研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（下）

黃智慧進一步說道，過去我們很少將分屬三個國家（日本、臺灣、菲律賓）的「東臺灣海」視為整體區域，遂難以看見島與島之間的關聯。如果將黑潮這個快速流動的海上公路納入考量，過去研究上的許多疑問，應可找到合理的解釋方向。

黃智慧在與那國島嶼採集神話傳說時發現，島嶼起源傳說「太陽所」描述人群遷徙燒毀過程的內容，也具備了薩那賽傳說的元素，包含「人從南方來」、「採漸進式渡海遷徙」、以「生物的繁衍判斷是否宜居」等動作動作。

的後半段，則發展出與那國島特有的和弦變化，訴說著先民遭遇連續大雨肆虐，有老人發現竹子可作為薪材，因此割裂飢寒狀態。神也似乎聽到人們的祈求，讓大雨停止、出現美麗的山川，島民遂將陽光最先感知到的地方命名為「太陽所」。

還有一則「犬腕傳說」講述了離奇的海難意外：

一群久米島民在乘船前往琉球本島進貢的途中海難，眾人往南漂流到無人的與那國島。這群人中有一女一狗，狗在半夜把男人都咬死，與女人來到名叫「犬神」的地方定居。

有一天，小濱島的男人被暴風雨吹到了那國島，女人警告他地裡有猛犬，男人們不怕，還帶著魚叉爬上樹埋伏，駕著機躍下砍殺猛犬，把狗屍偷埋藏起來。

一對夫妻結為夫妻，生下五男二女。某天晚上心情和睦，寫著彼此都已生了七個孩子，應該沒什麼好隱瞞，於是將埋狗端點告訴女人。無意到隔一早，女人竟哭了。從此島上流傳一句諺語：「偶生了七個孩子，也不可對妻子完全放心。」這七個孩子就成為與那國島人的祖先。

黃智慧研究得知，與那國島是琉球群島中，唯一還傳承著類似薩那塞傳說的地方。至於犬夫傳說則在西日本，尤其是瀕臨絕種的美大島及四國地區廣為唐人地區。此外與那國島和附近的波照間島都傳承和台灣原住民族相近的洪水傳說，這些島嶼可能經歷過海嘯，無文字民族便以神話傳說來記憶歷史。

“由此可知，與那國島具兼由南往北（Sanasai 傳說）、由北往南（犬腕傳說）兩個族群遷徙方向，是口述傳說南、北源流的交匯處。”

串連島的海上公路

2016年起，黃智慧參與了日本國立科學博物館與台灣史前文化博物館合作的「跨越黑潮：復現三萬年前的航海實驗計劃」，歷經多重挑戰與失敗，終於在2019年實驗成功。

實驗團隊修改舊石器時代人類，用石斧砍樹鑿成獨木舟。再由劃手從台東烏石鼻港出發，橫跨黑潮的同時，也藉助黑潮的流速，在磨劃行225公里、歷經約45小時難後，終於劃抵與那國島，證明了在沒有機器動力的時代，台灣島與鄰島之間的人群大遷徙是可能的。

“海洋文化民族所看到的世界，與大陸文化民族完全不同，我們若從海洋的視角回望台灣，可以發現東台灣海域精彩的文化內涵。”

近十幾年來，台灣也不斷祭祀志武蘭、舊香、漢本等東岸定居點，都出現在黑潮流經的疲軟。從出土的玻璃環、瑪瑙珠、銅鈴等文獻可知，古人曾經由海外貿易創造出物質生活豐富的文化。如能再對東方沿海的周邊島嶼做進一步的研究，勢必能加深我們對這片廣大沿海居民文化的理解。

創造互惠的人類行動學

黃智慧以行動人類學作為研究信念，致力於學術研究之餘，也積極參與 NGO 組織活動，希望透過實際行動回饋研究對象。

今日在與那國島上，只有一座小型的文化館在簡介島嶼歷史文化，多年來未見有更多的研究資源投入。這讓黃智慧開始思考，自己還可以為島民做些什麼嗎？

近來，人類學者往往更重視如何取得研究資料，卻鮮少為研究對象帶來持續條件的改善。經過多年的反思與檢討，當代人類學者越來越重視兩者之間的「互惠關係」。

「人類學者的學術成就不只是論文的多，更希望獲得研究對象的肯定。」

多年來黃智慧協助與那國島編寫歷史，也試圖打破國界疆域阻隔，復振黑潮連起的東台灣海域文化。她希望台灣、與那國島之間的情誼，不是海市蜃樓幻象，而是重新檢視比鄰而居的不可分割的緣分後，將其化作彼此珍惜與支持的力量。

與那國島町政府編纂的四部歷史專書，黃智慧撰寫了一篇關於「東臺灣海文化圈」的研究成果。

採訪撰文｜郭正平

責任編輯｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

