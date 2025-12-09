自由開講》歐洲軍事化下的台灣角色 從供應鏈韌性走向國際戰略再定位

◎ 楊聰榮

2025年海牙高峰會把北約帶入新的防務常態，32國領袖通過國防投資新框架，設定在2035年前把國防相關投入提高到GDP的5%，當中3.5%用於核心軍事能力，1.5%用於資安與基礎設施等廣義安全投資。這一轉向把歐洲安全邏輯與工業政策深度綁定，能源戰與科技戰持續外溢到產業鏈配置，歐洲再工業化開始以國防與科技為雙引擎。對台灣而言，這不是遙遠的地緣新聞，而是直接牽動半導體、生醫感測、無人系統與資安服務的戰略窗口。

2025年北約海牙高峰會，北約成員國承諾2035年前將國防開支提升到佔GDP的5％，美國總統川普對此表示肯定。前左為北約秘書長呂特，前右為英國首相施凱爾。（路透檔案照）

歐盟在制度層面把戰時心態制度化，推出歐洲國防產業計畫EDIP，2025至2027年編列15億歐元強化供應能力，並把對烏軍工體系的重建與歐洲本土產能整合在同一架構內。歐洲議會與理事會在11月達成政治協議，準備以更快更靈活的工具導引投資，讓缺口最大的彈藥、無人機、感測與通訊鏈路優先擴產。這些設計把供應鏈韌性從口號落實為預算紀律與採購規則，也為第三方可信供應商打開進場門檻。

台灣在這一輪歐洲軍事化加速中不再只能扮演零組件供應者。台積電德勒斯登合資廠在歐盟補助審核通過後進入實體進度里程，這座歐洲首座台系前段廠把先進車用與工業半導體產能嵌入歐陸戰略樞紐，對歐洲國防工業基地的韌性與可靠供應形成結構性支撐。無論在高抗輻射元件、邊緣AI運算晶片還是低功耗感測的供應風險分散上，台灣供應鏈的系統性價值被重新估價。

台灣政治訊號與公共外交也同步前進。11月7日副總統蕭美琴在布魯塞爾出席跨國議會對中政策聯盟在歐洲議會舉辦的年會並發表演說，強調民主夥伴在供應鏈與AI治理上的互信架構，這是台灣現任副元首首次在外國議會大樓公開致詞，具有象徵與路徑雙重突破。數日後前總統蔡英文赴柏林自由週主題大會發表談話，把台歐在抗擊威權滲透與科技韌性上的共同經驗具體化，並在德勒斯登工地現場公開強調對歐洲晶圓廠計畫的信心，形塑政治與產業的同軌敘事。這種雙線並行的對歐傳訊把台灣從貿易夥伴推進為安全與科技價值鏈的制度性夥伴。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴11月7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）

歐洲的軍事化投資並不等於單向度的軍購擴張，而是對整體科技棧的長尾帶動。北約把5%架構中的1.5%指向關鍵基礎設施、資安與民防，等於把雙用技術與韌性工程納入國防計帳。台灣可把非紅供應鏈的成熟經驗輸出為歐洲版的可信零組件清單與產地驗證機制，從無人載具到工業控制器的資安標準把合作從交易關係升級為共同體系。以半導體為底座，以資安與韌性工程為中層，以任務導向的系統整合為上層，三層架構能把台歐合作從零部件貿易推進到可長可久的共同生態。

打造無人機非紅供應鏈，台灣應與歐洲合作，且從交易關係升級為共同體系。 （資料照）



台灣內部也需要與外部機會同頻。國防與科技預算要明確區分製造與系統整合的投資模組，讓中小型國防新創透過與歐洲系統商的共同開發取得認證與實戰場域。經濟部門須把去中國化的供應鏈認證升級為可被歐洲監理採信的標準組合，包含韌性評分、資料在地化、模型可信度與紅隊測試常態化。

外交系統可循雙邊投資協定或政府採購相互開放等工具，讓半導體之外的台灣隱形冠軍接上歐洲的防務長鍊。教育與人才端把AI與資安的跨域課程轉為認證化與可遷移學分，回應歐洲對可信技術與人力的長期需求。這些調整能把對歐合作從單一專案轉為制度化供應關係，讓產業風險與地緣風險同時下降。

教育與人才端把AI與資安的跨域課程轉為認證化與可遷移學分，回應歐洲對可信技術與人力的長期需求。（路透檔案照）



歐洲軍事化新時代是一場資源與規則的重分配。北約的5%目標把安全外部性內生化為投資紀律，EDIP把投資節奏制度化，台灣的對歐公共外交把價值敘事與產業落地連成一線。當歐洲把戰略自治從口號變成預算與產能時刻表，台灣的角色已不應滿足於替換的供應選項，而要成為設計共同體系的策略夥伴。這不只是經濟機會，也是在風險時代為民主供應鏈定義邊界與韌性的責任。

（中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

