自由開講》台灣無人機產業真相 缺少能打勝仗的「系統」

◎ 張厚光

近年台灣無人機產業熱鬧非凡，展覽一場接一場、新創百花齊放，看起來彷彿台灣已站在世界前端。但真正問題並不是「會不會做機」，而是：

若明天開戰，這些無人機能不能上戰場？誠實說：台灣不是落後，但也還沒領先。

我們強在製造、強在電子、強在反應速度；但我們最大的缺口從來不是飛機，而是「系統」。

中科院在2025台北國際航太暨國防工業展之中，展示「勁蜂」系列無人機，圖為勁蜂四型（前）、三型（後）無人機。（資料照）



一、台灣的三大缺口

（一）、是「抗干擾不足」。戰場上電子戰干擾一來，市面九成無人機直接失效；敵人不開火，你也自己掉。

（二）、是「無蜂群能力」。

世界趨勢是「一人操作五十台」，台灣還停留在「一人一台」。這是戰力概念的根本差距。

（三）、是「無統一標準」。

台灣兩百家廠商，各做各的，通訊不同、電池不同、地面站不同。這在平時叫百花齊放，戰時叫百系不通。結果無法蜂群、無法後勤、無法即時量產。

中科院「勁蜂」系列無人機可對敵軍艦艇發起蜂群攻擊，型塑台海「地獄景象」。（擷取自中科院影片）

二、烏克蘭的啟示：重點不是創新，而是整合

烏克蘭不是因為企業多而強，而是因為政府建立了「共同平台」：統一通訊協定、統一模組、統一測試、統一產能調度，讓 2000 家公司都能投入同一套戰力系統。

台灣現在恰好相反：每家公司都很努力，但沒有一套能讓大家接在一起的平台。

三、台灣最需要的是「戰爭版台積電」

台積電強的不是晶片，而是「製造平台」。台灣無人機要提升戰力，也必須建立同樣的東西：

統一模組：各廠商plug-and-play。 統一蜂群標準：所有機型都能協同作戰。抗干擾測試中心：戰時不會一秒變廢鐵。產線整合平台：戰時能快速量產。戰術驗證循環：不是看展，而是「能不能打」。

只有這樣，台灣才能真正做到不是百花齊放，而是百花成軍。

台積電在晶片製造技術上領先全球，關鍵是「製造平台」。（彭博檔案照）



-----------------------------------------------------------------------

四、結語：不要再喊國造，要做國規格

我知道台灣無人機廠商都很努力，政府也是真的在推。但我們不能繼續只看表面成果。

現在的台灣無人機，不是不強，而是分散。不是不能用，而是沒有被整合成能用。不是落後，而是缺一個國家級的「統一平台」。

無人機不是國家品牌秀，而是未來戰爭的前線力量。而前線力量只能靠一句最現實的話來證明：

積極配合國防部政策，雷虎展示自殺攻擊型無人機。（資料照，雷虎提供）

能不能上戰場？能不能活下來？能不能形成系統？

台灣該做的不是做出更多無人機，而是打造那個讓所有無人機可以一起作戰的「系統中心」。

這一天到來之前，我們不能自滿。這一天到了之後，台灣才真的準備好。

（作者為漢翔航空員工）

