幕荒謬劇：明明是對岸單方面的壓迫、審查與政治操控，最後卻變成「台灣人是不是又做錯了什麼」。

從2016年的周子瑜，到近日的沈伯洋，再到金馬獎後中國輿論場對范冰冰的指控，套路驚人一致——只要觸碰北京的政治紅線，不論你是立委、藝人或純粹做自己的公民，都可能被扣上「有罪」的帽子。這不是法律問題，而是權力問題。

先看沈伯洋。中國公安宣布以「分裂國家」為由立案調查台灣現任立委，甚至揚言全球通緝。罪名荒謬之極，卻曝光了中國的真正意圖：不是司法審判，而是跨境恫嚇。北京從未把台灣視為對等政治實體，而是把台灣民選代表視為自己可以任意懲治的「內政問題」。這不是法治，是威權國度在宣示「我想抓誰就抓誰」。

再看周子瑜。當年她手拿一面該屬於她身份的國旗，卻在輿論暴風中被迫錄下道歉影片。她的「罪」不是冒犯任何人，而是被捲入中國娛樂圈的政治審查體制。今天台灣人在TWICE演唱會再次想起這段痛苦記憶，並不是因為周子瑜做錯什麼，而是因為她當時所承受的羞辱，彰顯台灣整體在面對中國壓力時的脆弱。

最後看范冰冰。她在金馬獎以自由身份出現在台灣，中國網路立刻出現「她是否背叛國家」的聲音，甚至質疑金馬獎是否「反中」。范冰冰並沒有政治發言，只是出席一場國際影展。然而在高度政治化的中國輿論場，只要出現在台灣、與自由世界接觸，就可能被定義為「不夠忠誠」。

這三個故事橫跨政治、娛樂、國際關係，卻指向同一現象：在北京的邏輯裡，任何人只要不符合其政治想像，就可能被定義為「有罪」。這不是法律的界線，而是意識形態的圍牆。

在北京的邏輯裡，任何人只要不符合其政治想像，就可能被定義為「有罪」；示意圖。（彭博檔案照）

而台灣真正需要反思的是：我們是否還要接受這種邏輯？我們是否還願意讓他國的政治紅線成為自己說話、投票、生活的禁區？

沈伯洋沒有罪，周子瑜沒有罪，范冰冰當然也沒有罪。有罪的，是企圖用恐懼綁架他人選擇的制度；更危險的，是我們若麻痺於這種恐懼，逐漸把不合理視為「常態」。

自由不是天經地義，它需要被記得、被堅持、被捍衛。當北京把無辜者都當成「有罪」，台灣更不能對這種威權投以沉默或妥協。

因為沉默，才是真的「有罪」。

（作者為退休人士）

