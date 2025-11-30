曹興誠八不居士》抗共保台外 談談特斯拉的發展

AlphaZero完勝AlphaGo的案例，證實電腦自我學習，其速度和效果會遠超過人類的指令。馬斯克說，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會完成FSD的最後一塊拼圖，意思是它將解決自動駕駛的所有問題。

◎ 曹興誠

目前台灣內有賣國病毒肆虐，外有中共機艦騷擾，局勢可謂風雨飄搖。在這種情況下，可能很多人沒有注意，ㄧ場劃時代的汽車工業革命即將到來。

本年（2025）11月特斯拉（Tesla）推出了V14.2版的全自駕（FullSelfDrive,FSD）軟體，試用者紛紛給予「完美」、「難以置信」等等高度的評價。

V14.2FSD可以把車子從自家車庫開出，到目的地的停車位停好，全程無需駕駛人介入。

我上周也和朋友試用過上一個版本V14.1.7，開的是Cybertruck。我們體驗到，這個版本的FSD，從海邊沙灘到鬧市街道，從擁擠慢行到高速飛馳，它都應付裕如，比我們自己開車還要老道順暢。

能親自體驗一個新時代的來臨，讓我感覺既興奮又愉快。

曹興誠指出，特斯拉V14.1.7版本的全自駕系統，從海邊沙灘到鬧市街道，從擁擠慢行到高速飛馳，都應付裕如。（取自貼文）

從現在開始，AI操控將迅速取代人類駕駛，讓車輛行駛完全自動化。其主要原因是FSD帶來的安全性，現在已經是人類的九到十倍，未來更可能超過百倍。

關於AI帶來的進步，我有深刻體會。

我是下棋的人，圍棋、象棋、西洋棋都下。以前的人認為，不管電腦多厲害，都不可能在圍棋上贏過人類。2016年三月，圍棋軟體AlphaGo擊敗了當時的世界棋王李世石，顛覆了人類認知，震撼了世界。

AlphaGo風騷沒多久，2017年12月AlphaZero問世了，馬上以100:0的戰績完勝了AlphaGo。

神奇的是，AlphaZero使用的硬體比AlphaGo簡化很多，棋力卻高出很多。

AlphaGo使用了48顆Google的學習和運算晶片TPU（TensorProcessingUnit），AlphaZero只使用了4顆；AlphaGo還需要1200多顆CPU晶片，AlphaZero則幾乎不需要。

AlphaGo下載了數十萬局人類棋譜，意圖模仿前人下法，所以需要複雜的硬體；但AlphaZero不抄襲人類下法，而是不斷自我對弈，自己學習，所以需要的硬體結構相對簡單，但效果驚人。

一部AlphaGo完訓出師，需要幾個月的時間，但一部AlphaZero訓練完成，卻只需要大致34小時。AlphaZero能將AlphaGo徹底擊敗，證明了機器自我學習產生的運算和推理能力，遠勝於人類的所謂「千年智慧結晶」。

AlphaZero完勝AlphaGo的事例，將在汽車自動駕駛領域重演。

目前所有汽車的自動駕駛軟體，除了特斯拉之外，都是軟體工程師寫的指令，如「看見紅燈停車，綠燈可以前進」之類。這是由工程師指導汽車駕駛，許多意外情況照顧不到。

特斯拉的自駕軟體，自V12版開始，拋棄了數十萬行以前工程師編寫的指令，讓特別設計的「端到端神經網路」，觀看超過十億英里的駕駛影片，自我學習，從而建立接近直覺的駕駛行為。結果其自駕軟體（FSD）展現了快速和驚人的進步。

AlphaZero完勝AlphaGo的案例，證實電腦自我學習，其速度和效果會遠超過人類的指令。我個人試用V14.1.7版本的經驗，覺得它已經遠勝我這個有五十年開車經驗的「老司機」。馬斯克說，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會完成FSD的最後一塊拼圖，意思是它將解決自動駕駛的所有問題。

科技大亨馬斯克預告，特斯拉即將推出的V.14.3版本，會解決自動駕駛的所有問題。（路透檔案照）

我對馬斯克的預告深信不疑。

所以我們現在要問的問題，不是全自動駕駛能不能成功，而是自動駕駛成功了以後，會帶來哪些改變？

首先不容忽視的，是特斯拉這家公司的投資價值。FSD的成功，讓特斯拉從電動車製造商升格成為自動駕駛的霸主。他們不僅能夠出售FSD的軟體，還能夠提供無人駕駛的計程車服務。由於節省了人力成本，未來特斯拉無人計程車（Robotaxi）的乘坐價格有望降為Uber的1/5，而其安全性和舒適性則會超過Uber許多倍。

特斯拉用其自行研發的兩個AI 4晶片，就完成了全自駕（FSD）功能，但馬斯克仍然努力要推出AI 5、AI 6等下一代人工智能晶片，顯然他除了電動車之外，還要繼續推動所有機器的智能化，如人形機器人等等。

特斯拉自行研發的兩個AI 4晶片。（取自貼文）

我寫這篇臉書，不是要鼓吹大家去買特斯拉的股票。由於特斯拉股票價格上下震盪非常激烈，我反倒要勸心臟不好或有高血壓的網友，不要去碰這檔股票。畢竟賺錢雖好，但生命更寶貴。

我講述特斯拉，是希望我的網友能注意到世界上許多有趣而重要的發展。

我們在台灣抗共保台、維護主權，自然會引起中共和其同路人的仇視、憎恨，難免受到誹謗、造謠、醜化和攻擊。這時候，維持興致，追求美好很重要。有人說，面對敵人，保持快樂就是最好的報復；誠哉斯言。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

