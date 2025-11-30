自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》抗共保台外 談談特斯拉的發展

AlphaZero完勝AlphaGo的案例，證實電腦自我學習，其速度和效果會遠超過人類的指令。馬斯克說，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會完成FSD的最後一塊拼圖，意思是它將解決自動駕駛的所有問題。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/11/30 10:15

◎ 曹興誠

目前台灣內有賣國病毒肆虐，外有中共機艦騷擾，局勢可謂風雨飄搖。在這種情況下，可能很多人沒有注意，ㄧ場劃時代的汽車工業革命即將到來。

本年（2025）11月特斯拉（Tesla）推出了V14.2版的全自駕（FullSelfDrive,FSD）軟體，試用者紛紛給予「完美」、「難以置信」等等高度的評價。

V14.2FSD可以把車子從自家車庫開出，到目的地的停車位停好，全程無需駕駛人介入。

我上周也和朋友試用過上一個版本V14.1.7，開的是Cybertruck。我們體驗到，這個版本的FSD，從海邊沙灘到鬧市街道，從擁擠慢行到高速飛馳，它都應付裕如，比我們自己開車還要老道順暢。

能親自體驗一個新時代的來臨，讓我感覺既興奮又愉快。

曹興誠指出，特斯拉V14.1.7版本的全自駕系統，從海邊沙灘到鬧市街道，從擁擠慢行到高速飛馳，都應付裕如。（取自貼文）曹興誠指出，特斯拉V14.1.7版本的全自駕系統，從海邊沙灘到鬧市街道，從擁擠慢行到高速飛馳，都應付裕如。（取自貼文）

從現在開始，AI操控將迅速取代人類駕駛，讓車輛行駛完全自動化。其主要原因是FSD帶來的安全性，現在已經是人類的九到十倍，未來更可能超過百倍。

關於AI帶來的進步，我有深刻體會。

我是下棋的人，圍棋、象棋、西洋棋都下。以前的人認為，不管電腦多厲害，都不可能在圍棋上贏過人類。2016年三月，圍棋軟體AlphaGo擊敗了當時的世界棋王李世石，顛覆了人類認知，震撼了世界。

AlphaGo風騷沒多久，2017年12月AlphaZero問世了，馬上以100:0的戰績完勝了AlphaGo

神奇的是，AlphaZero使用的硬體比AlphaGo簡化很多，棋力卻高出很多

AlphaGo使用了48顆Google的學習和運算晶片TPU（TensorProcessingUnit），AlphaZero只使用了4顆；AlphaGo還需要1200多顆CPU晶片，AlphaZero則幾乎不需要。

AlphaGo下載了數十萬局人類棋譜，意圖模仿前人下法，所以需要複雜的硬體但AlphaZero不抄襲人類下法，而是不斷自我對弈，自己學習，所以需要的硬體結構相對簡單，但效果驚人。

一部AlphaGo完訓出師，需要幾個月的時間，但一部AlphaZero訓練完成，卻只需要大致34小時。AlphaZero能將AlphaGo徹底擊敗，證明了機器自我學習產生的運算和推理能力，遠勝於人類的所謂「千年智慧結晶」

AlphaZero完勝AlphaGo的事例，將在汽車自動駕駛領域重演。

目前所有汽車的自動駕駛軟體，除了特斯拉之外，都是軟體工程師寫的指令，如「看見紅燈停車，綠燈可以前進」之類。這是由工程師指導汽車駕駛，許多意外情況照顧不到。

特斯拉的自駕軟體，自V12版開始，拋棄了數十萬行以前工程師編寫的指令，讓特別設計的「端到端神經網路」，觀看超過十億英里的駕駛影片，自我學習，從而建立接近直覺的駕駛行為。結果其自駕軟體（FSD）展現了快速和驚人的進步。

AlphaZero完勝AlphaGo的案例，證實電腦自我學習，其速度和效果會遠超過人類的指令。我個人試用V14.1.7版本的經驗，覺得它已經遠勝我這個有五十年開車經驗的「老司機」馬斯克說，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會完成FSD的最後一塊拼圖，意思是它將解決自動駕駛的所有問題。

科技大亨馬斯克預告，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會解決自動駕駛的所有問題。（路透檔案照）科技大亨馬斯克預告，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會解決自動駕駛的所有問題。（路透檔案照）

我對馬斯克的預告深信不疑。

所以我們現在要問的問題，不是全自動駕駛能不能成功，而是自動駕駛成功了以後，會帶來哪些改變？

首先不容忽視的，是特斯拉這家公司的投資價值。FSD的成功，讓特斯拉從電動車製造商升格成為自動駕駛的霸主。他們不僅能夠出售FSD的軟體，還能夠提供無人駕駛的計程車服務。由於節省了人力成本，未來特斯拉無人計程車（Robotaxi）的乘坐價格有望降為Uber的1/5，而其安全性和舒適性則會超過Uber許多倍。

特斯拉用其自行研發的兩個AI 4晶片，就完成了全自駕（FSD）功能，但馬斯克仍然努力要推出AI 5、AI 6等下一代人工智能晶片，顯然他除了電動車之外，還要繼續推動所有機器的智能化，如人形機器人等等。

特斯拉自行研發的兩個AI 4晶片。（取自貼文）特斯拉自行研發的兩個AI 4晶片。（取自貼文）

我寫這篇臉書，不是要鼓吹大家去買特斯拉的股票。由於特斯拉股票價格上下震盪非常激烈，我反倒要勸心臟不好或有高血壓的網友，不要去碰這檔股票。畢竟賺錢雖好，但生命更寶貴。

我講述特斯拉，是希望我的網友能注意到世界上許多有趣而重要的發展

我們在台灣抗共保台、維護主權，自然會引起中共和其同路人的仇視、憎恨，難免受到誹謗、造謠、醜化和攻擊。這時候，維持興致，追求美好很重要。有人說，面對敵人，保持快樂就是最好的報復；誠哉斯言。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書