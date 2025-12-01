自由電子報
研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（中）

研之有物

研之有物

2025/12/01 16:30

◎ 研之有物

戰後兩島分屬不同國家，最初幾年曾因走私貿易盛極一時，島上人口高達上萬人，行政層級也升格為「町」。之後在美軍的嚴格取締下，切斷了這條海上貿易捷徑，國界後門從此關上。日後隨著人口老化與外流，醫療及教育資源的短缺，如今的與那國島只剩下1600人左右。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（中）與那國島北方座落著島上最大的「祖納」聚落，設有港口，緊鄰主要河流田原川。
圖—黃智慧

聽著島民講述近代興衰史，黃智慧感觸良多：臺灣位處亞洲大陸一隅，成長受教育過程中，總以資源匱乏的「蕞爾小島」心態看待自身，可是她聽島民分享臺灣經驗時，他們總是比著誇張的手勢說「臺灣真大，什麼都有！」當年可說翻轉了她對臺灣的認知：「原來，臺灣在他們的心目中是一個無限富饒先進的大島！」

“從與那國島的視角來重新認識臺灣，臺灣印象全然改觀。”

從他者的觀點出發，會更加深刻理解自己。在這個陌生的小島上，黃智慧踏上了長期田野的人類學驚奇之旅。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（中）與那國島上最高峰—宇良部岳，標高 231.3 公尺。
圖—黃智慧

海難漂流見聞

人群的往來乃先於國界形成之前，在這片汪洋大海上，究竟發生過哪些人群的故事呢？

盤點一下黑潮沿岸的考古發掘成果即可得知，許多島嶼早在舊石器時代已有古老人類居住。例如：距今3.2萬年前的那霸市山下町洞人、3萬年前的臺東長濱八仙洞遺址、2.7萬年前的石垣島白保竿根田原遺址等。

從進入文字時期來看，與那國島可能是這片海域諸島中，留下最早文字紀錄的地方。在15世紀末的韓國史籍《朝鮮王朝成宗大王實錄》中，以漢文記載了一則海難漂流者見聞：

1477年一艘從濟州島出航的貨船遇上海難，船上三名生還者經過兩週漂流，在與那國島上陸被救起。生還者在島上居住了半年之久，才輾轉被送往八重山、宮古諸島，經由沖繩本島的首里王府，最後在 1479年返回朝鮮半島。當時正是鎖國的時代，史書留下的海難者見聞相當珍貴，讓我們得以一窺15世紀與那國島的風俗面貌。

黃智慧節錄了實錄中的內容，比較與那國島民的「裝飾、身體文化、飲食、農耕、埋葬、社會組織」等文化特徵與臺灣原住民族的共通點。

如實錄所記載「酒有濁而無清，漬米於水，使女嚼而為糜，釀之於木桶」的小米酒文化，就跟阿美族早期紀錄中呈現「以口齒咬嚼釀製」的製酒法相同。「未穫前人皆謹慎，雖言語亦不厲聲，不蹙口為嘯」是收穫前的農耕禁忌，至今仍被排灣族、魯凱族、泰雅族、阿美族等所遵守。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（中）「其俗穿耳，貫以青小珠，垂二三尺許；又貫珠繞項三四匝，垂一尺許」的珠玉文化，也可以在與那國島及達悟族、阿美族、卑南族與排灣族的傳統裝飾中看見。
圖—鳥居龍藏（左）；王偉昶、黃智慧（右）

島上還有自古流傳的「玉祭」習俗。每到舊曆新年期間，當地有名望的家族會將祖傳的琉璃珠寶物拿出來清洗、展示，由女祭司或主持家族儀式的婦女穿戴，執行「玉舞」祭典。

這個習俗最早被記錄在1883年探險家笹森儀助撰寫的《南島探驗》，流傳至今也有150年歷史。島上特定家族中，女性以珠玉為媒介等祭儀元素，不見於日本本島的大和文化，卻可見諸於臺灣島、巴丹群島考古遺址與原民文化之中。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（中）與那國島「玉祭」儀式中的大祭司之舞
圖—1972 年渡邊良正攝影

黃智慧表示：「這些史料中記載的與那國島風俗民情，也存在臺灣不同原住民族文化的身影中。我們並非追究與那國島民即是臺灣哪一個族群，而是關注同樣位處該海域的人群，在面對自然環境挑戰時，會產生哪些類似的文化回應。」

然而，儘管與那國島蘊藏豐富的自然與文化資源，卻因地處邊陲中的邊陲，少有研究資源挹注。過去常被日本學界視為「例外」的與那國島社會文化現象，在黃智慧的研究發表後，島民逐漸釋然，原來祖先的文化與臺灣原住民族有許多相似之處，不再是「例外」。

島嶼之間原先被切斷的海上網絡，也再次牽起了連繫的契機。

人們來自哪裡？

東臺灣海域的無文字民族，向來以口述傳承祖先的來歷或啟示。黃智慧打了一個有趣的比方：

神話傳說的敘事內涵如同樂曲的旋律，不同族群的神話故事都有一段主旋律，伴隨不同音高的和弦產生豐富變化。

日治時期的人類學家已發現，臺灣北、東部地區的凱達格蘭族（巴賽族、雷朗族）、噶瑪蘭族、哆囉美遠族、猴猴族、阿美族等，均流傳著相似的「Sanasai 傳說」：

昔日祖先們因為家鄉生存不易，離開其南方島嶼往北遷徙。在移居過程中，先抵達名叫Sanasai的島嶼落腳，再遷往臺灣東海岸登陸。之後就此定居，或者繼續沿海岸往北移動，直到找到可居住之地，就此繁衍。

本文經授權轉載自研之有物 距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎　
　

