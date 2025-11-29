名家分享~楊斯棓》公信力的自殺：當事實查核中心董事長沈迷於「一廂情願」的政治幻想

董事長頻繁發表一篇篇帶有強烈政治立場、且傾向特定意識形態（被視為綏靖主義或投降主義）的評論，會嚴重傷害事實查核中心的公信力。公眾會質疑：未來的查核報告是否會受到這種政治立場的影響？這種「瓜田李下」的行為，對致力於媒體識讀的機構來說是巨大的傷害。

◎ 楊斯棓



1. 忽視歷史經驗與談判對手的本質



羅董事長的核心論點是：「只要台灣釋出善意（重述蔡英文路線或自稱中國人），對方就會信任並打破僵局。」

事實查核中心羅世宏董事長發表一連串政治文章，引發爭議。（取自貼文）

問題點： 這是一種典型的 "To put the cart before the horse"（本末倒置）。蔡英文總統執政八年期間，其「維持現狀」與「尊重1992歷史事實」的論述，並未換來中國的善意對話，反而是更強硬的軍事施壓與外交孤立。



現實落差： 北京的底線已不僅是「九二共識」，而是更緊縮的「一中原則」與「台灣方案」。文章假設「賴清德講同樣的話效果會更好」，忽略了中共對民進黨本質的不信任，以及中共對台政策的主動侵略性（無論台灣說什麼，統一進程都在推進）。這被許多台灣人視為一種「檢討受害者」的言論，認為是台灣做得「不夠好、不夠卑微」才導致僵局。



2. 「兩岸中國人」與台灣主流民意的嚴重脫節



文中建議賴總統以「兩岸中國人」作為起手勢。



問題點： 這在當前台灣社會極具政治敏感度，且違反主流民意。根據政大選研中心及各大民調顯示，認同自己是「台灣人」（而非中國人）的比例已佔絕對多數。



現實落差： 要求一位由台灣人民選出、且主張台灣主體性的總統去附和「兩岸中國人」，不僅在國內政治上是自殺行為，這更會向國際社會（特別是美日同盟、五眼聯盟）發出錯誤訊號，誤以為台灣準備默認北京的政治安排。 這不僅是對台灣主體意識的誤讀，更可能導致地緣戰略上的災難。

國立政治大學選舉研究中心重要政治態度分佈趨勢圖，認同自己是「台灣人」（而非中國人）的比例已佔絕對多數。

3. 對「對等尊嚴」的誤解與「單方讓利」的風險



文中建議「順水推舟，大方接球」，單方面開放上海與福建團客。



問題點： 兩岸觀光與交流的中斷，很大程度上是因為中國將觀光客作為「以商逼政」的武器。



現實落差： 在缺乏官方溝通機制與安全保障（如國人赴中被拘留）的情況下，單方面無條件開放，在談判策略上是示弱，在國家安全上是風險。這正如邱吉爾的名言："An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."（綏靖者餵養鱷魚，只希望自己是最後一個被吃掉的）。這種論點忽略了「對等」是談判的基礎，而非單方面的施捨或讓步。

陸委會統計，自2024年1月至今年10月31日止，該會接獲國人赴中失聯、遭留置盤查，或疑遭中共有關部門限制人身自由者共計233人。

4. 角色身分與公信力的衝突



這也是這篇文章引起最大爭議的原因之一。作者身分為「台灣事實查核中心董事長」。



問題點： 事實查核中心（TFC）的社會功能應是「中立、客觀、基於證據」的打假平台。



現實落差： 董事長頻繁發表一篇篇帶有強烈政治立場、且傾向特定意識形態（被視為綏靖主義或投降主義）的評論，會嚴重傷害事實查核中心的公信力。公眾會質疑：未來的查核報告是否會受到這種政治立場的影響？這種「瓜田李下」的行為，對致力於媒體識讀的機構來說是巨大的傷害。



5. 邏輯上的「一廂情願」（Wishful Thinking）



文章結論提到「不能以此為藉口...放棄備戰之外的其他努力」。



問題點： 這句話暗示政府目前「只備戰、不努力對話」。



現實落差： 實際上，台灣政府多次表達在「對等、尊嚴」前提下願意對話，是北京預設了台灣無法接受的政治前提（承認一中）。文章忽略了「對話的阻礙在於北京」，而將責任單方面壓在台灣政府的「誠意」上。



對現在的台灣人來說，這篇文章最大的問題在於「天真」與「錯位」。

陸委會發言人梁文傑日前在例行記者會回應，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。

對現在的台灣人來說，這篇文章最大的問題在於「天真」與「錯位」。

它提出了一套在過去八年已被證明無效的解方（重述舊論調），並建議了一條與當代台灣認同背道而馳的路徑（自稱中國人）。加上作者身負「事實查核」的招牌，卻發表高度主觀且忽略地緣政治現實的政治評論，這才是引發輿論譁然的主因。



羅董事長或許是一番好意，但正如那句老話："The road to hell is paved with good intentions."（通往地獄的路往往是由善意鋪成的）。錯誤且脫離現實的政治處方，往往比沒有處方更危險。



羅董事長的個人政治幻想可以天真，但「台灣事實查核中心」的招牌經不起這樣揮霍。

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

