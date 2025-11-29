自由電子報
矢板明夫觀點》高市堅定不屈 阿共「耍流氓」刁難日本藝人

中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。但這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。
矢板明夫

矢板明夫

2025/11/29 21:00

◎ 矢板明夫

今天（11月28日）晚上在中國上海，發生了一件荒唐的突發事件。日本遊戲公司萬代南夢宮在上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」的活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱《海賊王》片尾曲「memories」時，舞台上的螢幕與照明突然全部熄滅，被中國官員拉下了電閘。演出被迫中止。

矢板明夫觀點》高市堅定不屈 阿共「耍流氓」刁難日本藝人在中國上海演唱被迫中止，歌手大槻真希被帶下舞台時，露出驚訝表情。（取自貼文）

隨後，大槻真希被兩個工作人員拿走麥克風並帶離舞台，中斷原定的演出。從流傳出來的影片可以看到，現場觀眾相當震驚與失望。活動主辦方解釋，中止原因為「不可抗力因素」，但這件事被認為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。

這並非個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會亦遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等。這些事件形成了罕見的大規模停演現象。濱崎步在上海的演出原定明天（11月29日）舉行，已經有1萬4千多名觀眾購票。但今天突然接到演唱會被取消的通知。兩百多名工作人員花了五天時間搭建的舞台，今天已經被全部拆除。濱崎步在自媒體上向粉絲們表達了歉意。

我認為，中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。但這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。

日本天后濱崎步亞洲巡演首站在香港，上海演出則被突然取消。（翻攝自IG）日本天后濱崎步亞洲巡演首站在香港，上海演出則被突然取消。（翻攝自IG）

在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

