自由開講》近親禁婚鬆綁的醫學逆襲 莫拿下一代健康當實驗

2025/12/05 11:30

◎ 陳裕翔

立法院法制局近日拋出震撼彈，建議將行之有年的旁系血親禁婚範圍，從現行的「六親等」大幅放寬至「四親等」。此議一出，隨即遭到醫學界與不孕症專家的嚴厲示警，直呼「萬萬不可」。

這場法律與醫學的對撞，揭示了立法者在追求「法律現代化」與「婚姻自由」的過程中，似乎嚴重低估了生物學上不可逆的遺傳風險。醫學專家以豐富的臨床經驗指出，表兄妹（四親等）結婚在醫學實務上，產下畸形兒或罹患罕見遺傳疾病的機率顯著高於一般人。

這不僅是個別家庭的終身悲劇，更將轉嫁為國家健保資源的沈重負擔。當法律試圖透過「鬆綁」來回應社會變遷時，我們必須嚴肅叩問：立法的自由意志，是否能凌駕於客觀的醫學鐵律之上？若修法的代價是犧牲下一代的健康權，這份「自由」是否太過昂貴？

自由開講》近親禁婚鬆綁的醫學逆襲 莫拿下一代健康當實驗針對旁系血親禁婚規定，立法院法制局建議限縮至四親等內。示意圖。（資料照）

從公共衛生與優生學的專業視角審視，將禁婚親等縮減至四親等，無異於是在基因庫中進行一場高風險的俄羅斯輪盤。雖然法制局報告提及現代產檢技術進步可降低風險，但醫學界普遍認為這種觀點過度樂觀，甚至存有科技迷思。隱性遺傳疾病的基因組合極為複雜，並非所有的基因缺陷都能透過現有的產檢手段百分之百篩出。

一旦放寬至四親等，即意味著堂表兄弟姊妹可以合法通婚，這在遺傳學上將大幅增加「同源基因」結合的機率，導致原本隱而不發的隱性疾病顯性化。

醫學界的反對並非食古不化，而是基於對生命的敬畏與專業判斷。法律可以修改，但生物遺傳的法則不會因為立法院的三讀通過而改變。若政府一方面投入巨資補助罕病治療與早療服務，另一方面卻透過修法製造更多潛在的基因風險，這在政策邏輯上顯然是自我矛盾，更是對健保永續經營的潛在威脅。

更值得深思的是，此次修法議題被部分輿論連結至「解決少子女化」的國安危機，這在專家眼中簡直是搞錯方向的荒謬推論。臨床專家直言不諱地批評，鬆綁親等限制「對少子女化一點幫忙都沒有」。台灣少子女化的根源，在於高房價、低薪資、托育環境不友善以及年輕世代對未來的焦慮，而非因為「不能跟表兄妹結婚」導致大家不生孩子。

試圖透過放寬近親通婚來提升結婚率或生育率，無異於是緣木求魚，甚至是一種逃避結構性問題的「假解方」。政府若真有心解決國安危機，應當將精力集中在優化托育政策、減輕育兒家庭的經濟負擔、以及創造更友善的職場環境，而非在這種極具爭議、且醫學風險極高的親屬法規上大做文章。這種「搞錯戰場」的修法建議，不僅無法對症下藥，反而可能因製造出更多健康問題兒童，而加劇了社會的長照與社福壓力。

為減輕育兒家庭的照顧壓力，政府應優化托育政策，圖為屏東縣政府委託大仁科技大學承辦屏東市華山公設民營托嬰中心開幕。（資料照）為減輕育兒家庭的照顧壓力，政府應優化托育政策，圖為屏東縣政府委託大仁科技大學承辦屏東市華山公設民營托嬰中心開幕。（資料照）

總結而論，法律的穩定性是社會秩序的基石，立法必須長遠且周全，不能為了迎合少數個案而輕易動搖根本。婚姻制度的變革，牽一髮而動全身，它不僅關乎成年人的情感自由，更直接衝擊未成年子女的健康權益與社會倫理結構。

面對立法院法制局的提案，我們呼籲主管機關與立法者應回歸理性，充分採納醫學界、優生保健專家以及社會團體的專業意見。在「成人追求愛情的權利」與「兒童免於遺傳疾病恐懼的權利」之間，天平理應向後者傾斜。與其倉促推動這種恐將製造「畸形兒」風險的修法，不如回頭檢視如何落實真正的婚育支持政策。畢竟，一個健康的下一代，才是國家社會最根本的資產，任何法律的修正，都不應以犧牲孩子的健康為代價。

（作者為台北市資訊業）

