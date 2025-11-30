自由電子報
研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）

與那國島是日本最西端之地，地處琉球群島西南方的八重山群島中。從地圖上來看，這座總面積只有28.95平方公里的小島，位於宜蘭蘇澳外海，與臺灣之間最近的距離僅約111公里。然而要到達該島並不容易，必須飛行繞道千餘公里，先飛往沖繩本島、石垣島，才能轉機前往與那國島。
研之有物

研之有物

2025/11/30 13:30

◎ 研之有物

海面上的龐然幻影

說到距離臺灣最近的日本領土，大家或許比較熟悉沖繩或石垣島等渡假勝地，其實在離宜蘭蘇澳僅111公里的海上，屹立著日本最西端之地「與那國島」才是最鄰近臺灣的有人島。每到夏秋之交，島的西方海面偶爾會浮現壯觀的山巒疊影，那正是臺灣島的海市蜃樓幻象，也是當地傳說中的南方大島。中央研究院「研之有物」專訪院內民族學研究所黃智慧助研究員，她自1990年代起多次前往與那國島，發現當地的起源神話與古書記載的風俗民情，與臺灣原住民文化有許多相似之處。與那國島的研究如同一塊關鍵拼圖，讓黑潮串起的「東臺灣海域文化圈」日漸明朗。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）黑潮流經的東臺灣海域諸島，發展出許多對應相同自然生態的族群與文化。
圖—研之有物（來源—黃智慧提供）

臺灣位在東亞島鏈的中繼位置，北有琉球群島，南有巴丹群島，各類物種通過「黑潮」與「季風」形成的海上公路，進行長距離的跳島移動。我們可以在這些孤立的島嶼上，發現類似的動、植物種。

這讓人類學家不禁想要追問：「在沒有『國界』的時代，島與島之間的人群是否互相往來呢？」要解開這個世紀之謎，就必須從臺灣外海的鄰島調查起。

然而礙於國土疆界限制，長期以來，要進行國境外的離島田野調查並非易事，這讓本文介紹的與那國島民族學研究顯得格外難能可貴。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）與那國島空拍圖
圖—日本國土交通省國土地理院

與那國島是日本最西端之地，地處琉球群島西南方的八重山群島中。從地圖上來看，這座總面積只有28.95平方公里的小島，位於宜蘭蘇澳外海，與臺灣之間最近的距離僅約111公里。然而要到達該島並不容易，必須飛行繞道千餘公里，先飛往沖繩本島、石垣島，才能轉機前往與那國島。

據說每年夏秋之交，在島上最西端的久部良港或西崎，有機會看見龐然綿延的山巒疊影，那正是臺灣島的海市蜃樓現象。如今這幅自然奇景已被攝下定格，成為當地美麗的風景明信片。

對與那國島民而言，海上幻影不只是風景而已，更是先人傳說中的「南方大島」；20世紀上半期的臺北，也曾是人們心目中繁華如夢的「小東京」。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）與那國島西方海面上浮現的臺灣島海市蜃樓奇景，收錄於當地風景明信片。
圖—郭正平（明信片原圖—Yonehama Tamae）

前往與那國島

留下許多「臺灣傳說」的與那國島，究竟跟臺灣有著什麼樣的關係呢？為了揭開與那國島的神秘面紗，我們拜訪了中研院民族學研究所的黃智慧助研究員。在沖繩民謠〈淚光閃閃〉（涙そうそう）盈耳的書房裡，黃智慧侃侃談起前往與那國島做研究的1990年代。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）中研院民族學研究所黃智慧助研究員，1993 年起前往與那國島，從神話傳說、歷史文獻與考古證據，重建東臺灣海域民族的文化類緣關係。
圖—研之有物

1992 年，剛留學歸國來到中研院任職的黃智慧，加入了院內最早期的主題計畫「臺灣與東南亞土著血緣與文化的關係」，計畫團隊由生命科學研究者和人類學者組成，後者又分成三個子計畫：一是向西前往中國福建地區，一是往南去到馬來西亞砂拉越，最後則是前往東北方的琉球群島。

在琉球群島的研究中，黃智慧選擇了邊陲中的邊陲──與那國島。

問起當初的選擇原因，她說：「每個島的條件不同，石垣島的生活機能最方便，也有臺灣移民；西表島面積最大，自然資源豐富。但若從地理上來看，與那國島距離臺灣最近，雖然路途最遙遠，從日本來看乃最為邊陲之地，卻很可能是一把開啟研究的『解謎之鑰』！」

在方法論上，跨國進行考古發掘或體質研究十分困難，黃智慧決定以文化人類學定點長期田野工作的方式，從當地方言學起，逐漸觸及歷史文獻並深入比較文化特徴，終於建構出與那國島和臺灣族群之間的關連性學說。

所謂文化「類緣關係」研究有多種面向，舉凡物質文化到傳說信仰都有其蛛絲馬跡可尋。

黃智慧抱持這樣的研究取向，在中研院的支持下，1993年春天住進了與那國島上一戶家庭。男主人長年是島上唯一的送貨員，對於每個家戶的社經地位及人際網絡都頗為理解，是導引她進入田野門徑的最佳報導人。

當時島上年紀約五十歲以上的島民，大多有臺灣相關的生活經驗與記憶，黃智慧就曾聽聞島上町長說起他對於進步繁榮臺灣島的憧憬。

研之有物》距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎（上）與那國島上的西崎，是日本國土有人島最西端之地。
圖—黃智慧

在臺灣還屬於日本殖民地的年代，兩島之間屬於內海航路，往來相當頻繁。島民們深夜出海捕魚，清晨即可抵達蘇澳港，卸貨、補貨、採購物資後，再於回途中捕魚返航，還可將臺灣的物資轉賣到鄰島。到了日治晚期，與那國島的海路中繼站角色，讓島民平均收入為附近群島中最高。

本文經授權轉載自研之有物 距離臺灣最近的日本：揭開沖繩與那國島的身世之謎

